Cantabria intensifica su apuesta por ser territorio 'startup': una plataforma integral, segunda iniciativa en dos meses

Recreación de la visión de la plataforma en un teléfono móvil.

Las claves nuevo Generado con IA Cantabria lanza la plataforma integral Start In Cantabria para centralizar recursos y apoyar la creación y crecimiento de startups en la región. La iniciativa ofrece asesoramiento, incubación, aceleración, financiación y espacios de trabajo, adaptados a cada fase de emprendimiento. El portal refuerza la visibilidad de las startups cántabras e incluye secciones específicas para nómadas digitales, facilitando su implantación en la región. Start In Cantabria forma parte de la Agenda Digital de Cantabria y de una alianza estratégica transregional para impulsar el emprendimiento digital.

No se ha creado ningún eslogan. No se ha presentado ninguna campaña específica. Pero hay veces que a un gobierno autonómico se le ven las intenciones sin que tenga que ser muy explícito.

El caso que nos ocupa es el mejor ejemplo. Han bastado menos de tres meses para que Cantabria haya dejado claro que quiere impulsar su ecosistema 'startup', convertirse en un territorio perfecto para la creación y crecimiento de empresas emergentes.

Y lo ha hecho, primero, con la apertura de un programa de apoyo a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica y, ahora, con el desarrollo de una plataforma integral que se convertirá en el hogar de las startups, desde donde podrán acceder a cualquier cosa que necesiten para su creación o escalado.

Vayamos con el anuncio más reciente. La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria (SODERCAN), dependiente de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del gobierno regional, ha puesto en marcha Start In Cantabria, un portal integral para impulsar la creación de startups, reforzar el emprendimiento innovador y atraer talento a la región.

La nueva plataforma, explican desde el departamento que dirige Eduardo Arasti, nace con el objetivo de centralizar en un único espacio todos los recursos, programas, ayudas y oportunidades disponibles para emprender desde Cantabria, y se consolida como punto de encuentro para startups, emprendedores, nómadas digitales e inversores interesados en desarrollar sus proyectos en la comunidad.

Start In Cantabria ofrece un recorrido completo adaptado a la madurez de cada proyecto, facilitando el acceso a servicios de asesoramiento, incubación, aceleración, financiación, espacios, herramientas y visibilidad, tanto para iniciativas en fases iniciales como para startups en crecimiento.

SODERCAN ha impulsado este portal en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria y del proyecto Tech Fablab, una alianza estratégica en la que el Gobierno de Cantabria participa junto con La Rioja, Aragón, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña, para crear un sistema transregional de apoyo al emprendimiento digital.

Volviendo al portal, este incluye una sección específica de asesoramiento, desde la que los emprendedores pueden acceder, según el estado de su proyecto, a la incubadora, con información sobre programas como el de Creación y Escalado de Empresas Innovadoras de Base Tecnológica (EIBTs) de SODERCAN y EMPRECAN Plus, o dar el salto a la Aceleradora, donde se recoge el Programa Xtela de innovación abierta, orientado a conectar startups con grandes empresas tractoras.

Precisamente uno de esos programas mencionados, el de creación y escalado de empresas innovadoras de base tecnológica, fue la primera pista que dio el ejecutivo cántabro este 2026 de sus intenciones.

Cabe recordar que las destinatarias de este programa son personas emprendedoras con una idea de negocio o proyecto innovador y que asuman el compromiso de crear una empresa y desarrollar su proyecto en Cantabria; o empresas y otras entidades de reciente creación con una idea de negocio o proyecto innovador en sus productos, modelo de negocio y/o procesos y menos de 10 trabajadores que desarrollen su proyecto en la región.

Pero volvamos a la plataforma. En el apartado de ayudas y financiación, la web recopila los programas de apoyo a la creación de empresas, la innovación, la internacionalización y el empleo, así como las principales herramientas financieras disponibles para startups en distintas fases de desarrollo.

Proyecto empresarial

Esta sección incorpora además información clave sobre la Ley de Startups, ofreciendo una guía práctica para quienes están iniciando un proyecto empresarial.

Start In Cantabria dispone de una sección de espacios, con un amplio listado de oficinas, centros de empresas y espacios de networking distribuidos por toda la región, facilitando la implantación de nuevos proyectos.

Asimismo, la plataforma pone a disposición de las startups herramientas y recursos estratégicos gratuitos, como informes, contenidos especializados y utilidades digitales para apoyar su crecimiento.

La web dedica un espacio específico a las startups cántabras, con contenidos audiovisuales, un buscador funcional y datos de contacto, reforzando la visibilidad de los proyectos y la conexión directa con el tejido emprendedor.

Además, incorpora una agenda con los principales eventos, ferias y congresos nacionales relacionados con el emprendimiento y la innovación.

Uno de los ejes diferenciales del portal es su apuesta por los nómadas digitales, con una sección específica que ofrece información sobre visados, trámites, pasos para establecerse en la región y preguntas frecuentes, posicionando a Cantabria como un destino atractivo para vivir, trabajar y emprender.