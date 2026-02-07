Cantabria Tech Talent: así absorbe talento tecnológico el tejido empresarial gracias a la administración pública

La necesidad de talento tecnológico para las empresas es un hecho. Y las soluciones son diversas. La formación suele ser una de las mejores aliadas, pero es necesario un hecho diferencial que contribuya a que esa formación no caiga en saco roto y no tenga continuidad.

Cantabria quiere buscar ese hecho diferencial con 'Cantabria Tech Talent', un programa de formación en competencias digitales organizado por el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, en colaboración con la Cámara de Comercio de Cantabria y UNIR.

El objetivo es formar especialistas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria y está abierto al conjunto del tejido empresarial de la región para que todas aquellas empresas que apuesten por las tecnologías digitales y el ámbito STEM en sus modelos de negocio puedan contar con perfiles técnicos especializados en competencias digitales clave para fortalecer la competitividad y el desarrollo económico de la región.

Así, los alumnos recibirán, durante siete meses, formación en las competencias tecnológicas y digitales más demandadas y durante cinco meses realizarán prácticas en las empresas que apuestan por la innovación en la región. Por el momento, se han apuntado empresas cántabras entre las que destacan las tecnológicas: CISGA, NTT Data, Worlgrid, Ambar, Axpe, CEINOR, CIC Consulting, Even Bytes y LIS Data Solutions, si bien el programa está abierto a cualquier empresa o industria de cualquier sector que pueda tutorizar becarios y que necesite perfiles técnicos especializados en TIC.

El plazo sigue abierto hasta que el programa comience el 9 de marzo con el fin de dar respuesta a las dificultades que tienen las empresas de la región para encontrar y contratar este tipo de perfiles, a los que se pretende insertar rápidamente en el entorno profesional.

El plazo de inscripción para los alumnos interesados finalizará el próximo 21 de febrero con el fin de seleccionar a 100 perfiles TIC junior con formación base en especialidades relacionadas con las tecnologías digitales y el ámbito STEM, es decir, el último año de estudio o titulados en los últimos cinco años tanto de Formación Profesional como de universidad.

La selección del alumnado se hará en base a las necesidades reales del tejido empresarial cántabro, y su formación, mediante un programa formativo intensivo tipo bootcamp, especializado en una disciplina TIC concreta mediante la acreditación de un título oficial universitario al finalizar.

Así, se compatibilizará con prácticas formativas en las empresas de la región, remuneradas mediante una beca, y al finalizar las empresas valorarán prioritariamente la contratación de quienes superen con éxito el programa.

Por las mañanas, los alumnos harán prácticas en empresas y por las tardes asistirán a sesiones on line en directo con expertos del sector, así como a talleres presenciales en el PCTCAN, donde podrán interactuar.

Al finalizar el programa, obtendrán un título de UNIR en una de las siguientes especialidades: Data Analytics, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Desarrollo Front, Desarrollo Back, DevOps & Cloud o Publicidad Digital.

Respecto a las prácticas remuneradas, los participantes se incorporarán a compañías tecnológicas e industriales de la región adheridas al programa, que les ofrece una serie de ventajas, tales como acceso a los perfiles más adecuados a sus necesidades, tras un proceso de atracción y selección riguroso, así como la incorporación de jóvenes con una formación intensiva y especializada que facilita su integración y desempeño, aportando nuevas capacidades y herramientas a los equipos.

Ayuda no inferior a 500 euros

Como contrapartida, las empresas se comprometen a una ayuda al estudio no inferior a 500 euros mensuales; a tutorizar el desarrollo formativo del alumno, y a valorar de manera prioritaria la contratación de quienes superen con éxito el programa.

"'Cantabria Tech Talent' es un proyecto pionero para afrontar un fallo de mercado como es la escasez de perfiles TIC, lo que evidencia, una vez más, el firme compromiso de este Gobierno con la transformación digital de la región", ha subrayado el consejero de Industria del Gobierno de Cantabria, Eduardo Arasti.

Ha asegurado que esta iniciativa pretende dar respuesta con un enfoque integral a la "preocupante limitación" que supone la escasez de los perfiles TIC, a los que se ha referido como "una palanca clave" para impulsar la transformación digital de las empresas de la región en un sector "muy intensivo" en capital humano.

Por ello, ha puesto en valor que el programa sea impartido UNIR, por su dilatada trayectoria y experiencia, y ha defendido la alianza sólida que supone este programa entre administración, universidad y empresas, así como su diseño para obtener resultados tangibles: "Más jóvenes preparados y más empresas con acceso al talento".