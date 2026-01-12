Llamamiento de Cantabria a las empresas tecnológicas con el 'ruraltech' y las costas inteligentes en el foco

Las claves nuevo Generado con IA Cantabria impulsa el apoyo a empresas tecnológicas con el foco en el ruraltech y la gestión inteligente de las costas. El programa de SODERCAN busca fomentar la creación de empresas innovadoras de base tecnológica con formación, mentoring y premios. TriRuralTech promueve la digitalización en el entorno rural mediante auditorías, talleres y análisis del ecosistema I+D+i regional. El proyecto europeo Smart Coast instalará cámaras de IA para monitorizar el turismo en playas de Costa Quebrada, mejorando la gestión sostenible.

El Gobierno de Cantabria tiene claro, como muchas otras administraciones públicas, que la estrategia en ámbitos como la innovación debe ir acompañada de un apoyo a las empresas que puedan hacer posible ese salto cualitativo en la prestación de servicios tecnológicos.

En este sentido, las conocidas como EIBTs (empresas de base tecnológica) son la joya de la corona y de ahí que prestarles atención y ayuda es algo que no debería extrañar a nadie.

Y, lo dicho, un ejemplo lo encontramos en Cantabria. La Sociedad para el Desarrollo de Cantabria, SODERCAN, ha abierto hasta el 26 de enero el plazo de presentación de candidaturas para participar en la segunda edición del programa de apoyo a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica.

Incluido en el Plan de Apoyo al Empleo Autónomo de Cantabria y la I Agenda Digital de Cantabria, este programa consta de tres fases: un itinerario formativo, mentoring individual y la concesión de importantes premios en metálico a los proyectos mejor valorados para impulsar y visibilizar las iniciativas con mayor proyección.

Las destinatarias son personas emprendedoras con una idea de negocio o proyecto innovador y que asuman el compromiso de crear una empresa y desarrollar su proyecto en Cantabria; o empresas y otras entidades de reciente creación con una idea de negocio o proyecto innovador en sus productos, modelo de negocio y/o procesos y menos de 10 trabajadores que desarrollen su proyecto en la región.

En la primera edición se presentaron 44 proyectos, más del doble de las plazas disponibles para la fase inicial de formación, por lo que desde SODERCAN esperan que los proyectos que no consiguieron acceder entonces se reenganchen a la segunda convocatoria.

El también presidente de SODERCAN subraya que la creación de empresas innovadoras de base tecnológica es clave para el desarrollo económico y permite traducir en actividad empresarial la capacidad de I+D de los organismos regionales de investigación y de sus empresas.

¿Y cuáles son las estrategias que justifican que este catálogo de empresas de base tecnológica vaya creciendo? Pues bien, en las últimas semanas, el gobierno regional ha dado cuenta de dos tendencias que pueden ser atractivas de este tipo de empresas.

La primera de estas tendencias es la digitalización aplicada al mundo rural. En este sentido, el programa TriRuralTech, impulsado por el Gobierno de Cantabria, a través de la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, ha puesto en marcha nueve proyectos de innovación y transformación digital con el fin de acelerar la digitalización de las empresas en estos entornos rurales.

Para ello, el programa se ha desarrollado en varias fases: en primer lugar, se ha impulsado una radiografía del ecosistema de I+D+I de Cantabria, con sus capacidades y retos, para después realizar un análisis exhaustivo del estado actual de la innovación de la región con el fin de identificar el punto de partida, las principales fortalezas y los retos que Cantabria debe afrontar para seguir avanzando en competitividad y adopción tecnológica.

Además, se han elaborado informes LEAN, consistentes en auditorías a compañías rurales que han permitido detectar cuellos de botella y necesidades de mejora en empresas que operan en la región.

El programa se ha completado con un amplio bloque de acciones formativas, que ha incluido talleres presenciales, seminarios y masterclasses impartidas por profesionales de la región.

Todas estas actividades han servido para abordar cuestiones estratégicas como los retos de la inteligencia artificial en entornos rurales, la financiación e inversión para proyectos de innovación o la gestión y atracción de talento, acercando la digitalización, el conocimiento y las herramientas tecnológicas a empresas y profesionales del medio rural.

'Ruraltech' y 'smart coast'

También se han desarrollado sesiones internas con financiadores para analizar las oportunidades existentes en este ámbito y facilitar el contacto entre proyectos innovadores y posibles fuentes de financiación.

La segunda tendencia es la de las playas inteligentes. Así, Cantabria ya ha anunciado que comenzará a ejecutar el próximo año las acciones recogidas en el proyecto europeo Smart Coast para la gestión sostenible del turismo en Costa Quebrada, que impulsarán de manera conjunta el ejecutivo autonómico, la Universidad de Cantabria, el Ayuntamiento de Piélagos, la Asociación Costa Quebrada y la Oficina de Proyectos Europeos.

En concreto, estas tres entidades socias movilizarán casi 1,2 millones de euros, financiados en un 75% con fondos europeos, para la puesta en marcha de una serie de actuaciones que mejoren los accesos y los flujos de visitantes, especialmente a las playas de Valdearenas, Canallave y Arnía, las tres pertenecientes al municipio de Piélagos.

Para ello, en los próximos meses se desarrollará un proyecto piloto en el municipio con el objetivo de monitorizar y medir los flujos de visitantes a estos arenales.

Para llevar a cabo dichos trabajos, se instalarán cámaras de inteligencia artificial en las zonas de acceso y aparcamiento de estos entornos para conocer la afluencia y grado de ocupación de los estacionamientos. Toda esta información podrá ser consultada por la ciudadanía en tiempo real a través de paneles informativos en las proximidades de estos enclaves, así como a través de páginas web institucionales.

La recopilación y posterior análisis de estos datos permitirá identificar las horas de máxima afluencia, los posibles excesos de aforo e identificar las soluciones más eficaces para la gestión sostenible de estas áreas.

Esta iniciativa forma parte del programa Interreg Espacio Atlántico y busca desarrollar una estrategia común para la gestión sostenible de los flujos turísticos en zonas costeras sensibles, mediante la implementación de acciones piloto en diferentes regiones.

Estas iniciativas y estrategias, en definitiva, son una puerta abierta a las citadas empresas de base tecnológica, puesto que tienen en estos futuros proyectos un camino a seguir de la mano de la administración pública.