El año que Cantabria atrajo su gran proyecto tecnológico de futuro gracias al cable submarino de Meta

La región ha anunciado la atracción de una inversión para un 'data center campus' al tiempo que ha desarrollado una marca para mejorar su proyección exterior.

Los cables submarinos son una de las herramientas de telecomunicaciones más prometedoras en un mundo cada vez más conectado por los datos y la inteligencia artificial. Y la compañía Meta ha elegido nuestro país como punto importante para conectar Estados Unidos y Europa a través de este sistema.

En el año 2024, esta compañía anunció Anjana, un cable submarino que iba a conectar Carolina del Norte con Santander y que cuenta con una capacidad de casi 500 Terabits por segundo, convirtiéndolo en el sistema de cable de mayor capacidad del mundo.

Y las consecuencias positivas de este anuncio no han tardado en llegar. Se han materializado ya en este año 2025. Cantabria ha podido celebrar el anuncio de una inversión para el desarrollo de un campus de centros de datos que, según las primeras previsiones, podrá empezar a funcionar en 2032. Su nombre, Altamira.

Se trata, según se anunció de una operación a largo plazo que incluye una tramitación especial, la creación de un importante número de empleos en los próximos años, una inversión equivalente al presupuesto autonómico y la generación de un ecosistema con gran potencial en sectores como el cloud o la inteligencia artificial.

La iniciativa está promovida por Stoneshiel y desde el gobierno de Cantabria han recalcado que la apuesta de esta compañía por la región "no ha sido una casualidad o una cuestión de suerte", sino que es "el resultado de muchos meses de trabajo serio, riguroso y también discreto; de la buena gestión para encontrar la mejor ubicación estratégica, localizar el suelo y de las medidas que hemos adoptado para sembrar las condiciones para que Altamira pudiera instalarse aquí".

Los movimientos en torno al proyecto Altamira y la rapidez con la que se están produciendo convierten a esta iniciativa en una de las más prometedoras del futuro tecnológico del país.

Este proyecto ha demostrado la gran capacidad de atracción de inversiones que puede tener Cantabria. Pero su gobierno autonómico ha querido ir más allá este año, con la creación de una marca 'tech' ante su necesidad de unificar oferta y mejorar su proyección exterior.

Va a ser una marca paraguas que va a facilitar la identificación, fuera de las fronteras regionales, de toda la oferta innovadora de esta comunidad autónoma.

Desde el gobierno regional explican que la marca, que se llamará Green Valley Cantabria TECH, está pensada para construir una "imagen fuerte" del ecosistema tecnológico cántabro.

Atendiendo a los precedentes que motivaron el desarrollo de la Agenda Digital de Cantabria, cuando el gobierno cántabro habla de crear una "imagen fuerte" está reconociendo de forma indirecta que la imagen que se daba hasta ahora era una imagen más debilitada.

Por citar un ejemplo, cabe recordar que la falta de empresas de base tecnológica obligó al gobierno regional a ampliar el plazo de un programa de ayudas para escalar startups. Y es precisamente la atracción de empresas TIC uno de los objetivos tanto de la Agenda Digital como de la nueva marca.

Por último, el año ha dejado otra gran noticia. Cantabria ha logrado al voluntario 50.000 de Cohorte Cantabria.

Este proyecto nació en 2021 con el objetivo de crear un ejército de voluntarios que contribuyan a diseñar de la manera más certera posible un banco de datos médicos que ayude al progreso del sector sanitario.

'Cohorte Cantabria', es, según voces de la administración regional, "el mayor proyecto de investigación biomédica realizado hasta el momento en Cantabria, único y pionero en España".

El objetivo era conseguir una muestra total de 50.000 personas o, lo que es lo mismo, alrededor del 18% de la población entre 40 y 70 años, el target del proyecto. Inicialmente se comenzó citando para el estudio a 20 voluntarios diarios y gradualmente se ha ido incrementado la capacidad de análisis hasta llegar a los 100 al día.

Y ese objetivo se alcanzó por fin este año 2025, una buena noticia que abre más el futuro de la especialización cántabra en medicina personalizada.

A día de hoy, Cohorte Cantabria tiene activos hasta una quincena de proyectos relacionados con la medicina de precisión. La prevención de la demencia y el ictus o el análisis de factores de riesgo de enfermedad hepática metabólica avanzada en mujeres con insuficiencia ovárica prematura, solo son dos ejemplos.

A partir de ahora se va a iniciar la segunda fase del proyecto. Se volverá a contactar con todos los voluntarios, se les volverá a entrevistar, se les solicitarán nuevas muestras biológicas y se efectuarán algunas exploraciones nuevas.