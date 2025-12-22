Cantabria y UNIR lanzan el programa de formación en competencias digitales ‘Cantabria Tech Talent’

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno de Cantabria y la UNIR lanzan el programa 'Cantabria Tech Talent' para formar especialistas en competencias digitales y responder a la demanda empresarial de perfiles TIC. El programa está dirigido a jóvenes con formación en disciplinas STEM, recién titulados o en su último año de FP o universidad, y busca retener y atraer talento digital a la región. La formación incluirá un bootcamp intensivo, prácticas remuneradas en empresas cántabras y la obtención de un título oficial universitario. La iniciativa prevé formar a 100 alumnos en una o dos ediciones, con inscripción abierta a empresas y candidatos a través de una plataforma web unificada.

En el marco de la Agenda Digital de Cantabria y de la Estrategia de Especialización Inteligente, este programa pretende retener talento cántabro y formarlo, “evitando su fuga a otras regiones y dándoles oportunidades profesionales relevantes en Cantabria”, al tiempo que atraer talento a la región, “formarlo y que se quede en empresas cántabras para desarrollar su carrera profesional”.

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha el programa de formación en competencias digitales ‘Cantabria Tech Talent’ para formar especialistas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria y de la Estrategia de Especialización Inteligente con el fin de dar respuesta a las dificultades que tienen las empresas de la región para encontrar y contratar este tipo de perfiles, a los que se pretende insertar rápidamente en el entorno profesional.

Para ello, la Universidad de La Rioja (UNIR), con una dilatada y reconocida trayectoria en formación en el ámbito de las TIC, se encargará de ejecutar un programa que comprende actividades para la atracción de perfiles TIC, tanto de Cantabria, para retener talento, como de fuera de Cantabria, así como para la selección de los captados en función de las necesidades de las empresas colaboradoras.

Así, va dirigido a perfiles TIC junior con formación base en especialidades relacionadas con las tecnologías digitales y el ámbito STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), es decir, último año de estudio o titulados en los últimos cinco años tanto de FP como de universidad.

Su selección se hará en base a las necesidades reales del tejido empresarial cántabro, y su formación, mediante un programa formativo intensivo tipo bootcamp, especializado en una disciplina TIC concreta mediante la acreditación de un título oficial universitario al finalizar. Así, se compatibilizará con prácticas formativas en las empresas de la región, remuneradas mediante una beca, y al finalizar las empresas valorarán prioritariamente la contratación de quienes superen con éxito el programa.

“’Cantabria Tech Talent’ es un proyecto pionero para afrontar un fallo de mercado como es la escasez de perfiles TIC, lo que evidencia, una vez más, el firme compromiso de este Gobierno con la transformación digital de la región”, ha subrayado el consejero Eduardo Arasti, quien ha puesto en valor esta iniciativa “innovadora y muy atractiva para los alumnos” que se ha diseñado junto al sector TIC y las empresas de la región.

Teniendo en cuenta que el proceso de adscripción al programa está abierto, el consejero ha animado a las empresas de la región a que se inscriban en el siguiente correo electrónico: comunicacion.apprenticeship@unir.net para participar en un programa diseñado para la formación de 100 alumnos en una o dos ediciones.

Así, la primera edición se calcula que podría desarrollarse entre marzo y septiembre de 2026, para lo cual las empresas tienen de plazo para inscribirse hasta diciembre, siendo la selección de candidatos entre enero y marzo del próximo año. En caso de que en la primera edición no se llegase a 100 becas, existe la posibilidad de desarrollar una segunda edición del programa entre julio de 2026 y enero de 2027.

Finalmente, ha informado de que toda la difusión del programa se dirigirá a una única página web de inscripción: (https://www.universia.net/es/empleo/clientes/cantabria-tech-talent.html), ya operativa, que centralizará de forma unificada todas las candidaturas de los jóvenes.