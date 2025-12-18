Eduardo Arasti (consejero de Cantabria): "La innovación y la digitalización están en el eje de todas las estrategias"

Cantabria ya encara el último tercio de legislatura con los deberes prácticamente hechos, aunque con retos aún por afrontar. El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, atiende a DISRUPTORES para hacer balance y mirar al futuro.

Pregunta. Empezamos comparando épocas. ¿Cómo ha cambiado el Eduardo Arasti consejero de esta legislatura con respecto al Eduardo Arasti consejero de la legislatura 2011-2015?

Respuesta. El Eduardo Arasti consejero de esta legislatura se diferencia del de 2011-2015 principalmente en la experiencia acumulada y la madurez del contexto en el que operamos. Además de esa diferencia a nivel personal, hay otra importante.

Los años 2011-2015 fue una etapa marcada por la gestión de una profunda crisis económica en la que nos había metido el PSOE en sus años de gobierno, y tuvimos que hacer foco en la contención del gasto, el saneamiento de las cuentas y el mantenimiento del tejido productivo, sentando las bases de una recuperación futura. La innovación era importante, pero los recursos eran escasos y la prioridad era la estabilidad.

En esta nueva etapa, desde el 2023, la innovación y la digitalización están en el eje de todas las estrategias de gobierno. Entendemos que hemos pasado de una economía de recuperación a una de transformación. Hoy, el consejero Arasti se enfrenta a los retos de la doble transición (digital y energética), con una visión mucho más clara de que la innovación no es un añadido, sino el motor central de la competitividad y la creación de empleo de calidad. El enfoque es más estratégico, ambicioso y con una mayor capacidad de inversión, gracias en parte a los fondos europeos.

P. Teniendo en cuenta que en aquella legislatura tenía prácticamente las mismas competencias que ahora, incluida la innovación, ¿cómo ve que ha cambiado este sector -el de la innovación- en estos casi 10 años?

R. El cambio en el sector de la innovación en estos casi 10 años ha sido radical y exponencial. Hace ya más de 10 años la innovación se percibía a menudo como una actividad más centrada en la I+D pura y confinada a grandes centros tecnológicos o universidades. La digitalización era incipiente para muchas pymes.

Actualmente el sector se ha democratizado. La transformación digital se ha convertido en la gran palanca de la innovación, siendo imprescindible para cualquier empresa, independientemente de su tamaño o sector. Se ha pasado de hablar de apoyar proyectos de I+D a impulsar un ecosistema de innovación que permee toda la estructura productiva y la Administración. La irrupción de tecnologías como la inteligencia artificial, el Big Data o el IoT ha acelerado todo, obligándonos a ser mucho más ágiles. La velocidad a la que avanza la tecnología hace que tengamos que estar en continua formación y atentos a las necesidades de las empresas, más que antes si cabe.

P. ¿Cuándo ha cambiado más Cantabria, en la última década o en el último año y medio? Lo digo porque da la sensación que en los últimos tiempos los cambios se producen de manera muy rápida…

R. Como le comentaba, es una de las principales diferencias respecto a la época anterior, la velocidad a la que se producen los cambios y avanzan las nuevas soluciones tecnológicas. La IA lo ha revolucionado todo mucho más. Por lo tanto, esa sensación de que los cambios se producen de manera muy rápida es totalmente cierta. Cantabria en los dos últimos años (coincidiendo con el inicio de esta legislatura) está siendo testigo de una aceleración y concreción, impulsada por una voluntad política clara y el impulso de la Agenda Digital y los fondos europeos.

Por otro lado, en los dos últimos años con la creación de la Consejería que une Industria, Empleo, Innovación y Comercio bajo un mismo paraguas se ha optimizado la toma de decisiones. Hemos puesto en marcha grandes proyectos de transformación siendo el más relevante y el paraguas bajo el que están los demás proyectos, la Agenda Digital de Cantabria con 88 proyectos, muchos de ellos ya ejecutados o en marcha, y 400 millones de euros de presupuesto.

P. Innovación y transformación digital van íntimamente unidas a la industria. ¿El hecho de que Cantabria las haya unido bajo el paraguas de una misma consejería hace que estemos hablando de una de las regiones con más potencial en este sentido?

R. La Innovación y la Transformación Digital no son un fin en sí mismas, sino herramientas al servicio de la industria, del comercio, de la educación, de la salud, de la ganadería…de las Personas, así lo vemos, como algo transversal donde todas las consejerías, todos los sectores, están implicados.

Esta unión garantiza la alineación de políticas. Las ayudas a la industria deben ser ayudas a la industria 4.0 y la innovación; la promoción del comercio debe ser el apoyo al comercio local y al e-commerce, ahora la competencia es global. Así, aseguramos que cada euro invertido en innovación impacte directamente en la competitividad y la productividad de nuestras empresas. Esta sinergia es clave para posicionar a Cantabria como una región industrial moderna y puntera. Estamos trabajando para ser un referente nacional e internacional en innovación y tecnología.

P. Háblenos de todo lo que rodea a su consejería. Me refiero tanto a su equipo más cercano como a entidades como SODERCAN o PCTCAN.

R. Tenemos un equipo cercano, con un mix de personas que vienen del mundo de la empresa y otros de la administración pública, así como personal técnico comprometido, centrado en la ejecución eficiente de los fondos y en la simplificación administrativa para que la innovación llegue rápidamente al tejido empresarial.

Contamos con cuatro direcciones generales, Industria, Innovación, Comercio y Trabajo, el Servicio Cántabro de Empleo, el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo y tres empresas públicas. Igualmente, contamos con SODERCAN (Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria), nuestro brazo ejecutor en materia de apoyo a la empresa. Actúa como agente dinamizador de la economía, gestionando ayudas, atrayendo inversión extranjera, promoviendo la internacionalización.

Por otro lado tenemos a PCTCAN (Parque Científico y Tecnológico de Cantabria), epicentro del ecosistema de innovación. Aloja a empresas de base tecnológica, centros de investigación y start-ups. Es un lugar donde se genera valor añadido y empleo de alto nivel.

Y finalmente esta legislatura hemos dado mucho protagonismo a SICAN, es realmente importante tener suelo industrial para poder ofrecer a las empresas de nuestra región que quieren crecer o empresas que vienen a Cantabria a invertir.

"La digitalización y la innovación son ejes transversales de la acción del Gobierno".

P. ¿Cuál es, si la hay, el apoyo de la presidenta de la región en el día a día de las políticas digitales de Cantabria?

R. Hay un compromiso y liderazgo total de la presidenta con las políticas de transformación digital, captación de inversiones, reindustrialización, y todas y cada una de las competencias de la Consejería. La digitalización y la innovación son ejes transversales de la acción del gobierno, y la presidenta ha manifestado desde el primer día que la Agenda Digital de Cantabria es una prioridad estratégica y de comunidad.

Su papel es fundamental para coordinar la aplicación de estas políticas en el resto de las consejerías (Sanidad, Educación, Infraestructuras, etc.), asegurando que la transformación digital de la administración sea integral, un proyecto de región que va más allá de un solo departamento.

P. ¿Cuáles diría que han sido los principales hitos alcanzados por su departamento en lo que llevamos de mandato?

R. Los principales hitos han sido el I Plan de Apoyo al Empleo Autónomo, la I Agenda Digital de Cantabria, el I Plan de Internacionalización de Cantabria, el Plan de empleo de Mayores de +45 y el Programa de formación con compromiso de contratación del Servicio Cántabro de Empleo. Pero también podemos destacar la figura de Proyecto Empresarial Estratégico regulado en La Ley de Simplificación Administrativa, el Plan de Sostenibilidad Energética (PSEC) que se presentará en 2026 y el Plan Director de Suelo Industrial ya iniciado.

Dentro de la Agenda Digital destacan proyectos como el Centro de Ciberseguridad, estamos haciendo mucho foco en las Competencias Digitales con proyectos como el de Hibridación y el de Cantabria Tech Talent de cara a retener y atraer talento TIC a Cantabria.

Otro hito es que hemos subido, en los dos últimos años, 10 puestos en el ranking europeo de la innovación, sólo por detrás de Cataluña. Igualmente, nuestra apuesta por la innovación es clara, pasando de los 38 millones de euros en el Programa de gasto 46 de I+D+i en el 2023 a 78 en el 2025 y a 93,4 previstos para el 2026, una apuesta sin precedentes donde todo el mundo está implicado.

Además, la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio ha comenzado la elaboración de un Plan Estratégico Industrial para Cantabria con el objetivo de avanzar en el nuevo modelo productivo para la región y así fortalecer la competitividad, resiliencia y capacidad de innovación del tejido industrial de la región, impulsando la transición digital y ecológica, y asegurando su alineamiento con los ecosistemas estratégicos definidos a nivel europeo y nacional.

Todas estas acciones han dado sus frutos y se están atrayendo importantes inversiones como el Hub tecnológico Altamira que revolucionará el ecosistema tecnológico cántabro con una inversión de 3.500 millones de euros

P. Por contraposición, y teniendo en cuenta que aún queda media legislatura, ¿se ha quedado con ganas de conseguir algo más?

R. Sí, aunque se ha avanzado mucho, siempre hay ambición. Si hay algo que queremos conseguir en el resto de la legislatura es consolidar la cultura de la innovación en el tejido productivo de la región y en la administración. Nos gustaría ver un incremento aún más significativo de la participación de las pymes en proyectos de innovación y un aumento de la inversión privada en I+D. Y como ya hemos comentado, estamos haciendo un esfuerzo importante en el reto de atraer y retener aún más talento digital a través de la formación y de la creación de un entorno laboral atractivo en la región.

P. ¿Podría avanzarnos cuál será el próximo hito que conseguirá su consejería en materia de innovación o transformación digital?

R. Durante el primer trimestre de 2026 se pondrá en marcha “Cantabria Tech Talent”, ahora estamos captando candidatos y empresas interesadas. Estamos haciendo un gran esfuerzo en formación en competencias digitales. Hace una semana lanzamos “Cantabria Tech Talent” junto a Unir. Esta iniciativa servirá para captar y seleccionar estudiantes, a los que impartirá formación especializada en TIC y prácticas remuneradas en empresas de la región y contratación preferente al superar con éxito la etapa formativa