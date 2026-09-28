Talento e infraestructuras tecnológicas clave: el punto de mira que guía el futuro de Canarias en el corto plazo

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Las claves Generado con IA Canarias impulsa seis proyectos de infraestructuras científicas con 2,97 millones de euros para fortalecer la I+D+I regional. Las inversiones abarcan desde tecnologías para la economía azul y biocombustibles hasta microelectrónica y análisis celular avanzado. El Gobierno de Canarias destina 11,5 millones de euros al fomento del talento investigador, con programas para formar y consolidar profesionales. Estas iniciativas buscan mejorar la colaboración internacional, generar conocimiento propio y aumentar la competitividad empresarial en las islas.

Cualquier comunidad autónoma que se precie tiene que mirar a largo plazo cuando se trata de planificar su estrategia en I+D+I. Pero aunque cualquier vocación de especialización requiere de un plan, no es menos importante asentar ciertas políticas en el corto plazo.

Más que nada porque cuanto más se asienten en el presente, más consolidarán el futuro.

Una buena prueba de ello son dos programas de los que ha presumido el gobierno de Canarias en las últimas fechas, que tienen al talento y a las infraestructuras estratégicas como protagonistas.

Con respecto a este último punto, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias que dirige Migdalia Machín, ha resuelto la convocatoria de infraestructuras de investigación y equipamiento científico-técnico de 2026 con la concesión de 2,97 millones de euros para seis proyectos promovidos por PLOCAN, el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Las actuaciones permitirán incorporar nuevas capacidades en ámbitos con una aplicación especialmente relevante para el Archipiélago: desde la observación del océano y el ensayo de tecnologías para la economía azul hasta la transformación de residuos procedentes del turismo en biocombustibles, la proteómica y el análisis celular avanzado o el desarrollo de infraestructuras para microelectrónica y semiconductores.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destacó que "detrás de cada una de estas infraestructuras hay nuevas posibilidades para investigar problemas y oportunidades que afectan directamente a Canarias".

Machín subrayó además que "contar con equipamiento científico avanzado no solo mejora lo que podemos investigar desde las islas, sino también nuestra capacidad para colaborar, competir y participar en proyectos de mayor alcance fuera del Archipiélago. Canarias necesita generar conocimiento propio y, al mismo tiempo, estar conectada con las redes científicas y tecnológicas que trabajan en los grandes retos internacionales".

Lo mejor es verlo con los ejemplos de las entidades que se han beneficiado de estas ayudas.

La Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) desarrollará dos de las actuaciones seleccionadas. Por un lado, Harshlab Offshore, una infraestructura de ensayo en mar abierto para probar materiales, estructuras y tecnologías en condiciones reales del océano, contará con 592.800 euros.

Por otro, recibirá 443.040 euros para una infraestructura dual autónoma de observación oceánica capaz de recoger datos del medio marino de forma autónoma y facilitar nuevos servicios científico-técnicos.

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) desarrollará TOURISM2FUEL, una plataforma científico-tecnológica para la conversión de residuos procedentes del turismo en biocombustibles (combustibles de origen renovable obtenidos a partir de materia orgánica), con una financiación de 511.338,68 euros. La iniciativa conecta investigación, sostenibilidad y uno de los principales sectores económicos de Canarias.

Por su parte, la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC recibirá 504.132,38 euros para culminar la dotación, adecuación, puesta en marcha y certificación de una Sala Blanca ISO 7/ISO 5, un espacio de ambiente altamente controlado necesario para determinados trabajos de microelectrónica y semiconductores.

El CSIC desarrollará otras dos actuaciones. El proyecto CALIMA incorporará citometría avanzada de clasificación (una tecnología que permite analizar y separar distintos tipos de células) para investigación multidisciplinar, con 553.440 euros. Una segunda actuación, dotada con 363.807,48 euros, permitirá disponer de una plataforma de proteómica de alto rendimiento (análisis simultáneo de un gran número de proteínas) asociada a espectrometría de masas de alta resolución (una técnica para identificar y analizar moléculas con gran precisión).

Son, como se puede comprobar, seis apuestas de presente que consolidan a la región insular como un referente en determinadas disciplinas de cara al futuro.

El talento es otro de los temas que requieren de un presente lleno de mimos. De hecho, este es uno de los ejes prioritarios del Programa de Actuaciones 2026 de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), centro directivo adscrito a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias.

El impulso del talento investigador

Para impulsar este ámbito, el Gobierno de Canarias destina 11,5 millones de euros a actuaciones dirigidas a reforzar las capacidades investigadoras e innovadoras del Archipiélago.

La inversión contempla diferentes programas orientados a formar, incorporar y consolidar profesionales cualificados, tanto en el sistema público de investigación como en el tejido empresarial, con el objetivo de fortalecer las capacidades de Canarias y favorecer la generación y transferencia de conocimiento.

Esta partida combina recursos propios del Gobierno de Canarias con fondos procedentes de la Unión Europea y de la Administración General del Estado, a través de instrumentos como el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y el Fondo Social Europeo (FSE).

Entre las principales actuaciones se encuentra el apoyo a la formación de personal investigador, con especial atención a las convocatorias de contratos predoctorales desarrolladas en colaboración con las universidades públicas canarias ULL y ULPGC, y otros organismos de investigación como CSIC y FCIISC.

A estas medidas se suma Diginnova, programa orientado a facilitar la incorporación de jóvenes con formación especializada a empresas y entidades, favoreciendo la adquisición de experiencia profesional y la aplicación de sus conocimientos en proyectos vinculados a la innovación y la transformación digital.

El Programa contempla asimismo actuaciones dirigidas a incorporar profesionales cualificados al tejido productivo, mediante líneas de apoyo a la contratación de personal con perfiles vinculados a la I+D+I.

El conjunto de estas medidas busca avanzar hacia un ecosistema de conocimiento capaz de generar nuevas oportunidades profesionales, fortalecer la investigación y mejorar la competitividad de las empresas, al tiempo que se favorece la permanencia y el retorno del talento científico y tecnológico a las Islas.

La inversión en capital humano se integra en un Plan de Actuaciones que también contempla líneas específicas de apoyo a la investigación básica y aplicada, impulso de la innovación empresarial y despliegue de la Sociedad de la Información.

El documento recoge además las diferentes actuaciones y proyectos europeos e internacionales en los que participa ACIISI, entre ellos los desarrollados en el marco del programa Interreg MAC 2021-2027.