El Cabildo de Tenerife 'salva' el telepuerto satelital al entrar con un 45% en el accionariado de la sociedad que lo impulsa

Las claves

Las claves Generado con IA El Cabildo de Tenerife, a través del ITER, entrará con hasta un 45% en el accionariado de Canarysat Teleport Services para impulsar un telepuerto satelital de última generación en la isla. El proyecto busca posicionar a Tenerife como un nodo tecnológico de referencia en el Atlántico, fomentando una economía basada en la innovación y el empleo cualificado. La inversión permitirá incorporar socios estratégicos privados, asegurar una gestión eficiente y maximizar el impacto tecnológico y el retorno económico de la infraestructura. El telepuerto surge del proyecto europeo SAT-TEL, con apoyo de la UE, y aprovechará la experiencia del ITER en telecomunicaciones e infraestructuras digitales.

Canarysat Teleport Services es una sociedad privada formada este año para poner en marcha y gestionar un puerto de telecomunicaciones satelitales de nueva generación en Tenerife.

El objetivo de esa compañía no es otro que el previsible, más allá de su función técnica: convertir a esta isla en un espacio referencial en este ámbito.

Pero desarrollar este proyecto no resulta tan sencillo y esta sociedad ha recibido este verano un espaldarazo clave para que este proyecto se haga realidad. Teniendo en cuenta que uno de los objetivos era situar en el foco a la isla canaria, parecía lógico que la institución política que gestiona la isla, el Cabildo (lo que sería una diputación en la península), diera un paso al frente.

Y así es como el Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), dependiente del Cabildo, ha anunciado que entrará en Canarysat con hasta un 45% del accionariado. Lo hace, según fuentes de la institución, para garantizar la continuidad, explotación y desarrollo de esta infraestructura estratégica.

La iniciativa se enmarca en la estrategia del Cabildo para fortalecer el ecosistema insular de innovación, impulsar sectores tecnológicos de alto valor añadido y diversificar la economía de Tenerife mediante actividades intensivas en conocimiento. En este sentido, el desarrollo del sector aeroespacial y de las telecomunicaciones satelitales constituye una de las líneas prioritarias del Plan Director de Innovación de la corporación, reforzada además por la reciente adjudicación del proyecto Constelación Islas Canarias.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señala que "Tenerife tiene todas las condiciones para convertirse en un nodo tecnológico de referencia en el Atlántico. Nuestra ubicación estratégica, el talento que se genera en la isla y la capacidad científica del ITER nos permiten dar un paso decisivo para situarnos en un sector con enorme potencial de crecimiento como son las telecomunicaciones satelitales", explica.

Dávila añade que "esta iniciativa supone seguir construyendo una economía basada en la innovación, capaz de atraer inversión, generar empleo altamente cualificado y crear nuevas oportunidades para las empresas y los profesionales de Tenerife".

El telepuerto tiene su origen en el proyecto europeo SAT-TEL (Satellite Teleport), cofinanciado por la Unión Europea, en el que el ITER ha trabajado junto a diferentes socios públicos y privados para diseñar, desarrollar e implantar una infraestructura avanzada destinada a prestar servicios de comunicaciones satelitales, procesamiento de datos y conectividad de última generación.

Gracias a este proyecto, el Instituto ya dispone de las infraestructuras, el conocimiento técnico y las capacidades operativas necesarias para acometer la explotación de esta instalación.

El consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, apunta que "la futura infraestructura permitirá fortalecer las capacidades tecnológicas de Canarias en el ámbito espacial, favorecer la transferencia de conocimiento al tejido empresarial, incrementar la competitividad del sector aeroespacial y convertir a Tenerife en un punto estratégico para las comunicaciones satelitales entre Europa, África y América, aprovechando la posición geográfica privilegiada de la isla como plataforma tecnológica del Atlántico".

El informe técnico y económico incorporado al expediente concluye que la participación del ITER en una sociedad especializada constituye la fórmula más adecuada para garantizar una gestión eficiente y sostenible del telepuerto.

Servicios estratégicos

Este modelo permitirá incorporar socios estratégicos privados, asegurar una gobernanza adecuada y maximizar tanto el impacto tecnológico como el retorno económico de la infraestructura.

Asimismo, el estudio acredita la viabilidad técnica del proyecto, respaldada por las capacidades ya desarrolladas por el Instituto, y confirma su sostenibilidad económica mediante previsiones financieras positivas, un Valor Actual Neto (VAN) positivo, una Tasa Interna de Retorno (TIR) superior al coste de oportunidad de la inversión y una evolución favorable de los flujos de caja previstos.

La eventual participación del ITER en Canarysat Teleport Services permitirá además dar continuidad a la experiencia acumulada por la entidad pública en proyectos estratégicos vinculados a las telecomunicaciones y las infraestructuras digitales, entre ellos Canalink, D-ALIX o el Centro de Supercomputación (HPC), consolidando una trayectoria de años en el desarrollo de infraestructuras tecnológicas de alto valor añadido.

El acuerdo que se ha sometido al Consejo de Gobierno tiene carácter de orientación estratégica y manifiesta la voluntad institucional de impulsar esta operación, sin que suponga todavía la autorización definitiva de la participación societaria ni la asunción de compromisos económicos.

La formalización de la operación quedará condicionada a la emisión de los correspondientes informes técnicos, jurídicos y económicos, así como al cumplimiento de todos los procedimientos previstos en la normativa aplicable.

Con esta iniciativa, el Cabildo de Tenerife continúa reforzando su apuesta por una economía basada en el conocimiento, la innovación y la tecnología, impulsando infraestructuras capaces de posicionar a la isla en sectores estratégicos de proyección internacional y de generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo cualificado para las próximas décadas.