Reducir el estrés de las cabras para favorecer la calidad del calostro: así lo impulsa este proyecto canario

Los resultados permitirán generar conocimiento científico aplicable al manejo de las explotaciones ganaderas y avanzar hacia modelos de producción más respetuosos con el bienestar animal. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA El proyecto Welcomgoat, liderado por la ULPGC, estudia cómo el enriquecimiento ambiental reduce el estrés de las cabras y mejora la calidad del calostro. Mejorar la calidad del calostro favorece la salud y el desarrollo de los cabritos, fortaleciendo el bienestar animal desde el nacimiento. La iniciativa está financiada con más de 140.000 euros y busca impulsar modelos de producción ganadera más sostenibles y competitivos en Canarias. Welcomgoat se integra en el área de Bienestar y Salud, alineándose con la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias y recibiendo fondos europeos FEDER.

La ganadería tiene en Canarias un valor que va mucho más allá de las cuestiones económicas. Este sector atesora un importante peso socioeconómico, e incluso paisajístico y de identidad regional por su relevancia en la región a lo largo de la historia.

El desarrollo de la actividad ganadera también permite la autosuficiencia alimentaria en el Archipiélago canario y ayuda a luchar contra la despoblación de las zonas rurales.

De ahí que dotar a esta área económica de herramientas para ser más eficiente y sostenible sea clave para el futuro de la Comunidad autónoma. El proyecto Welcomgoat está contribuyendo precisamente a lograr este mayúsculo objetivo.

Dirigido por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) analiza cómo el enriquecimiento ambiental influye en el sistema inmunitario de las cabras y en la calidad del calostro, un elemento esencial para la supervivencia y el desarrollo de las crías.

La iniciativa forma parte de los proyectos beneficiarios de la convocatoria de ayudas para proyectos de I+D aplicada promovida por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura (CUCIC), a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

El proyecto parte de la premisa de que el entorno en el que viven los animales tiene una influencia directa sobre su estado fisiológico y su respuesta inmunitaria.

Frente a los enfoques tradicionales centrados principalmente en la productividad, Welcomgoat propone estudiar cómo diferentes medidas de enriquecimiento ambiental pueden reducir el estrés de las cabras y favorecer una mejor calidad del calostro.

Modelos de producción más respetuosos

El calostro constituye la primera fuente de defensas para los cabritos durante sus primeras horas de vida, por lo que cualquier mejora en su composición puede repercutir positivamente en la salud y el bienestar de los animales desde el nacimiento.

Los resultados permitirán generar conocimiento científico aplicable al manejo de las explotaciones ganaderas y avanzar hacia modelos de producción más respetuosos con el bienestar animal.

La ganadería caprina ocupa un lugar destacado en la economía y la identidad cultural de Canarias, donde la producción de leche y quesos constituye una actividad estratégica para numerosas explotaciones del archipiélago.

En este contexto, el proyecto busca aportar soluciones innovadoras que permitan mejorar la competitividad del sector sin renunciar a elevados estándares de bienestar animal.

La ganadería caprina ocupa un lugar destacado en la economía y la identidad cultural de Canarias, donde la producción de leche y quesos constituye una actividad estratégica

La propuesta obtuvo una valoración de 75,6 puntos en la evaluación científica y técnica de la convocatoria y contará con una financiación de 140.810,93 euros para desarrollar un proyecto de desarrollo experimental.

Por su orientación, Welcomgoat se integra en el área prioritaria de Bienestar y Salud, contribuyendo a impulsar investigaciones que favorecen tanto la salud animal como la calidad de los productos agroalimentarios.

Asimismo, se alinea con los objetivos de la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias (RIS3 ampliada), promoviendo la innovación en uno de los sectores agroganaderos con mayor arraigo en las islas.

La iniciativa forma parte de los 17 proyectos financiados en la última convocatoria autonómica de I+D aplicada, dotada con más de 2,5 millones de euros, y cuenta con la cofinanciación de la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del Programa FEDER Canarias 2021-2027.