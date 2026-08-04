Detectar una fuga de agua bajo el asfalto sin levantar una sola calle, el nuevo caso de éxito canario de la Red CIDE

Las claves

Las claves Generado con IA La startup canaria Skynox ha desarrollado una tecnología que detecta fugas de agua bajo el asfalto sin necesidad de levantar calles, usando teledetección térmica. Esta innovación permite reducir los costes y molestias de las reparaciones en la red de suministro de agua, beneficiando a la ciudadanía. Skynox ha sido reconocida como caso de éxito por la Cámara de Comercio de Lanzarote y la Red CIDE, que impulsa la innovación empresarial en Canarias. La empresa también aplica drones y sensores avanzados para inspeccionar infraestructuras energéticas y desarrollar soluciones de digitalización y visión artificial.

El prolijo ecosistema de emprendimiento tecnológico de Canarias continúa dando muestras de cómo construir casos de éxito cuando Administración pública y sector privado colaboran para impulsar el mejor talento local y ponerlo al servicio de la ciudadanía.

La startup tecnológica Skynox es el claro ejemplo de ello. Su propuesta tecnológica permite localizar anomalías térmicas compatibles con fugas en las redes de abastecimiento mediante técnicas de teledetección, evitando excavaciones innecesarias y reduciendo tiempos y costes de inspección.

En la práctica, la propuesta de la compañía lanzaroteña permite ganar en eficiencia y reducir el coste de las siempre incómodas reparaciones de los viales y cortes de suministros de agua para los vecinos. Y es que su valor añadido pasa por detectar una fuga de agua bajo el asfalto sin levantar una sola calle.

La compañía ha sido identificada por la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa como caso de éxito de la Red CIDE que inspecciona infraestructuras críticas y mejora la gestión de recursos esenciales en Canarias aplicando drones, sensores de alta precisión e inteligencia artificial.

La Red CIDE es una iniciativa de la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, impulsada a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), con una tasa de cofinanciación del 85% en el marco del Programa FEDER Canarias 2021-2027. Su objetivo es fomentar la innovación empresarial y mejorar la competitividad del tejido productivo de Canarias mediante servicios gratuitos de asesoramiento y apoyo especializado.

Herramienta para la toma de decisiones

Desde sus inicios, la empresa ha apostado por convertir la información obtenida en campo en una herramienta para la toma de decisiones, especialmente en un ámbito estratégico para las islas como es el agua.

El desarrollo de este protocolo de inspección térmica permitió a Skynox obtener en 2025 el Premio Talento Sostenible, concedido por la Cámara de Comercio de Lanzarote junto a la Fundación Líneas Romero y Bankinter.

Su propuesta tecnológica permite localizar anomalías térmicas compatibles con fugas en las redes de abastecimiento. DISRUPTORES

A partir de esta experiencia, la empresa trabaja actualmente en SKYNOXwater, una metodología que combina sensores avanzados, inteligencia artificial y la digitalización de las redes de abastecimiento para identificar con mayor precisión las zonas donde pueden existir fugas antes de intervenir sobre el terreno.

El objetivo es ir un paso más allá: desarrollar un sistema capaz de monitorizar la red, priorizar las reparaciones y ayudar a las administraciones y operadores del agua a reducir las pérdidas de agua no registrada.

Además del sector del agua, Skynox desarrolla soluciones para la inspección de parques fotovoltaicos y aerogeneradores mediante drones equipados con cámaras térmicas, sensores multiespectrales, LiDAR y cámaras RGB de alta resolución. Entre sus líneas de trabajo destacan también la creación de gemelos digitales, la topografía de precisión y el desarrollo de sistemas de visión artificial para detectar automáticamente defectos en infraestructuras energéticas.