Canarias ya tiene Ley de Ciencia: del refuerzo de las condiciones del investigador a la atracción de talento

Las claves

Las claves Generado con IA El Parlamento de Canarias ha aprobado la nueva Ley de Ciencia, que refuerza el sistema de investigación, desarrollo e innovación en las islas. La ley busca mejorar las condiciones de los investigadores, atraer y retener talento, y reducir la burocracia en la gestión de proyectos de I+D+I. El nuevo marco normativo fomenta la colaboración entre universidades, organismos públicos, centros tecnológicos y empresas innovadoras del archipiélago. El Instituto Tecnológico de Canarias ha inaugurado un nuevo Espacio I+D+I en Gáldar, orientado a acelerar soluciones tecnológicas para sectores clave como la agricultura y la economía azul.

Mejores condiciones para los investigadores, menor burocracia para la tramitación de expedientes relacionados con la innovación, capacitación, atracción de talento e inversión… Estas son algunas de las características que emergen de la flamante nueva Ley de Ciencia aprobada recientemente por el Parlamento de Canarias, un hito que, en opinión del ejecutivo insular, impulsará la I+D+I de las islas hasta cotas hasta ahora desconocidas.

El Parlamento canario ha aprobado este mes de julio la nueva Ley Canaria de la Ciencia, una norma que establece el marco jurídico para reforzar el sistema canario de investigación, desarrollo e innovación y avanzar hacia un modelo más estable, coordinado y preparado para responder a los grandes retos sociales, económicos y tecnológicos del Archipiélago.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, destaca que la aprobación de la Ley supone "un paso histórico para Canarias y el resultado de un trabajo colectivo que comenzó hace muchos meses, escuchando a las universidades, a los organismos de investigación, a las empresas innovadoras y al conjunto del ecosistema científico".

Según afirma, "esta ley nace del diálogo y del consenso, con el objetivo de dotar a Canarias de un instrumento útil que permita consolidar la ciencia y la innovación como una política estratégica para el futuro de nuestras islas".

La norma culmina un proceso iniciado por el Gobierno de Canarias con la elaboración del anteproyecto, que fue sometido a información pública y al correspondiente proceso de participación con los principales agentes del sistema canario de I+D+I.

Tras incorporar las aportaciones recibidas y obtener los informes favorables preceptivos, incluido el del Consejo Consultivo de Canarias, el texto inició su tramitación parlamentaria como proyecto de ley, donde fue objeto de debate, comparecencias, presentación de enmiendas y trabajo en comisión hasta su aprobación definitiva por el legislativo canario.

Con esta ley, Canarias contará con un nuevo marco normativo propio que permitirá planificar de forma más eficaz las políticas públicas de investigacióne innovación, reforzar la coordinación entre los distintos agentes del sistema y avanzar hacia una financiación más estable y previsible de la actividad científica.

El nuevo texto incorpora, además, medidas dirigidas a impulsar la carrera investigadora, favorecer la atracción y retención de talento, mejorar la transferencia del conocimiento hacia el tejido productivo y simplificar los procedimientos administrativos vinculados a la gestión de proyectos de I+D+I, una de las principales demandas trasladadas por el sector durante los últimos años.

Asimismo, fortalece la gobernanza del sistema y reconoce el papel estratégico de universidades, organismos públicos de investigación, centros tecnológicos, empresas innovadoras y resto de entidades que integran el ecosistema canario de ciencia e innovación.

Para la consejera, uno de los principales avances de la nueva norma reside precisamente en que "no solo reconoce el valor de quienes investigan, sino que crea mejores condiciones para que puedan desarrollar su trabajo".

En este sentido, señala que la Ley "contribuirá a reducir cargas administrativas, ofrecer una mayor estabilidad al sistema y favorecer una colaboración más estrecha entre todos los agentes que generan conocimiento e innovación en Canarias".

Machín subrayó que disponer de esta ley "permitirá afrontar con mayores garantías desafíos estratégicos para Canarias como la diversificación económica, la transformación digital, la sostenibilidad, la transición energética o la mejora de la salud y la calidad de vida de la ciudadanía, situando el conocimiento como uno de los principales motores de desarrollo del Archipiélago".

Tras su aprobación parlamentaria, comenzará la implantación progresiva de los instrumentos previstos en la norma para desarrollar el nuevo modelo de gobernanza, planificación y coordinación del sistema canario de ciencia, tecnología e innovación. La consejera concluye asegurando que "la aprobación de esta ley no representa el final de un proceso legislativo, sino el comienzo de una nueva etapa para la ciencia en Canarias. A partir de ahora, el reto es convertir este marco normativo en oportunidades reales para las personas investigadoras, las empresas innovadoras, las universidades y, en definitiva, para el conjunto de la sociedad canaria".

Nuevo espacio de I+D+I en Gáldar

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) –organismo público dependiente del gobierno canario- ha presentado recientemente su nuevo Espacio I+D+I ubicado en el Parque Tecnológico de Gran Canaria-Área Experimental de Economía Circular, en Punta de Gáldar, un entorno colaborativo concebido para acelerar el desarrollo de prototipos, pilotos y soluciones tecnológicas con aplicación en sectores clave para el desarrollo sostenible del Archipiélago como la agricultura, la economía azul o la industria digitalizada.

Migdalia Machín recordó que el Gobierno de Canarias ha apoyado la consolidación del Parque Tecnológico de Gran Canaria a través de la ACIISI, "porque creemos que la innovación debe contar con espacios conectados con las necesidades del territorio".

La consejera destacó además que la presencia del ITC es clave para que este laboratorio "funcione como herramienta para acelerar la innovación desde la colaboración, reuniendo a equipos técnicos, investigadores, empresas y entidades públicas alrededor de proyectos comunes".