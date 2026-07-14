Canarias planifica su especialización en I+D+I para no perder el tren de las nuevas oportunidades europeas

Las claves

Las claves Generado con IA Canarias impulsa una estrategia RIS3 ampliada para especializar su I+D+I y aprovechar las oportunidades europeas. El III Encuentro Intercomunitario de las Comunidades RIS3 CAN reunió a cerca de 100 participantes para analizar nuevos retos y proyectos de innovación. Las cinco comunidades prioritarias son turismo digital y sostenible, salud y bienestar, economía azul, semiconductores y astrofísica, espacio y aeronáutica. Se presentaron nuevas líneas de financiación y colaboración público-privada para fortalecer la innovación y competitividad del tejido empresarial canario.

No todo se reduce a aprobar una nueva Ley de Ciencia que actualice un cuerpo normativo de hace 25 años. Claro que es importante, más que nada porque las cosas en el mundo de la I+D+I han cambiado y mucho en las últimas dos décadas.

Pero, como decimos, no la actualización de una legislación como esta no lo es todo. Hace falta también un trabajo minucioso en la sombra que contribuya a conformar una base sólida que prepare a una región para los retos de futuro, no solo autonómicos sino a nivel nacional o europeo.

En ello está Canarias. Mientras vive la recta final de la aprobación de la nueva Ley de Ciencia, está desarrollando una RIS3 ampliada –estrategia de especialización asociada a políticas de innovación- que necesita de la participación de todos los actores, públicos y privados, para que se adapte a la perfección a los nuevos retos y oportunidades globales.

En este sentido, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), adscrita a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, celebró recientemente el III Encuentro Intercomunitario de las Comunidades RIS3 CAN, una jornada online que reunió a cerca de un centenar de participantes y registró más de 130 inscripciones.

El encuentro permitió analizar las principales novedades que marcarán el próximo ciclo de las políticas europeas y estatales de investigación e innovación, al tiempo que sirvió para avanzar en la identificación de nuevos retos compartidos alineados con la RIS3 ampliada de Canarias.

La jornada reunió a representantes de las cinco Comunidades RIS3 CAN constituidas y que marcan los objetivos de la región en I+D+I. Estas comunidades son el turismo digital y sostenible, la salud y bienestar, la economía azul, los semiconductores, y, por último, la astrofísica, el espacio y la aeronáutica.

Todas ellas trabajan como espacios de colaboración entre administraciones públicas, sistema de conocimiento, tejido empresarial y otros agentes del ecosistema innovador para impulsar proyectos estratégicos con impacto en el archipiélago canario.

El director de la ACIISI, Javier Franco, inauguró el encuentro destacando la importancia de seguir fortaleciendo la colaboración entre las administraciones públicas, el sistema de conocimiento y el tejido empresarial "para construir una Canarias más innovadora, competitiva y conectada con las grandes prioridades europeas".

Asimismo, señaló que la estrategia de innovación de Canarias se construye a partir del "talento, las alianzas y el desarrollo de proyectos transformadores capaces de generar nuevas oportunidades" en ámbitos como la transición energética, la economía azul, el espacio, la biotecnología, la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes.

Tras la bienvenida institucional, el director general de Plan B Group, Alberto Santana, moderó el primer bloque de la jornada, centrado en las principales novedades que marcarán el futuro de la planificación y la financiación de la I+D+I.

Melany Sosa, de Science & Innovation Link Office (SILO), presentó las "claves del cambio de paradigma europeo ante el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034 de la Unión Europea".

A continuación, Jesús Conde, de la ACIISI, expuso las novedades del marco nacional, con especial atención a la Estrategia Española Deep Tech 2026-2030 y al proceso de elaboración de la futura Estrategia Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación 2028-2034.

La jornada también abordó el papel de la inversión privada en la I+D+I con la participación de Roberto Morell, de ACM Consultores de Negocio; Leopoldo Machado, de Kanara Labs; y Raquel Bezares, de la Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (SODECAN), quienes analizaron la situación actual, compartieron experiencias y presentaron distintos instrumentos financieros para favorecer el desarrollo de proyectos innovadores.

Proyectos previamente priorizados

Uno de los principales ejes del encuentro fue el trabajo desarrollado por las cinco Comunidades RIS3 CAN en sesiones simultáneas coordinadas por el Equipo de Gestión de la RIS3 ampliada (ACIISI, ITC y Plan B Group).

Cada comunidad revisó los proyectos previamente priorizados, analizó nuevos retos surgidos en sus respectivos ámbitos y trabajó en la identificación de posibles líneas de colaboración para impulsar iniciativas conjuntas con capacidad de generar impacto en Canarias.

Este trabajo permitirá seguir definiendo prioridades compartidas, favorecer la cooperación entre agentes públicos y privados y avanzar en el diseño de proyectos orientados a reforzar la competitividad, la diversificación económica y la capacidad innovadora del archipiélago.

Las ideas identificadas continuarán desarrollándose durante los próximos meses con el objetivo de transformarlas en iniciativas más maduras que faciliten su diseño y ejecución conjunta.

El encuentro concluyó con una presentación técnica especializada de la nueva línea de subvenciones para proyectos empresariales en sectores STEP, a cargo del jefe de Área de Coordinación e Interrelación de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información de la ACIISI, Rafael Ferrando Carrasco.

Durante la sesión se expusieron las principales características de esta convocatoria, orientada a impulsar proyectos vinculados a tecnologías críticas y sectores estratégicos, así como las oportunidades de financiación que ofrece para fortalecer la capacidad innovadora del tejido empresarial canario.

Con este último bloque, la ACIISI reforzó el carácter práctico del encuentro, acercando a empresas y entidades las prioridades estratégicas de Canarias y los instrumentos de apoyo disponibles para convertir la innovación en nuevos proyectos.

El III Encuentro Intercomunitario, indican desde el gobierno canario, refuerza el trabajo de las Comunidades RIS3 CAN como espacios de colaboración de la cuádruple hélice —administraciones públicas, empresas, sistema de conocimiento y sociedad— para identificar oportunidades, generar alianzas y promover proyectos capaces de responder a los grandes retos de Canarias mediante la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento.