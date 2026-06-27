Algo más que un asistente virtual para mayores: IA al servicio de la asistencia social y la cultura canaria

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Canarias financiará el proyecto Little Challenge, una plataforma que utiliza inteligencia artificial para asistir a personas mayores y preservar el patrimonio cultural. Little Challenge combina un asistente virtual empático, gamificación y contenidos culturales para combatir la soledad no deseada y prevenir el deterioro cognitivo de los mayores. La iniciativa permite a los usuarios mayores convertirse en protagonistas activos, digitalizando relatos y tradiciones canarias para compartirlas con nuevas generaciones. Ocho proyectos más han sido seleccionados por la ACIISI para fomentar la inclusión, sostenibilidad y participación social en Canarias, con una inversión total cercana a 900.000 euros.

En ocasiones es inevitable darse cuenta de que la imaginación no tiene límites. Lo que no es tan fácil es cumplir con el precepto que dice aquello de que "si puedes soñarlo puedes hacerlo". No todo lo que uno imagina puede materializarse. Por desgracia.

Ahora bien, de vez en cuando hay alguna ensoñación que, por disparatada o carente de lógica que parezca, puede llevarse a cabo. Gracias, cómo no, a la tecnología.

A alguien en Canarias se le tuvo que ocurrir un día que asistir a los mayores dependientes podía unirse a la idea de preservar el legado cultural. Aparentemente son dos ámbitos muy diferentes el de la asistencia social y el patrimonio cultural. Pero a alguien se le ocurrió que gracias a la inteligencia artificial podía ser posible enlazar ambas ideas.

Dicho y hecho. El Gobierno de Canarias va a financiar la totalidad de un proyecto impulsado por la empresa Sparkling Tech Solutions que, tanto por su utilidad como su capacidad de escalado, podría tener cabida en cualquiera de los territorios españoles.

Y es que la innovación social puede convertirse en una poderosa herramienta para afrontar algunos de los grandes retos sociosanitarios asociados al envejecimiento poblacional, pero también para mimar el patrimonio cultural.

Con esa premisa nace Little Challenge, una plataforma intergeneracional que utilizará inteligencia artificial, contenidos culturales y dinámicas participativas para reducir la soledad no deseada y contribuir a prevenir el deterioro cognitivo de las personas mayores.

El proyecto ha sido seleccionado dentro de la convocatoria de ayudas a la innovación social de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), que financiará otras ocho iniciativas transformadoras en Canarias entre 2026 y 2027 con una inversión global cercana a los 900.000 euros. Little Challenge contará con una subvención de 100.000 euros, que cubre el 100% de su presupuesto subvencionable.

La propuesta combina tecnología y humanización mediante un asistente cognitivo virtual diseñado para interactuar con las personas mayores de forma cercana y personalizada. A través de conversaciones, retos adaptados y actividades de estimulación mental, la plataforma busca favorecer la memoria activa, el entrenamiento cognitivo y el bienestar emocional.

Pero el valor diferencial de Little Challenge va más allá de la tecnología. La iniciativa incorpora una dimensión cultural y comunitaria que permitirá recopilar y digitalizar relatos, experiencias, tradiciones y conocimientos transmitidos por las personas mayores, convirtiéndolos en un repositorio vivo del patrimonio inmaterial canario.

De esta manera, las personas usuarias no solo participan en actividades de estimulación cognitiva, sino que también se convierten en protagonistas de la conservación de la identidad cultural del archipiélago.

Historias familiares, costumbres populares, juegos tradicionales, expresiones lingüísticas o formas de vida vinculadas a cada isla podrán integrarse en la plataforma para ser compartidas con nuevas generaciones.

Este enfoque convierte a las personas mayores en agentes activos del proceso de innovación, fomentando el intercambio de conocimientos entre generaciones y reforzando su sentimiento de utilidad y pertenencia a la comunidad.

La combinación de inteligencia artificial empática, gamificación y patrimonio cultural permitirá crear experiencias interactivas que favorezcan la participación y el aprendizaje mutuo, fortaleciendo los vínculos sociales en un contexto marcado por el envejecimiento de la población y el aumento de la soledad no deseada.

Periodo para la validación

Little Challenge se desarrollará entre el 2 de marzo de 2026 y el 30 de abril de 2027, periodo durante el cual se validará esta solución tecnológica orientada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Canarias.

La iniciativa forma parte de los nueve proyectos seleccionados por la ACIISI para afrontar retos sociales mediante soluciones innovadoras en ámbitos como la inclusión digital, la participación ciudadana, la sostenibilidad o la integración de colectivos vulnerables. Según destacó la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, estas ayudas respaldan proyectos capaces de aportar soluciones creativas a problemas reales y demostrar cómo la innovación puede mejorar la vida de las personas y fortalecer la cohesión social en Canarias.

Con Little Challenge, la innovación social pone la tecnología al servicio de las personas para construir puentes entre generaciones, combatir el aislamiento y garantizar que la memoria y las tradiciones de Canarias sigan vivas en el futuro.

Pero hay más propuestas. ConCiencia Joven es un laboratorio de innovación cultural juvenil con experiencias inmersivas para impulsar la transformación sostenible.

También han sido seleccionados proyectos como FrutizumAre, centrado en aprendizaje, rescate cultural y emprendimiento; Ecolab, que fomenta la inclusividad medioambiental, enfocado en sostenibilidad y participación social; o Programa Senior Digital, que promueve la inclusión tecnológica de las personas mayores.

A estas iniciativas se suman Islas Vivas, un proyecto con impacto social en el territorio; El Hilo Rojo de Guaydil, orientado a la integración de personas con discapacidad; y Territorios Domésticos, que impulsa metodologías para avanzar hacia una transición ecosocial desde el ámbito de la vivienda.

Las ayudas forman parte de la estrategia del Gobierno de Canarias para impulsar la innovación social como herramienta que aborda desafíos sociales desde nuevas perspectivas, fomentando la colaboración entre entidades sociales, empresas, ciudadanía y agentes innovadores.

En palabras de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, "la innovación social permite experimentar nuevas formas de afrontar problemas complejos, generar oportunidades y reforzar el tejido social del archipiélago".