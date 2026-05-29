Canarias explora Canadá como vía de expansión atlántica y punta de lanza para emprendedores

Las claves

Las claves Generado con IA El ITC de Canarias realizó una misión estratégica en Canadá para establecer contactos y explorar acuerdos con entidades empresariales, universidades y centros de I+D+i. Las reuniones se centraron en las provincias de Alberta y Columbia Británica, destacando sectores como sostenibilidad energética, agroalimentación, TIC y turismo. El ITC promovió la internacionalización de empresas canarias mediante redes europeas como la Enterprise Europe Network y el programa Erasmus for Young Entrepreneurs. La misión fortaleció la cooperación con entidades canadienses y abrió oportunidades para emprendedores canarios en programas de intercambio y colaboración con Canadá.

El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), sociedad pública adscrita a la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, dirigida por Migdalia Machín, llevó a cabo la semana pasada una misión estratégica en Canadá, con el objetivo de identificar contactos, abrir vías de colaboración y avanzar en posibles acuerdos con empresas, entidades de apoyo empresarial, universidades, centros de I+D+i y agentes tecnológicos del país.

La agenda de trabajo se desarrolló principalmente en las provincias de Alberta y Columbia Británica, con actividades en Edmonton y Vancouver, y permitió presentar las capacidades del ITC como centro público de I+D+I, así como su papel como agente local en Canarias de redes europeas orientadas a la internacionalización empresarial, la innovación y el emprendimiento.

La delegación del ITC desplazada a Canadá, formada por Alma Cruz, Lucía Dobarro y Clarissa Pierobon, del departamento de Innovación, mantuvo encuentros con representantes del ecosistema empresarial y tecnológico canadiense para tender puentes entre ambos territorios, tanto en beneficio de las empresas y personas emprendedoras que reciben apoyo del ITC como a través de futuras colaboraciones directas con entidades de investigación, universidades y agentes de innovación con intereses comunes.

Esta misión se ha enmarcado principalmente en dos redes europeas en las que el ITC desempeña un papel activo desde Canarias. Por un lado, la Enterprise Europe Network (EEN), de la que el Instituto forma parte como nodo local en Canarias junto a PROEXCA, las Cámaras de Comercio de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote y La Graciosa, bajo la coordinación de la Dirección General de Promoción y Diversificación Económica del Gobierno de Canarias.

Esta red constituye una herramienta estratégica para acompañar a empresas en sus procesos de internacionalización, búsqueda de socios, acceso a nuevos mercados y participación en proyectos de innovación.

Por otro lado, la misión se ha desarrollado también en el marco de Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE), programa europeo de movilidad para el emprendimiento en el que el ITC coordina el consorcio Beyond EYE, orientado a ampliar oportunidades de aprendizaje y cooperación empresarial más allá del espacio europeo, conectando a emprendedores noveles con empresarios experimentados en terceros países.

Durante la agenda en Canadá, el ITC ha contado con la colaboración de dos miembros canadienses de la Enterprise Europe Network, el European-Canadian Centre for Innovation and Research (ECCIR), entidad sin ánimo de lucro especializada en promover la cooperación internacional en innovación e investigación entre Europa y Canadá, y la European Union Chamber of Commerce in Canada (EUCCAN) que han facilitado el contacto directo con empresas, organizaciones y agentes del ecosistema canadiense.

Con su apoyo, se celebraron dos jornadas de trabajo, la primera en Edmonton, en la provincia de Alberta, y la segunda en Vancouver, en la provincia de Columbia Británica. En ambos encuentros, dirigidos a empresas locales y agentes de apoyo empresarial, se dieron a conocer los servicios de ECCIR para facilitar conexiones con socios europeos, así como la actividad de I+D+I del ITC.

Se compartieron sectores de actividad comunes como la sostenibilidad energética e hídrica, la innovación aplicada y las soluciones adaptadas a la agroalimentación, y la internacionalización del emprendimiento innovador.

La delegación del ITC presentó también el valor estratégico de la Enterprise Europe Network como red de apoyo empresarial para facilitar procesos de internacionalización, búsqueda de socios tecnológicos y comerciales, transferencia de conocimiento y acceso a oportunidades de colaboración dentro y fuera de Europa.

En este contexto, la misión ha permitido reforzar la conexión con los nodos EEN Canadá, especialmente con ECCIR y EUCCAN. Estas reuniones han servido para compartir líneas de trabajo, identificar empresas canadienses interesadas en colaborar con entidades europeas, analizar oportunidades con compañías de base tecnológica y explorar posibles consorcios o proyectos conjuntos en convocatorias europeas, especialmente en el marco de Horizon Europe, donde Canadá puede participar como socio elegible en determinadas convocatorias.

En paralelo, esta misión ha permitido al ITC promover el programa Erasmus for Young Entrepreneurs entre empresarios locales de Canadá, con el objetivo de ampliar la red de empresas de acogida dispuestas a recibir emprendedores noveles procedentes de Canarias, España u otros países europeos.

A través de estancias de uno a tres meses, la iniciativa permite que gestores de empresas de nueva creación puedan adquirir conocimientos, capacidades y competencias emprendedoras fuera de Europa, que les sirva como base para el éxito de sus futuros negocios.

Programa de intercambios

La implicación de ECCIR ha sido clave para identificar posibles empresarios de acogida interesados en participar en este programa de intercambios, financiado por la Comisión Europea, que permite establecer una colaboración de aprendizaje mutuo entre personas emprendedoras que inician su actividad y empresarios con experiencia consolidada en la gestión de negocios.

Entre los sectores de mayor interés identificados durante la misión destacan las empresas vinculadas al ámbito audiovisual, energías renovables, moda, TIC o inteligencia artificial, así como iniciativas del ámbito agroalimentario y del turismo, sectores en los que pueden surgir oportunidades de cooperación empresarial, intercambio de conocimiento y desarrollo de nuevas soluciones de mercado.

Además de las jornadas celebradas en Edmonton y Vancouver, la agenda incluyó encuentros bilaterales con entidades como VanLonChan, EUCCAN y la universidad Simon Fraser, que han permitido al ITC reforzar su papel como puerta de entrada para instituciones y empresas canadienses interesadas en conectar con Europa a través de redes como EEN, ya sea para establecer acuerdos comerciales, identificar socios estratégicos o acceder a capacidades tecnológicas especializadas.

Al mismo tiempo, estos contactos abren nuevas posibilidades para que el propio ITC explore alianzas con universidades, centros de investigación y agentes tecnológicos de Canadá en áreas donde el Instituto acumula una trayectoria destacada.

Con esta misión, el ITC avanza en su objetivo de ampliar el alcance internacional de los instrumentos europeos que gestiona desde Canarias y de generar nuevas oportunidades para el tejido empresarial y emprendedor del Archipiélago.