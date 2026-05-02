Los 'favoritos' de la red de innovación de Canarias: un mapa con las ideas de mayor potencial tecnológico

Las claves

Las claves Generado con IA La Red CIDE impulsa un mapa de proyectos innovadores en Canarias, destacando iniciativas tecnológicas, circulares y conectadas con el territorio. Entre los proyectos sobresalientes están Forta Senior en Tenerife, Musapiel en Gran Canaria, la plataforma Somos Local en La Palma y La Laguna Gran Hotel en Tenerife. La inteligencia artificial se consolida como herramienta clave para optimizar sectores como sanidad, comunicación empresarial y gestión turística en las islas. El empleo vinculado a la innovación y la tecnología representa el 2,2% del total en Canarias, reflejando una progresión positiva y la creciente demanda de perfiles cualificados.

La Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE) es el principal ecosistema de apoyo a la innovación en Canarias. Se trata de una red pública de asesoramiento gratuito diseñada para que cualquier empresa, profesional autónomo o entidad del archipiélago pueda convertir sus ideas en proyectos reales y competitivos.

Cabe recordar que la red está impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), y está cofinanciada en un 85% por el Programa FEDER Canarias 2021-2027.

Este año, Canarias ha celebrado el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación movilizando al equipo técnico de la Red CIDE para identificar algunos de los proyectos con mayor potencial en las islas.

El resultado es un mapa vivo del conocimiento que revela una Canarias tecnológica, circular y profundamente conectada con su territorio.

El mapa destaca iniciativas que ya están cambiando la realidad de las islas. Por ejemplo, en el ámbito sociosanitario, Guillermo Pérez (Mentor Day) señala a Forta Senior en Tenerife como el primer centro especializado en mayores con un enfoque transdisciplinar.

Por su parte, la economía circular cobra vida en Gran Canaria con Musapiel, destacado por Odil Torrent (AJE Las Palmas). Este cuero vegetal creado a partir de residuos de platanera por Fibras Naturales Canarias es, según Torrent, "una muestra de cómo lo local puede liderar el cambio global".

La digitalización del comercio también tiene nombre propio: Somos Local. Felipe Lorenzo (ADER La Palma) subraya cómo esta plataforma conecta negocios y ciudadanía en un ecosistema digital que refuerza la competitividad del comercio de proximidad palmero.

Beatriz Nieto (Ashotel) destaca La Laguna Gran Hotel como ejemplo de innovación en turismo cultural y creativo. Desde 2023, el hotel impulsa experiencias culturales abiertas a huéspedes y público, integrando la creatividad en su propuesta de valor y diferenciándose en el mercado.

La inteligencia artificial emerge como el eje transversal en todas las islas. Kevin Cabrera (AJE Tenerife) y Jorge Ramírez (ATA Canarias) coinciden en que la IA ha dejado de ser una promesa para optimizar sectores críticos como la sanidad y la comunicación empresarial, mediante el uso de avatares que superan barreras geográficas y lingüísticas.

En el sector turístico, clave para la economía canaria, las tendencias apuntan a la personalización y la sostenibilidad. Respecto a la gestión de flujos, Rocío Estévez (Cámara de Comercio de Gran Canaria) propone el uso de IA para analizar datos de visitantes y redistribuirlos, mejorando la convivencia entre turistas y residentes.

En relación con la soberanía tecnológica, Daniel González (ASOLAN) destaca el auge del No-Code, que permite a los hoteleros ser arquitectos de su propia tecnología sin depender de software rígido.

También es importante la sostenibilidad vitivinícola. Patricia Moreno (Cámara de Comercio de Lanzarote) pone el foco en las bodegas conejeras, que combinan tradición y tecnología para proteger el paisaje de La Geria, actuando como un "ancla territorial" de biodiversidad y economía local.

Y David García (FLB Las Palmas) destaca la construcción industrializada como una solución estratégica de futuro y motor de transformación para el sector, respaldada por el impulso del PERTE de vivienda.

Necesidades singulares

Esta breve radiografía de la innovación demuestra que Canarias no solo adopta tecnología, sino que la adapta a sus necesidades singulares. La Red de Centros de Innovación y Desarrollo Empresarial (Red CIDE) que impulsa ACIISI, reafirma así su papel como asesor estratégico para cualquier proyecto innovador en las ocho islas.

Y todo ello está teniendo una consecuencia directa que se está empezando a reflejar en datos muy positivos en materia de empleo, sobre todo, empleo relacionado con la innovación y la tecnología.

Según los últimos datos actualizados por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), este tipo de empleo representa alrededor del 2,2% del total en el archipiélago, en línea con la tendencia de los últimos años.

Estos perfiles —vinculados a la investigación, la tecnología y las competencias digitales— son cada vez más necesarios en sectores que apuestan por la innovación y el conocimiento, y contribuyen a generar oportunidades laborales de mayor cualificación.

Los indicadores permiten observar cómo evoluciona este tipo de empleo año a año, mostrando una progresión gradual que acompaña el desarrollo de la economía digital en Canarias.

Para impulsar este crecimiento, la ACIISI desarrolla una estrategia orientada a reforzar el papel de la ciencia y la tecnología en la economía de las Islas. Esta estrategia se apoya en el Plan Canario de I+D+I 2030 y en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3), que marcan las prioridades en innovación y desarrollo.

Entre sus principales líneas de actuación destacan el apoyo a la formación y atracción de talento investigador, la financiación de proyectos científicos, el impulso a la innovación en las empresas y el desarrollo de la sociedad digital.

A ello se suman iniciativas para facilitar la colaboración entre universidades, centros de investigación y empresas, así como la participación en programas europeos. Contar con datos actualizados permite entender mejor esta evolución y ayuda a diseñar políticas públicas que favorezcan la creación de empleo cualificado y el crecimiento de sectores más innovadores.