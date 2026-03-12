Innovación para la atracción turística: un laboratorio de guiones para ambientar series y películas en Canarias

Las claves nuevo Generado con IA IsLABentura Canarias es un laboratorio internacional que atrae guionistas para crear guiones inspirados en las islas. En la edición actual, 356 guionistas de varios países han presentado propuestas para 16 plazas, batiendo récord de participación. Ocho de las plazas están reservadas a residentes canarios, y el resto a participantes nacionales e internacionales. Los seleccionados asistirán a encuentros presenciales en Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, donde desarrollarán y presentarán sus proyectos.

En la era de las plataformas digitales de contenido audiovisual, más que nunca, una imagen vale más que mil palabras. Y la innovación, en este sentido, ha tomado el mando.

Hace años, cuando las posibilidades de consumo de series y películas eran mucho más reducidas, alguien decidió innovar desde el punto de vista del marketing, introduciendo los llamados emplazamientos publicitarios, para colarnos en varios momentos de la emisión un determinado producto -con la marca bien visible-.

Ahora, con un número casi infinito de contenidos, la innovación es el motor que marca la búsqueda de esa atracción de consumidores hacia un producto que nada tiene que ver con el argumento de la serie o de la película. En el caso que nos ocupa, un destino turístico.

Ya hace tiempo que muchas administraciones públicas disponen de oficinas de captación de productoras audiovisuales para que ambienten allí sus producciones. El emplazamiento publicitario es, ya en muchas ocasiones, una ciudad o una región de las que, en cada capítulo, se muestran paisajes espectaculares que a ti, como espectador, quizá te lleve a pensar que te apetece visitarlos.

En comunidades autónomas como Canarias esta fase ya está superada. Producciones como la serie 'Hierro' -por poner solo un ejemplo- son el paradigma. Y precisamente porque esta fase ya está superada, había que dar un paso más. Y ahí ha entrado de nuevo la innovación.

La innovación, en este caso, es la creación de un laboratorio específico que no atrae productoras sino guionistas, para que trabajen sobre el terreno para buscar inspiración en un territorio al que convertir en emplazamiento para sus ideas.

Así nació IsLABentura Canarias, que ya lleva cinco años atrayendo guionistas. En la presente edición, vuelve a batir el récord de solicitudes. Un total de 356 guionistas de diferentes países, 77 más que el pasado año, han presentado su propuesta para optar a alguna de las 16 plazas disponibles, todas ellas con ideas de guiones para películas o series vinculadas a Canarias.

Tras el cierre de la convocatoria, se abre ahora el periodo de selección a cargo del prestigioso equipo tutorial, que será también el encargado del asesoramiento del grupo en todo el proceso posterior. Del total de solicitudes, más de un centenar proceden de profesionales de las islas.

IsLABentura Canarias es un proyecto internacional organizado desde el Instituto de Desarrollo Cultural (ICDC) y de Canary Islands Film, dirigido a guionistas de habla hispana de cualquier parte del mundo.

Del total de solicitudes recibidas este año, 297 son de ámbito estatal y local, y 59 son de otros países del mundo. Asimismo, 257 son para llevar a la gran pantalla largometrajes de ficción, 79 para series de ficción con destino a televisión y 20 proyectos de animación, la gran mayoría para hacer guiones para largometrajes.

Del total de recibidos, 109 son proyectos de residentes canarios (59 de Tenerife, 49 de Gran Canaria y uno de Fuerteventura); 190 proceden de otras comunidades autónomas españolas, siendo las más numerosas de Madrid (105), Andalucía (24), Cataluña (17) Comunidad Valenciana (16), Castilla y León (5), Galicia (4) y Castilla-La Mancha (4). A ellas se suman 59 llegados de fuera de España, 43 de ellos de América Latina, siendo los más numerosos de Argentina (23). El paquete se completa con ideas de guiones enviadas desde EEUU (1) y Canadá (1). En su conjunto, figuran historias vinculadas a las ocho islas.

La mitad de plazas, para residentes canarios

En el plazo de un mes, el 30 de marzo, se darán a conocer los nombres de las personas que podrán ocupar estas 16 codiciadas plazas del laboratorio, de las que ocho se reservan a guionistas con residencia en Canarias.

La selección estará a cargo del propio equipo tutorial, integrado por Sara Bamba, productora, directora y guionista; Yolanda Barrasa, script doctor y script coach, especialista internacional en análisis, consultoría, escritura y docencia de guion; y Borja Santaolalla, director y guionista de cine y televisión; los tres de estreno este año en el laboratorio; y seis más que repiten experiencia: Curro Royo; Gianmarco Serra e Isabel Herguera, Pablo Bartolomé, Arantxa Cuesta y Alba Lucío

Posteriormente, quienes resulten seleccionadas se reunirán en Canarias, en al menos, tres ocasiones, además de recibir un continuado asesoramiento online para que cada guion esté en las mejores condiciones posibles para convertirse en una película o serie.

En el primero de los encuentros presenciales será del 20 al 26 de abril en Tenerife, donde tendrán un tiempo para conocerse y asistir a encuentros especializados, y también trasladarse a la isla sobre la que se basa su historia, para documentarse.

El segundo se celebrará del 20 al 26 de julio en La Gomera, centrado en la parte formativa; mientras que el tercero será del 19 al 25 de octubre en Gran Canaria, donde tendrán que exponer sus proyectos de manera verbal a las productoras locales, estatales o internacionales que se desplacen a la isla para las sesiones de pitch, además de hacerlo de manera individual en el caso de que alguna de estas empresas así lo solicite. También será aquí donde se celebra la gala de entrega de premios.

El hecho de que este laboratorio esté respaldado por varias productoras audiovisuales de prestigio le da mayor potencial.