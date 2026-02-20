Canarias presume de potencial innovador para facilitar transferencia de conocimientos entre tres continentes

La consejera Migdalia Machín, en el centro del escenario, presenta la propuesta canaria.

Durante los últimos tiempos, no son pocos los proyectos aislados que han contribuido a estrechar lazos entre Canarias y el continente vecino, África, situado geográficamente a menos de 100 kilómetros por mar. La innovación, en esos casos, siempre ha sido la punta de lanza.

Sin embargo, más allá de proyectos concretos, conviene echar un vistazo a las estrategias. Que también las hay. El Gobierno de Canarias ha demostrado estos días que su hoja de ruta está más que pensada y es momento de recoger sus frutos.

En el marco de la feria Málaga Transfiere, que se celebra la próxima semana en la capital de la Costa del Sol, Canarias va a tener un protagonismo especial y consolidará por segundo año consecutivo su presencia institucional en este foro, considerado uno de los más importantes a nivel continental en transferencia de conocimiento.

Esta participación amplía su dimensión respecto a la edición anterior y evidencia la madurez del ecosistema canario de innovación y su capacidad de actuación coordinada.

La consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín, ha aprovechado los días previos a la celebración de este foro para marcar agenda y propósitos.

Machín afirma que "la presencia de Canarias en Málaga Transfiere representa la consolidación de un sistema coordinado que conecta ciencia, universidad y empresa". En este sentido, explica que "el objetivo es transformar el conocimiento generado en las islas en empresas, empleo cualificado y diversificación económica real".

De esta manera, se refuerza, dice, "el posicionamiento de Canarias como plataforma atlántica estratégica entre Europa, África y América". Asimismo, añade que "la ampliación del espacio expositivo hasta los 252 metros cuadrados refleja el grado de alineamiento institucional y la madurez del ecosistema que hoy proyectamos".

La estructura pública que articula esta presencia está integrada por Presidencia del Gobierno de Canarias; la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación; la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI); las dos universidades públicas canarias (ULPGC y ULL), junto a sus fundaciones y parques científicos; el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC); Proexca; la Zona Especial Canaria (ZEC); los parques tecnológicos del archipiélago; los clústeres sectoriales y los cabildos insulares.

Esta coordinación institucional permite proyectar una estrategia común orientada a la transferencia de conocimiento y a la diversificación económica.

Junto a Machín comparecen el viceconsejero de Presidencia y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, y Maica Amador, CEO de Sparkling Tech Solutions.

Cabello ha destacado la alta demanda por parte de las empresas canarias para acudir a esta feria y ha emplazado a los participantes a presenciar los interesantes pitch que protagonizarán 15 de ellas.

"Camino correcto"

"Me parece que es la prueba que nos dice que el camino que estamos recorriendo es el correcto. Vamos de la mano del sector privado escuchándolos y atendiendo sus demandas y es ahí donde les acompañamos e impulsamos su presencia para que desarrollen sus proyectos", ha señalado.

Entre las compañías presentes se encuentra Sparkling Tech Solutions, startup nacida en 2024 vinculada al talento formado en la universidad pública canaria y seleccionada por la organización como Top Speaker, distinción compartida por doce proyectos a nivel global.

Para Maica Amador, "Málaga Transfiere ha sido un escaparate y un puente para crear sinergias con otras empresas y así posicionar nuestra iniciativa que viene a mejorar la vida de las personas con una aplicación para detectar el deterioro cognitivo".

Las empresas participantes son: PADWORD; Arquimea Research Center S.L.U.; Qraneos S.L.; Tecnofly Canarias S.L.; Binhex Systems Solutions S.L.; Dattech Digital S.L.U.; Zetta10; HMS Intelligence International Engineering Development; MNX Online S.L.; Icod Systems; Sparkling Tech Solutions S.L.; Proyecciones y Estudios Transnacionales S.L.; DESIC S.L.; Canarias Excelencia Tecnológica; y Atrineo Iberia S.L.

Estas compañías desarrollarán una agenda de trabajo orientada a reforzar su proyección exterior y a consolidar oportunidades de colaboración en ámbitos estratégicos para la diversificación económica del archipiélago. Quince empresas que realizarán presentaciones ante inversores y agentes del sector en el Research Center, en un entorno orientado a generar alianzas estratégicas y oportunidades de negocio en sectores como sostenibilidad, salud inteligente, inteligencia artificial, tecnologías disruptivas, turismo inteligente y seguridad.