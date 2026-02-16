Rivalidad 'sana' y desafíos 'tech': el programa de competencias digitales para jóvenes de Canarias pone una marcha más

Las claves nuevo Generado con IA El programa Codecan, referente en competencias digitales para jóvenes en Canarias, abre inscripciones para su edición 2026 e impulsa la formación TIC en la región. Más de 22.000 estudiantes han participado en 900 talleres desde 2012, consolidando a Codecan como el mayor proyecto educativo público en digitalización de Canarias. La nueva edición introduce competencias tecnológicas y desafíos prácticos, incluyendo talleres de inteligencia artificial, diseño 3D, cine y videojuegos, y fomenta la rivalidad sana entre los estudiantes. El programa se estructura en áreas de formación, especialización y sensibilización, abordando tanto el aprendizaje técnico como el uso responsable y seguro de las TIC.

Está considerada como una de las "medidas más eficaces en el ámbito de la ciudadanía, para empoderar a las personas con formación TIC y digitalización, modernizando la sociedad y la economía". Así habla el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información (OCTSI) respecto a Codecan, el programa referencial del gobierno insular para dotar a la juventud de las competencias digitales necesarias para los retos actuales del mercado laboral.

Codecan cumple 14 años este 2026 y ya está consolidado como el proyecto educativo público con mayor proyección en el mencionado objetivo.

La Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), ha anunciado la apertura de inscripciones para la edición 2026 del programa.

Tras el impacto de ediciones anteriores, que suman más de 900 talleres y 22.000 estudiantes participantes, la nueva convocatoria del Programa refuerza su compromiso con la excelencia tecnológica y combina retos y aprendizaje con la industria digital. Los centros educativos de las islas interesados podrán solicitar su participación en actividades de formación, sensibilización y especialización TIC hasta el próximo 19 de junio.

Una de las novedades de esta edición será el fomento de una competencia sana entre los escolares con vistas a resolver desafíos tecnológicos.

Así, esta edición apuesta por la competitividad positiva a través de desafíos prácticos. En el ámbito audiovisual, destaca el taller de Cine-Diario Fílmico, donde el alumnado seleccionado por un jurado profesional disfrutará de una estancia formativa en la XXI edición del Festivalito de La Palma, que tendrá lugar en septiembre de 2026.

Quien gane recibirá clases magistrales de edición profesional y tutorización personalizada en rodajes, integrando sus piezas en el prestigioso certamen de rodajes La Palma Rueda. Del mismo modo, el taller de Diseño 3D incentivará el conocimiento en fabricación digital mediante un concurso de piezas originales.

Pero hay más. Atendiendo a la transformación digital del entorno profesional, la nueva edición del programa mantiene y potencia sus áreas de mayor demanda. La oferta formativa incluye talleres prácticos sobre inteligencia artificial aplicada: herramientas de IA, 'Crea tu Videojuego', Sistemas de Información Geográfica (GIS), fotografía 360º, 'Música con IA', 'Audiovisuales con IA', física cuántica, 'Cómo hablar en público' y 'Diseño 3D', además de charlas de sensibilización como 'Salud Mental en TIC', 'Uso Responsable de las TIC' y 'Que no te engañen'.

La ACIISI invita a todos los centros de Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional de Canarias a consultar el catálogo completo de actividades y formalizar su solicitud de forma gratuita a través de la plataforma oficial del programa.

El Programa para el Fomento de las Competencias Digitales en Canarias (Codecan) de ACIISI se inició en 2012 y tiene como objetivo potenciar las capacidades y conocimientos de las TIC, principalmente en los sectores más jóvenes de la población desde un enfoque práctico y didáctico y bajo un uso responsable.

El programa se estructura en tres áreas, formación (persigue trasladar conocimientos teórico-prácticos de las principales tecnologías), especialización o Arena (trata de poner en valor los conocimientos adquiridos a través del planteamiento de distintas modalidades de competiciones) y sensibilización (busca concienciar a todos los niveles de la población de los principales riesgos de las TIC, así como fomentar un uso responsable y la accesibilidad de los servicios de la Sociedad de la Información).