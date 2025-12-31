Canarias despide 2025 con un refuerzo de su posicionamiento en economía azul y chips y con nueva Ley de Ciencia

Este año se ha decidido volver a retomar la estrategia de semiconductores, se ha cerrado el programa ThinkInAzul y se ha potenciado la innovación en el sector primario.

Las claves nuevo Generado con IA Cataluña ha reordenado su estrategia digital para 2025, priorizando la inteligencia artificial y el desarrollo del sector de los chips. Se ha creado la Fundación InnoFAB para impulsar un centro de semiconductores avanzados, con una sala blanca de 2.000 m² y financiación europea. La nueva Dirección General de IA y la estrategia hasta 2030 prevén beneficiar a 5.000 pymes, transformar 200 servicios y formar a 30.000 empleados públicos. El gobierno catalán impulsa el proyecto AINA para IA en catalán y lanza iniciativas como el transporte de sangre con drones y robots para análisis de agua.

Año de posicionamiento para Canarias. La entrada por primera vez en el parlamento para su debate de la Ley de Ciencia ha marcado el paso, pero también ha venido complementada por una intensificación de la apuesta por la innovación en sectores como la ganadería y la agricultura o la economía azul. Por no hablar de cómo la región insular ha decidido dar un impulso a su estrategia en el sector de los semiconductores.

Este año se han conocido datos de interés con respecto a este último punto. Según fuentes autonómicas, el sector de los chips genera actualmente más de 700 empleos altamente cualificados, un volumen de negocio cercano a los 78 millones de euros y mantiene vínculos sólidos con multinacionales e inversores estratégicos.

Además, la comunidad científica suma más de 110 profesionales dedicados al área de la microelectrónica y los semiconductores.

En un encuentro promovido por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), el gobierno autonómico asumió la responsabilidad de promover esa intensificación de la estrategia.

Cabe recordar que la estrategia CanaryChip tenía tres grandes objetivos: convertir Canarias en una plataforma global de inversión y desarrollo de negocio en el sector, desarrollar en la región un ecosistema exportador de servicios y productos y potenciar las islas como área sin desigualdad de género a la hora de atraer talento. 2025 ha podido ser el año de su relanzamiento, pero el futuro, como siempre, tiene la última respuesta.

Y si importante es esta apuesta, no menos lo es otra que ya está plenamente consolidada, la de la economía azul. Aunque muchos proyectos relacionados con este sector desde su vertiente innovadora ya están en marcha, este año se ha puesto fin a una iniciativa llamada ThinkInAzul creada hace cuatro años y que ha concluido con un balance más que satisfactorio.

Es satisfactorio ya no solo por las cifras que arroja, sino porque ha puesto el germen necesario para que ahora, muchas comunidades autónomas -las que formaron parte del proyecto y las que no- tengan una sólida base sobre la que seguir creando proyectos relacionados con la gestión del agua.

Con una inversión global de 53,7 millones de euros, este plan promovido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, constituye el mayor esfuerzo coordinado de investigación marina desarrollada en España y ha permitido la implementación de proyectos e investigaciones.

Hablábamos también del sector primario, que quizá no es tan reconocido si hablamos de Canarias. En este sentido, el gobierno autonómico ha decidido este año dar un impulso a todo lo que tiene que ver con ámbitos como la ganadería o la agricultura. Más que nada, porque cree que aplicar innovación ahí es una necesidad.

El proyecto 'Soluciones para el sector primario' -organizado por la Cátedra Fundación DISA de Jóvenes Emprendedores de la Universidad de La Laguna-, es uno de los que ha evidenciado esa necesidad. Esta iniciativa ha traído consigo la organización de varios talleres en los que se han inscrito unos 80 estudiantes de diferentes grados y posgrados de la Universidad de La Laguna para trabajar en propuestas de solución vinculadas con algunos de los retos a los que se enfrentan las personas emprendedoras del sector primario.

Tres convenios así lo atestiguan. En primer lugar, el proyecto denominado 'Agricultura de precisión para el control del estrés hídrico y prevención de las enfermedades en cultivos de vid y olivos', contempla la implementación de tecnologías avanzadas para el análisis y detección temprana de estas afecciones, sean derivadas de la escasez de agua o de la presencia de plagas y otras patologías.

Por otra parte, en el ámbito del convenio de cooperación para el 'Estudio de talla de primera madurez de varias especies de peces en Canarias', se desarrollará un estudio orientado a asegurar la sostenibilidad y regeneración de los recursos pesqueros a través de la determinación de la Talla de Primera Madurez (TPM) de tres especies de peces de alto valor comercial y presencia en las aguas del archipiélago.

Finalmente, el gobierno de Canarias y la ULPGC suscribieron también un convenio para el desarrollo conjunto de actuaciones que contribuyan al mantenimiento de la vigilancia y control de la tripanosomosis animal en la cabaña ganadera de camello en las islas.

Por último, hay que hacer mención de un proyecto referencial y que se alzó con el triunfo en los DISRUPTORES Innovation Awards 2025. En colaboración con la multinacional Esri, la Palma se ha intentado blindar contra la amenaza de una nueva erupción del volcán que cambió la vida a tantos ciudadanos hace cuatro años.

Este año se ha completado la implementación del proyecto Alerta CO2, que monitoriza y gestiona las emisiones de CO2 en las zonas afectadas y, utilizando la plataforma ArcGIS Online, desarrolla diversas herramientas para analizar datos históricos y en tiempo real, habilitando una toma de decisiones rápida y precisa.

Desde Esri apuntan que la combinación de datos climáticos y ambientales ha permitido no solo evaluar la situación actual, sino también desarrollar modelos predictivos que ayudarán a anticipar posibles escenarios futuros.