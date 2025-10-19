Una alianza autonómica en innovación azul que ha hecho historia: cuatro años, 54 millones y un futuro asegurado

Se han implementado soluciones para acuicultura sostenible y se han generado 11 resultados clave, con siete ya transferidos al mercado.

Canarias ha tenido un papel clave en la red nacional de ciencias marinas, desarrollando tecnologías para la observación y gestión de ecosistemas marinos.

El programa ThinkInAzul ha culminado tras cuatro años, involucrando a 700 investigadores y 50 centros, con una inversión de 54 millones de euros.

Por primera vez en la historia, la economía azul (relacionada con el agua) y la innovación asociada a ella es sinónimo de posicionamiento estratégico en nuestro país. Y buena culpa de ello la tienen una iniciativa llamada ThinkInAzul creada hace cuatro años y que ha concluido con un balance más que satisfactorio.

Es satisfactorio ya no solo por las cifras que arroja, sino porque ha puesto el germen necesario para que ahora, muchas comunidades autónomas -las que formaron parte del proyecto y las que no- tengan una sólida base sobre la que seguir creando proyectos relacionados con la gestión del agua.

El programa nacional ThinkInAzul ha culminado tras cuatro años de intensa actividad científica centrada en el estudio, protección y aprovechamiento sostenible del medio marino, con la implicación de siete comunidades autónomas -Andalucía, Cantabria, Galicia, Comunidad Valenciana, Baleares, Canarias y Región de Murcia- y la participación de más de 700 investigadores pertenecientes a 50 centros y un centenar de empresas.

Con una inversión global de 53,7 millones de euros, este plan promovido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, constituye el mayor esfuerzo coordinado de investigación marina desarrollada en España.

Una de las regiones participantes, Canarias, ha hecho balance recientemente de su contribución. El coordinador regional del proyecto, Javier Roo, subraya el papel clave del archipiélago canario dentro de esta red nacional de excelencia en ciencias marinas, destacando la colaboración estratégica entre las principales entidades del ecosistema regional de investigación: Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC), Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN), Universidad de La Laguna (ULL) y Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

El consorcio ThinkInAzul Canarias ha reunido a 40 investigadores en torno a tres grandes líneas de actuación. En primer lugar, dentro del ámbito de la observación y monitorización del medio marino y litoral, el consorcio canario ha avanzado significativamente en el conocimiento de los ecosistemas marinos del archipiélago.

A través del desarrollo de sistemas inteligentes de observación y análisis basados en inteligencia artificial, así como del uso de sensores, plataformas y vehículos autónomos, se ha reforzado la capacidad regional para mejorar la seguridad y gestión de zonas costeras de interés para el desarrollo de la acuicultura en el archipiélago.

Estas herramientas de vigilancia, junto con la recopilación sistemática de series temporales de datos oceánicos y atmosféricos, han permitido obtener información de alta calidad para la gestión sostenible del medio marino. Además, los trabajos realizados en interoperabilidad entre sistemas de monitorización regionales y nacionales contribuyen a integrar a Canarias como nodo estratégico dentro de la red española de observación oceanográfica.

Dentro de la segunda línea de trabajo, vinculada con la acuicultura sostenible, inteligente y de precisión, las investigaciones desarrolladas han permitido diversificar y optimizar los cultivos marinos de especies como el pulpo, el medregal y el pepino de mar, al tiempo que se han establecido protocolos para el cultivo y procesado de microalgas, cianobacterias y macroalgas con valor comercial y biotecnológico.

Asimismo, se han realizado estudios sobre el contenido de ácidos grasos omega-3 bajo escenarios de cambio climático, y se ha evaluado el uso de macroalgas como sumideros de carbono para mitigar sus efectos.

En tercer lugar, las acciones en torno a la economía azul se han centrado en el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas y de mercado para integrar la biomasa acuícola vegetal en productos alimentarios y cosméticos, así como para el aprovechamiento de gases de combustión en el cultivo de algas para aumentar la rentabilidad económica de los procesos productivos.

Instrumentos estratégicos

Además, se ha trabajado en la elaboración de instrumentos estratégicos como la guía para la implantación de empresas de acuicultura en Canarias y el Informe sobre el mercado de productos del mar en Canarias, junto con varias estrategias de optimización de la cadena de valor en el sector acuícola y pesquero.

Los resultados de ThinkInAzul Canarias también se reflejan en estas cifras: ocho doctorandos han sido acogidos en formación dentro del programa; se han impartido 18 acciones formativas -13 trabajos fin de máster o grado y cinco seminarios y webinars universitarios-; y se han elaborado aportaciones clave a las políticas públicas y de planificación regional, entre ellas las líneas guía para la monitorización en entornos relevantes para la acuicultura en Canarias, las líneas guía para la implantación de empresas de acuicultura, y las tramitaciones para la inclusión de nuevas especies en el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura (PROAC).

Además, se han identificado 11 Key Exploitable Results, de los cuales siete ya han sido transferidos, y se han formalizado 2 acuerdos de colaboración público-privada con transferencia de conocimiento. En el ámbito científico, el consorcio ha generado 11 publicaciones especializadas y 42 comunicaciones a congresos.

Con un presupuesto de 2 millones de euros, el programa ThinkInAzul Canarias ha tenido un efecto multiplicador en el ecosistema científico e innovador del Archipiélago. Gracias a las sinergias creadas entre los grupos de investigación de las entidades socias, se ha logrado la captación de 14,2 millones de euros adicionales en financiación europea para nuevos proyectos de I+D+i, configurando consorcios de excelencia con una marcada proyección internacional.

Asimismo, la colaboración interregional fomentada por ThinkInAzul ha propiciado el surgimiento de nuevos proyectos conjuntos con entidades de otras comunidades autónomas, fortaleciendo la cooperación científica y tecnológica en torno a la economía azul y la sostenibilidad marina.

Con la culminación de ThinkInAzul, Canarias refuerza su papel como laboratorio natural para la ciencia y la innovación marina, alineado con la estrategia regional de especialización inteligente (RIS3 ampliada) y los objetivos del Plan Canario de I+D+i 2022–2026. La integración del conocimiento generado en una plataforma nacional única de datos marinos permitirá mejorar la toma de decisiones basada en evidencia científica y promover nuevas oportunidades económicas sostenibles para las regiones costeras.