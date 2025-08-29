La construcción en Canarias: avanza en digitalización, pero mantiene retos en talento y tecnologías avanzadas

Hace tres años el gobierno de Canarias quiso medir el impacto que la tecnología tenía en el sector de la construcción. La idea era desarrollar un Plan de Digitalización para este ámbito de la economía y, el plan, en su primera fase, consistía en remitir unos documentos de autobaremación a 200 empresas representativas del sector en el archipiélago y éstas tenían que responderlo para que la consejería pudiera formarse una idea de cuál era el grado de madurez digital de estas compañías.

De esas 200 empresas, solo 34 rellenaron los formularios. O lo que es lo mismo, un 18% (menos de una de cada cinco).

"De nada sirve que hayamos cuadruplicado el presupuesto para digitalización con respecto al que había al inicio de legislatura y lo hayamos situado en 23 millones de euros anuales, si no logramos que los colectivos a quienes nos dirigimos, sean empresas u otros colectivos, no perciben la importancia de esta transformación", explican tras aquel fallido intento las autoridades canarias.

Quedaba claro en aquel momento que el sector de la construcción tenía aún mucho camino por recorrer. Y ahora, tres años después, las cosas parece que, aunque poco a poco, van mejorando.

Esta vez, el instrumento que justifica esa afirmación es el informe eCanarias (edición 2025), elaborado por el Observatorio Canario de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (OCTSI) y publicado por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI).

El titular que deja el informe es que el sector de la construcción en Canarias continúa reforzando su digitalización, fortalece su base tecnológica y encara el reto de sumar más especialistas TIC.

En esta quinta entrega, la ACIISI ahonda en los datos del Informe de la Sociedad Digital en Canarias relativos a empresas de más de 10 personas empleadas, que constituyen el 95,2% del tejido productivo del Archipiélago, correspondientes al sector de la construcción, según la clasificación empleada por el INE.

El informe revela que el 97% de estas empresas cuenta con ordenador y conexión a internet, el 90% dispone de banda ancha fija y el 88% de banda ancha móvil. Además, el 27% permite el teletrabajo, superando la media nacional del sector construcción (26%).

Las empresas de la construcción del archipiélago destacan también por un mayor uso de determinados servicios en la nube respecto al promedio estatal. Entre los más demandados se encuentran el correo electrónico, las herramientas de seguridad, el almacenamiento de ficheros, las bases de datos, el software de ofimática y las soluciones contables o financieras. El 27% de las empresas contrata servicios en la nube, y el 60% dispone de página web, lo que refleja un notable esfuerzo por mejorar su presencia digital.

En ciberseguridad, el 82% de las empresas emplea medidas de protección, y solo un 10% declara haber sufrido incidentes informáticos, menos que la media nacional (13%). El uso de redes sociales alcanza al 47% de las empresas y el análisis de big data llega al 10%, principalmente a partir de registros de transacciones y de clientes.

No obstante, el informe también destaca que persisten retos importantes. El personal especialista en TIC representa apenas el 0,2% de las plantillas (frente al 0,5% en España) y solo el 3% son mujeres, muy por debajo del 18% nacional. La formación en TIC llega al 7% de las empresas, cinco puntos por debajo de la media estatal. También hay margen de mejora en la adopción de inteligencia artificial (2% frente al 4% nacional) y en el desarrollo de documentación formal de ciberseguridad (10% frente al 20% nacional).

En conjunto, los datos muestran un sector que ha logrado avances sólidos en conectividad y uso de servicios digitales, que afronta el desafío de reforzar su capital humano especializado y ampliar la adopción de tecnologías avanzadas.

Sobre estos avances en el sector de la construcción en materia de digitalización, recogidos en el informe eCanarias, el director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), Javier Franco Hormiga, apunta que "el tejido empresarial canario, incluso en sectores tradicionalmente menos intensivos en tecnología como la construcción, está avanzando hacia una mayor conectividad, seguridad y adopción de herramientas digitales. La conectividad prácticamente universal y el uso creciente de servicios en la nube son una base compacta para seguir incorporando innovación en los procesos productivos".

Apuntó además que los retos detectados en el estudio son una llamada a la acción: "Necesitamos reforzar la formación en competencias digitales, incrementar la presencia de especialistas en TIC y promover la participación de más mujeres en estos perfiles. En ACIISI trabajamos para que la transformación digital llegue a todas las empresas y a todas las personas, impulsando la competitividad y la igualdad de oportunidades".

Hay que recordar que el Informe eCanarias 2025 ofrece una radiografía completa del estado de la Sociedad Digital en Canarias y de las acciones desarrolladas para su impulso. En su decimoctava edición, el estudio analiza la evolución de la Sociedad de la Información durante 2024, abarcando seis ámbitos clave: hogares, empresas, sector TIC, educación, administración electrónica y medios audiovisuales.