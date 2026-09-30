Baleares gana soberanía con un segundo centro de procesamiento de datos que blinda información ciudadana

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante la visita. DISRUPTORES

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Baleares ha inaugurado un nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD) para reforzar su soberanía digital y proteger la información ciudadana. El nuevo CPD opera integrado con el centro de Sant Pere, formando una plataforma tecnológica redundante que garantiza la continuidad de servicios públicos. La infraestructura, diseñada con estándares Tier III y alta eficiencia energética, albergará sistemas críticos del Gobierno y del Servicio de Salud de Baleares. El Gobierno balear ha lanzado la ayuda Ibavals Indústria, con 500.000 euros para impulsar digitalización y sostenibilidad en empresas industriales de las islas.

El Gobierno de Baleares ha puesto en funcionamiento el nuevo Centro de Procesamiento de Datos (CPD), una infraestructura estratégica destinada a reforzar la soberanía digital de la comunidad autónoma y a garantizar la prestación de los servicios públicos digitales con los máximos niveles de seguridad, disponibilidad y continuidad operativa.

El vicepresidente y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha visitado recientemente las nuevas instalaciones acompañado por el director general de Estrategia Digital, Francisco Cánovas, y el director general de Innovación y Transformación Digital y vicepresidente de la Fundació Bit, Sebastián González.

Durante la visita se puso de manifiesto el papel estratégico que esta infraestructura tendrá en la modernización digital del gobierno autonómico y en la consolidación de un modelo basado en el control público de las infraestructuras críticas y de los datos que gestiona la administración.

El nuevo CPD forma parte del sistema de centros de datos propio del ejecutivo balear y opera de manera integrada con el centro ubicado en Sant Pere. Ambas instalaciones constituyen una única plataforma tecnológica distribuida y redundada, preparada para garantizar la continuidad de los servicios públicos ante cualquier contingencia.

Este modelo permite que cada uno de los dos centros pueda asumir de manera autónoma el 100% de la operativa tecnológica de la administración. La gestión directa de estas infraestructuras permite que los datos de la ciudadanía y la información crítica permanezcan bajo control del propio Govern, reforzando así los principios de soberanía digital, autonomía tecnológica y protección de la información pública.

El centro ha sido diseñado siguiendo estándares equivalentes a Tier III, ofreciendo una disponibilidad superior al 99,98%. Gracias a la redundancia de los sistemas eléctricos, de refrigeración y de comunicaciones, permite realizar tareas de mantenimiento sin afectar al funcionamiento de los servicios digitales.

La infraestructura dispone, además, de avanzadas medidas de protección física y de un diseño que separa completamente las áreas técnicas auxiliares del núcleo tecnológico, incrementando la seguridad y reduciendo los riesgos operativos.

El CPD ha sido concebido bajo estrictos criterios de eficiencia energética, utiliza sistemas de climatización de alta eficiencia y un circuito cerrado de refrigeración que no consume agua.

El nuevo CPD albergará infraestructuras y sistemas críticos del Gobierno de Baleares y del Servicio de Salud, constituyéndose como una pieza clave para garantizar unos servicios públicos digitales más seguros, resilientes y preparados para los retos del futuro.

Ayudas a la digitalización

El Gobierno de Baleares está demostrando su sensibilidad por todo lo que tiene que ver en la transformación digital y no solo se puede ver en proyectos como el mencionado del centro de datos.

Y es que esta misma semana también se ha conocido que el ejecutivo ha puesto en marcha una nueva convocatoria de la ayuda Ibavals Indústria, destinada a cubrir los gastos de las operaciones de financiación avaladas por ISBA, SGR. La convocatoria, que gestiona la Agencia de Desarrollo Regional de las Islas Baleares (ADRBalears), está dotada de 500.000 euros, y tiene como objetivo impulsar la mejora de los procesos productivos, la transformación digital y la sostenibilidad de las empresas industriales de las Islas Baleares.

Esta nueva línea de apoyo prevé movilizar una inversión industrial de cuatro millones de euros y contribuir a reforzar la competitividad, productividad y capacidad de adaptación del tejido industrial a los nuevos retos normativos, tecnológicos y medioambientales.

La convocatoria se podrá solicitar desde el día siguiente de su publicación en el BOIB hasta el 1 de octubre de 2027 en el trámite de la Sede Electrónica de la CAIB y en las webs de ISBA y el ADRBalears . Las ayudas se dirigen a autónomos, microempresas y pequeñas y medianas empresas del sector industrial.

La cuantía máxima de la inversión financiada susceptible de subvención será de 300.000 euros por proyecto. La ayuda cubrirá los primeros cinco años del coste del aval de las operaciones, los costes de apertura y estudio y el importe equivalente al 3% del tipo de interés durante los 5 años de la operación de financiación.

Cabe destacar que las empresas adheridas a la marca de garantía Industria Local Sostenible (ILS), impulsada por el ARBalears para promover la reducción de la huella de carbono de la industria balear, podrán ampliar esta cobertura (coste del aval y tipos de interés) hasta los siete años.

Desde la puesta en marcha de esta convocatoria, un total de 282 empresas industriales de las Islas Baleares se han acogido a ella, y se ha generado una inversión total de más de 27 millones de euros.