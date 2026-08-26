Baleares se suma a la ola de supercomputación autonómica con un centro vinculado a la investigación universitaria

Las claves

Las claves Generado con IA Baleares inaugura el Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial (BSAI), vinculado a la Universidad de las Islas Baleares. El BSAI refuerza la investigación científica y tecnológica en las islas, posicionándolas en el mapa nacional de computación avanzada. El primer supercomputador de Baleares, TalaIA, permitirá abordar proyectos avanzados en áreas como astrofísica, genómica o modelización climática. La iniciativa es fruto de la colaboración entre el Gobierno balear y la UIB, enmarcada en la Estrategia Balear de Inteligencia Artificial.

Regiones como Galicia, País Vasco, Cataluña, Madrid o Castilla y León llevan años a la vanguardia de la supercomputación e incluso algunas de ellas –sobre todo las dos primeras- se han permitido en los últimos tiempos dar un paso más, camino a la cuántica.

Siguiendo el rastro de estrategias autonómicas como las de los territorios mencionados, otras comunidades saben que no pueden perder el tren y las que quizá parecían estar más rezagadas en este ámbito se han puesto ya las pilas.

Es Baleares la última en sumarse a la ola. Este verano, el ejecutivo insular ha anunciado la creación del Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de las Islas Baleares (BSAI), que, en palabras de sus responsables, "representa un salto cualitativo para el sistema científico y tecnológico de las Islas Baleares, y pone a disposición de la comunidad investigadora una infraestructura clave para afrontar retos de alta complejidad".

El nuevo equipamiento de computación de altas prestaciones estará vinculado a la Universidad de las Islas Baleares (UIB) y no sólo refuerza la capacidad de investigación científica en ámbitos estratégicos, sino que también impulsa el desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento y la atracción de talento, contribuyendo de forma decisiva a consolidar las Islas Baleares como un entorno competitivo en innovación y economía del conocimiento.

El BSAI, ubicado en las instalaciones de la UIB en el Complejo Balear de Investigación, contribuirá a posicionar a la universidad y su entorno tecnológico y de innovación como un referente en campos que requieren computación avanzada o el desarrollo y el uso de metodologías de inteligencia artificial.

La puesta en marcha del BSAI sitúa a las Islas Baleares en el mapa de la computación avanzada en España, que ya dispone de 16 nodos de supercomputación.

Con la integración planificada como nodo de la Red Española de Supercomputación (RES), reconocida como Infraestructura Científica y Técnica Singular (ICTS) de carácter distribuido, el BSAI conectará a la comunidad investigadora y de innovación con una red de recursos y conocimientos de primer orden, y fomentará colaboraciones de gran escala internacional y proyectos internacionales y fructíferas. La incorporación del BSAI como nodo de una ICTS acredita, además, la excelencia de la infraestructura con la que se han dotado las Islas Baleares.

La infraestructura ha sido impulsada por la Universidad de las Islas Baleares y el Gobierno de las Islas Baleares. Esta alianza institucional se ha materializado con la firma del convenio de colaboración entre la UIB y la Vicepresidencia Primera y Consejería de Economía, Hacienda e Innovación para la gobernanza conjunta y consolidación del BSAI y el desarrollo de actividades de investigación, innovación y transferencia en materia de supercomputación e inteligencia artificial.

La creación del Centro era uno de los hitos destacados de la Estrategia Balear de Inteligencia Artificial, una herramienta de planificación e impulso del Gobierno de las Islas Baleares en el ámbito de la IA, en cuya elaboración la UIB ha tenido un papel destacado.

El BSAI se está desplegando por fases, a medida que se realiza la instalación de la infraestructura tecnológica. Una primera parte del equipamiento llegó y se configuró durante el año 2025, en paralelo con la adecuación del espacio que debe alojar el conjunto de todos los equipos.

Durante el primer semestre de 2026 se han completado la adquisición y la instalación del equipamiento restante, que han dado lugar al primer supercomputador de las Islas Baleares: TalaIA.

TalaIA: el primer supercomputador de las islas

Este es el nombre con el que lo bautizaron los alumnos de 6º B del CEIP Tramuntana de Palma, ganadores del concurso escolar 'Pon nombre al supercomputador de las Islas Baleares', que convocó la UIB.

TalaIA es una infraestructura de cálculo de altas prestaciones con una potencia de procesamiento equivalente a entre 1.300 y 1.700 ordenadores portátiles trabajando de forma simultánea.

Cabe recordar que, a diferencia de un ordenador convencional, un supercomputador no es simplemente más rápido: es capaz de realizar millones de cálculos en paralelo y, así, resolver problemas de tal complejidad que sería imposible abordarlos con los medios habituales.

Una vez en marcha, esta infraestructura dará servicios de computación de altas prestaciones a la comunidad investigadora en una amplia gama de proyectos avanzados que comprenden, entre otras, áreas como la astrofísica, la genómica, la dinámica molecular, la síntesis de compuestos y medicamentos, o la modelización climática. Debe resultar también un recurso clave para desarrollar nuevas tecnologías basadas en inteligencia artificial, con particular énfasis en los modelos de aprendizaje profundo y, en general, el procesamiento de grandes volúmenes de datos.

El conjunto de aplicaciones abarca, en términos generales, el procesamiento, análisis y comprensión de datos de toda casta, incluidos datos sensoriales, principalmente imágenes, o la interacción en lenguaje natural. En particular, se podrán beneficiar áreas como las finanzas, las ciencias medioambientales, la biomedicina, etc.

En definitiva, la puesta en marcha del BSAI y del supercomputador TalaIA abre una nueva etapa para la Universidad de las Islas Baleares y para el conjunto del sistema de I+D+I del archipiélago. Esta infraestructura estratégica no sólo amplía las capacidades científicas y tecnológicas del territorio, sino que proyecta las Islas Baleares hacia un futuro sustentado en el conocimiento, la innovación y la competitividad, con un papel cada vez más relevante en las redes y los grandes retos de la investigación a escala estatal e internacional.