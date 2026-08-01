Baleares entra en la 'carrera espacial': lanza su primer satélite y lo enfoca al medioambiente y al turismo

Las claves

Las claves Generado con IA Baleares ha lanzado su primer satélite, Posidònia, con el objetivo de mejorar la gestión medioambiental y turística. El satélite, desarrollado por la empresa Open Cosmos, estará en órbita a 600 kilómetros durante tres años y proporcionará datos clave para la toma de decisiones públicas. El proyecto forma parte de una estrategia más amplia para transformar el modelo económico de Baleares hacia la innovación, el conocimiento y el talento. La iniciativa incluye inversiones en el ParcBit, la creación de nuevas infraestructuras y el impulso de centros tecnológicos y de inteligencia artificial en las islas.

Baleares ha decidido que 2026 iba a ser el año en el que la región insular entre en la carrera espacial española. Es cierto que hay regiones que llevan años desarrollando iniciativas en este sector, pero no lo es menos que las regiones que no lo han hecho están asomando la cabeza.

Una de ellas es Baleares. El gobierno del archipiélago ha lanzado su primer satélite al espacio, pero desde el ejecutivo autonómico este hito es algo más que un simple movimiento aeroespacial. Lo explica la presidenta regional, Margalida Prohens.

Posidònia –así se llama el satélite- "sitúa a Baleares en la vanguardia de la innovación tecnológica" y representa "el mejor ejemplo del modelo económico que este gobierno impulsa desde el inicio de legislatura: una economía basada en el conocimiento, la innovación, la investigación y el talento".

Prohens ha hecho estas declaraciones esta semana durante el acto institucional de celebración del lanzamiento de Posidònia, que ha tenido lugar en el auditorio del ParcBit, junto con el vicepresidente primero y consejero de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; el CEO de Open Cosmos, Rafel Jordà, y representantes del sector empresarial y tecnológico de Baleares.

Durante su intervención, la presidenta ha destacado que Posidònia "es mucho más que un satélite. Es la demostración de que Baleares puede competir en los sectores más avanzados tecnológicamente y que tenemos el talento, las empresas y la capacidad para liderar también desde la innovación", ha señalado.

Posidònia es un satélite del tamaño de una maleta grande que se ha instalado a una altura de 600 kilómetros y que tendrá una vida útil de tres años.

La información que proporcionará, explican desde el gobierno autonómico, permitirá disponer de nuevas herramientas para mejorar la gestión pública. Los datos obtenidos contribuirán al seguimiento del cambio climático, la protección del medio ambiente, la gestión de emergencias, la planificación de infraestructuras y el análisis de los flujos turísticos, facilitando una toma de decisiones más eficiente, sostenible y basada en evidencias.

Pero la presidenta insiste en que este proyecto va más allá. En este sentido, ha puesto en valor que haya sido desarrollado por Open Cosmos, empresa fundada por el mallorquín Rafel Jordà y con presencia en el ParcBit, en colaboración con el Gobierno de Baleares. "No hay mejor ejemplo del modelo que queremos construir que una empresa balear, liderada por un mallorquín e instalada en el ParcBit, ponga el nombre de Baleares en el espacio", ha afirmado.

La presidenta ha remarcado que este proyecto forma parte de una estrategia mucho más amplia para transformar el modelo económico de Baleares y consolidar una economía más innovadora, competitiva y basada en el conocimiento.

En este marco, Prohens ha reivindicado el papel del ParcBit como uno de los principales motores de esta transformación. "Cuando este gobierno empezó la legislatura tenía muy claro que el ParcBit debía recuperar el protagonismo que nunca tendría que haber perdido. Por ello, hoy dejamos atrás años sin proyecto para convertirlo en el gran polo de innovación e investigación del Mediterráneo", ha afirmado.

La presidenta ha recordado que el gobierno autonómico impulsa el Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento del ParcBit, que moviliza alrededor de 68 millones de euros para ampliar espacios para empresas, construir nuevas infraestructuras o impulsar viviendas de alquiler temporal para trabajadores e investigadores.

Además, en el futuro, entre otros proyectos, se impulsará una facultad universitaria de la UIB, para continuar consolidando un ecosistema innovador de referencia.

Asimismo, ha subrayado que esta apuesta no se limita al ParcBit, sino que también incluye el desarrollo del CentreBit Menorca, la puesta en marcha del CentreBit Ibiza, el Centro de Supercomputación e Inteligencia Artificial de Baleares y la incorporación de la inteligencia artificial en la administración pública para ofrecer unos servicios más ágiles y eficientes.

"Todo ello responde a una misma estrategia. Las Baleares no pueden limitarse a observar los grandes cambios tecnológicos. Tienen que formar parte, liderarlos y convertirlos en oportunidades de prosperidad y bienestar", ha concluido la presidenta.