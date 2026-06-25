Baleares ya tiene su propia estrategia de ciberseguridad: 20 millones, madurez empresarial y resiliencia social

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Baleares presenta una estrategia de ciberseguridad con una inversión de 20,5 millones de euros para reforzar la resiliencia digital del territorio. La hoja de ruta se estructura en tres etapas: fundacional, de escalado y de posicionamiento, con el objetivo de proteger servicios públicos, empresas y ciudadanía. El plan destaca el papel del Centro Balear de Ciberseguridad para coordinar acciones, formar y concienciar sobre la seguridad digital en la región. La estrategia incluye programas para mejorar la madurez digital de pymes, impulsar el talento especializado y fomentar la innovación en colaboración con universidades y hubs tecnológicos.

Baleares pone la directa en ciberseguridad. No quedarse atrás es el objetivo primordial en un sector clave en estos momentos dentro del ámbito de la nueva economía.

Por eso el gobierno autonómico de las islas acaba de presentar la nueva Estrategia Balear de Ciberseguridad, una hoja de ruta autonómica con la que planea invertir 20,5 millones de euros.

El objetivo de estas actuaciones es reforzar la resiliencia digital del territorio, proteger los servicios públicos esenciales, elevar la madurez del tejido empresarial frente a las ciberamenazas e impulsar una cultura de seguridad digital en la ciudadanía.

La jornada ha contado con la participación institucional del vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno de Balears, Antoni Costa, y del director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, en un encuentro dirigido a administraciones públicas, empresas, entidades del ecosistema tecnológico y de innovación, profesionales del ámbito digital y agentes vinculados a la ciberseguridad.

Se trata de una iniciativa que forma parte del proyecto CIBERREG (Impulso a la ciberseguridad desde los territorios), enmarcado en el programa RETECH y financiada por los fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Durante el evento de presentación se dieron a conocer los objetivos, prioridades y próximos pasos de la Estrategia Balear de Ciberseguridad, concebida para avanzar hacia un modelo de gobernanza sólido, coordinado y adaptado a las necesidades específicas del archipiélago.

Entre sus elementos diferenciales se encuentran precisamente su enfoque insular, la atención específica al tejido empresarial balear, el papel del Centro Balear de Ciberseguridad como instrumento de coordinación y prestación de servicios, y la conexión con el ecosistema de conocimiento, innovación y talento del territorio.

Antoni Costa subrayó durante su intervención que "nuestro gobierno da un paso decisivo para situar la ciberseguridad como una política pública estratégica, transversal y de futuro para convertir a les Illes Balears en un territorio referente en ciberresiliencia".

Esta estrategia, dijo, "permitirá establecer prioridades, reforzar capacidades y proteger mejor a nuestra administración, a nuestras empresas y a la ciudadanía ante un escenario de amenazas cada vez más sofisticado".

El Gobierno Balear ha presentado una hoja de ruta organizada en tres etapas. Una primera etapa fundacional, centrada en sentar las bases institucionales, organizativas, normativas y operativas de la estrategia, como son la gobernanza única, marco normativo común, plena operación del Centro Balear de Ciberseguridad y el cumplimiento ENS/NIS2 en los servicios esenciales.

Una segunda etapa de escalado, orientada a extender capacidades al conjunto del territorio, incluyendo administraciones locales, tejido empresarial, sectores estratégicos, talento y ciudadanía. Y una tercera etapa de posicionamiento, dirigida a consolidar a Baleares como territorio de referencia en ciberseguridad.

Este conjunto de actuaciones previstas en la estrategia supone una inversióntotalestimadade 20,5 millones de euros, planificada de manera progresiva conforme a los distintos horizontes temporales de ejecución y al modelo de gobernanza propuesto.

De esta forma, la Estrategia Balear de Ciberseguridad aborda los retos específicos del territorio, como son la protección de servicios públicos esenciales, la coordinación entre administraciones distribuidas en diferentes islas, la dependencia de infraestructuras digitales críticas, la mejora de la seguridad digital de pymes y micropymes y la necesidad de anticiparse a riesgos emergentes vinculados a nuevas tecnologías disruptivas.

Por su parte, el director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, ha explicado que "la Estrategia Balear de Ciberseguridad es una herramienta para desplegar servicios concretos, coordinar capacidades y acompañar a administraciones, empresas y ciudadanía en la mejora de su protección digital. Y el papel del Centro Balear de Ciberseguridad será una pieza clave para reforzar la prevención, la detección y la respuesta ante incidentes, a través de la formación y la concienciación".

En este contexto, el gobierno balear quiere impulsar un modelo de ciberseguridad adaptado a la realidad económica y social de la región insular, con especial atención a sectores estratégicos y a un tejido productivo compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas.

La estrategia contempla programas para mejorar sus capacidades, favorecer el incremento de su nivel de madurez y reforzar su resiliencia frente a ciberamenazas.

También incluye actuaciones vinculadas al desarrollo de talento especializado, la investigación, la innovación y la transferencia de conocimiento en colaboración con universidades, Digital Innovation Hubs y otros agentes del sistema balear de I+D+I, así como iniciativas de sensibilización y buenas prácticas dirigidas a la ciudadanía.

De esta forma, el Gobierno de Baleares refuerza su compromiso con una transformación digital segura, resiliente y coordinada, capaz de dar respuesta a las necesidades del territorio y de sus principales agentes económicos, sociales e institucionales.

Sobre el Centro Balear de Ciberseguridad, cabe recordar que forma parte del proyecto CIBERREG (Impulso a la ciberseguridad desde los territorios), enmarcado en el programa RETECH y financiada por los fondos europeos NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, a través del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Está liderada por la Dirección General de Innovación y Transformación Digital de la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación del Gobierno de Baleares, con el objetivo de impulsar la cultura de la ciberseguridad en ciudadanos, empresas y administración pública de la región.