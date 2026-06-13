La hoja de ruta para que Baleares sea un referente digital en España: antes de escalar hay que aportar protección y confianza

Las claves

Las claves Generado con IA Baleares apuesta por convertirse en un hub tecnológico nacional, con la ciberseguridad como pilar fundamental para atraer talento y empresas. El Govern ha lanzado una estrategia de ciberseguridad dotada con más de 20 millones de euros, centrada en proteger a ciudadanos, empresas y el turismo. Se ha puesto en marcha un servicio gratuito de software y asesoramiento para pymes y micropymes, sectores clave en la economía balear frente al cibercrimen. La región sufre menos ataques que la media española, pero el gobierno intensifica la concienciación y la formación para reforzar la confianza digital.

El director general de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de las Islas Baleares, Sebastián González, tiene marcado con letras mayúsculas el objetivo prioritario de su cartera: convertir a la región en un hub tecnológico de referencia a nivel nacional y que, además, sea un caladero de talento que nutra a empresas y administraciones públicas locales.

Para lograrlo, también sabe que la ciberseguridad es el principal pilar sobre el que depositar esa tarea. Porque, por otra parte, los ejemplos -para mal- de organismos que han tenido que cerrar sus puertas para siempre por no haber sabido poner la cerradura adecuada abundan sobremanera en el espacio mediático de todo el mundo. En este caso, empezar la casa por el tejado no es una buena hoja de ruta a seguir.

“[La ciberseguridad] tiene que ser el cimiento de ciudadanos, compañías, entidades públicas y, por supuesto, de nuestro motor económico, el turismo”, asegura en conversación por videoconferencia con DISRUPTORES – EL ESPAÑOL. “Para que exista innovación primero tiene que calar la confianza”.

Sin ella, prosigue, no habrá proyectos como los tres gemelos digitales que se están desarrollando de cara a mejorar la propia industria hotelera, la hidrografía y el sector de las emergencias. Ni podrían haber logrado ser la única comunidad autónoma en darse de alta en el espacio de datos de confianza del Gobierno para el intercambio de información público-privada.

Por ello, las últimas partidas presupuestarias presentadas por el Ejecutivo de las Islas tienen que ver con la protección informática. De hecho, hace escasos días ponía en marcha su nueva estrategia de ciberseguridad, dotada con más de 20 millones de euros.

El plan orbita en torno a tres etapas. Una primera fundacional, centrada en sentar bases operativas como la gobernanza única, la normativa común y la puesta en marcha de la operativa del Centro Balear de Ciberseguridad; una segunda fase orientada a extender las capacidades al resto del territorio; y una recta final destinada al posicionamiento referente en protección de la Comunidad.

“Vamos a desplegar servicios concretos, a coordinar capacidades y a acompañar todo el tejido corporativo y social en su protección digital”, subrayaba González durante la puesta de largo de la estrategia. “Y el centro será una pieza clave para reforzar la prevención, la detección y la respuesta ante incidentes a través de la formación y la concienciación”.

Foco en la pyme

Pocas semanas antes, echaba a rodar un servicio gratuito de software, auditoría y asesoramiento para reforzar a las organizaciones. En este caso, muy destinado a la pyme y la micropyme -aunque puede apuntarse cualquiera-, el conglomerado donde se juega la partida más importante frente al cibercrimen.

“Muchas de ellas no tienen herramientas ni conocimientos de ciberseguridad”, señala el directivo. Sin embargo, su actividad es vital para que gire la rueda económica de Baleares. “Es cierto que en el sector turístico tenemos a grandes gigantes con muy buenos departamentos de resiliencia tecnológica, pero hay pequeñas hoteleras y cadenas de alojamiento que tratan miles de datos de huéspedes que hay que proteger”, dice apelando a la importancia de la colaboración en el ecosistema.

"Muchas pymes todavía no tienen herramientas ni conocimientos de ciberseguridad"

De este modo, el proyecto, financiado por los fondos europeos NextGeneration y por presupuestos sin ejecutar de la anterior legislatura, consiste en un sencillo cuestionario online que hace una valoración de la madurez de la ciberseguridad y marca los objetivos a seguir para después poder dotar de las infraestructuras necesarias.

“Queremos involucrar a todos los actores en nuestra estrategia: también a grandes olvidados como pueden ser los pequeños ayuntamientos y, a nivel de ciudadanía, a nuestros mayores, los más propensos a ser ciberatacados”.

Y es que, para González la democratización de la inteligencia artificial ha cambiado el paradigma de la industria, más allá de que el malware y el ransomware sigan proliferando: “Esta tecnología ha refinado la ingeniería social, tiene más peso en los mensajes para poder llegar a engañarnos y lograr contraseñas”.

En su opinión: “Si una entidad o persona cae, lo hacemos todos. No es solo el coste asociado, sino la bajada de reputación que supondría para las islas. Queremos que este sistema digital se instale sobre la confianza”.

Concienciación ante el auge del cibercrimen

No obstante, los datos que aporta el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) no son demasiado preocupantes para la región, a pesar de que los cibertaques repunten, año a año, en todo el país.

Los últimos indicadores de 2025 ponen de manifiesto que las Islas Baleares representaron el 2,27% de todos los incidentes geolocalizados en España, situándose como la décima comunidad autónoma por volumen de amenazas.

"La inteligencia artificial ha refinado los ataques basados en ingeniería social"

Además, sufre 2.300 ataques por cada millón de habitantes, un 10% menos que la media nacional. Y, el servicio de ayuda a la ciberseguridad del ente público, el 017, recibió 1.804 consultas desde la región durante dicho ejercicio, siendo la decimotercera comunidad por volumen de consultas, pero con un crecimiento de más del 64%.

Ante estas estadísticas, que probablemente seguirán aumentando en los próximos años debido al auge de los ciberdelitos, el político lo tiene claro: “Vamos a aumentar la concienciación de todo nuestro ecosistema”.

"Hacemos innovación"

González, que también es director de la Fundación Bit, encargada de gestionar el parque científico y tecnológico Bit de Mallorca -el más innovador de todo el país cuando se inauguró hace 24 años-, asegura que, con estos cimientos, la comunidad se coloca en posiciones avanzadas para ser un hub de referencia a nivel nacional.

Aunque, lamenta, los indicadores de innovación suelen estar creados para regiones más industrializadas y no miden tanto el grado de digitalización del sector servicios. “No nos sentimos tan lejos de Madrid, Barcelona, País Vasco u otros… Aquí lo hacemos muy bien”, añade.

En este sentido, el directivo busca que se implanten más empresas de base tecnológica y crear y retener talento. Para ello, concluye, los esfuerzos están dirigidos a incentivar en el plano fiscal e inmobiliario la atracción del ecosistema. “Hay mucho interés por venir a las Islas Baleares a hacer innovación”.