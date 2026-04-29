Baleares profundiza en su vocación 'evangelizadora' y formadora en IA con la salud y la educación como pilares

Las claves

Las claves Generado con IA Baleares ha incrementado en un 194% la oferta de cursos de inteligencia artificial para funcionarios, debido a la alta demanda de formación en esta materia. La sanidad y la educación se sitúan como pilares en la estrategia balear para impulsar la formación y la aplicación de la inteligencia artificial en la administración. El Hospital Universitario Son Llàtzer celebró una jornada sobre innovación e investigación en IA aplicada a la salud, destacando el papel de la investigación clínica. El Govern balear ha firmado un acuerdo con Microsoft y Founderz para reforzar la formación en inteligencia artificial entre alumnado y profesorado, promoviendo el uso seguro y ético.

El pasado año, DISRUPTORES ofrecía un dato que hablaba a las claras del espíritu proactivo que tenían los funcionarios de la administración pública de Baleares a la hora de querer formarse en inteligencia artificial.

La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), dependiente del ejecutivo de Margarita Prohens, decidió incrementar en un 194% la oferta de cursos en materia de inteligencia artificial dirigidos al personal al servicio de la administración de la comunidad autónoma.

El incremento de la oferta se debía al elevado interés del curso de 'Introducción a la IA y aplicaciones en el trabajo diario', celebrado en 2024, del que se recibieron un total de 1.052 solicitudes para las 95 plazas convocadas. Dicho de otro modo, la demanda multiplicaba por once la oferta.

Con la inteligencia artificial instalada ya sin discusión como una tecnología de referencia, el gobierno balear, además de mantener este tipo de formaciones, está promoviendo una serie de añadidos que confieren una fortaleza mayor a ámbitos más específicos de la administración, como en el caso que nos ocupa, la sanidad y la educación.

Y lo hace ya no sólo a través de formación, sino también a través de políticas de evangelización que contribuyen a reforzar la importancia que se le da a esta tecnología.

Un ejemplo. Hace unos días, En el Hospital Universitario Son Llàtzer tuvo lugar la primera jornada del programa conmemorativo en torno a su 25 aniversario, que se centró en la innovación y la investigación y que reunió a expertos de referencia en inteligencia artificial aplicada a la salud.

La jornada la inauguró la consejera de Salud del gobierno de las Islas Baleares, Manuela García, y la gerente del Hospital, Soledad Gallardo, que destacaron la importancia de seguir impulsando la innovación y el conocimiento como pilares de la sanidad pública.

Moderada por la oradora y formadora Mar Félix, el encuentro continuó con las intervenciones del vicepresidente de investigación en Google DeepMind, Oriol Vinyals, y del profesor Senén Barro, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, que pronunció una conferencia sobre el papel de la inteligencia artificial en la medicina y ofreció una visión estratégica sobre cómo esta tecnología está transformando la toma de decisiones clínicas y la organización de los sistemas sanitarios.

Por su parte, representantes del Instituto de Investigación Sanitaria Illes Balears (IdISBa) pusieron el foco en el papel de la investigación sanitaria mediante la experiencia de esta entidad, destacando la colaboración entre el sistema sanitario y la actividad de investigación.

El encuentro incluyó espacios de diálogo entre investigadores senior y emergentes y un coloquio entre distintos servicios del Hospital bajo el título 'Investigar en el hospital: ¿misión imposible?', en el que se abordaron los retos y oportunidades de la investigación en el entorno asistencial.

Asimismo, se presentó también una radiografía de la producción científica de Son Llàtzer, en la que se destacó la importancia de la actividad de investigación del centro y su impacto en la mejora de la atención sanitaria.

Uno de los momentos más destacados fue cuando se abordó la cuestión del Laboratorio de Investigación e Innovación en Inteligencia Artificial, porque los asistentes han podido conocer y experimentar con herramientas de inteligencia artificial clínica que ya se están aplicando en el Hospital.

El acto concluyó con un coloquio que integró la visión de profesionales y pacientes y en el que se subrayó la importancia de incorporar la experiencia del paciente en la investigación y mejora de los procesos asistenciales.

También en educación

Cabe recordar que, en el marco del programa conmemorativo del 25 aniversario del Hospital Universitario Son Llàtzer, a esta jornada le seguirán otros tres, que versarán sobre la gestión y la comunicación, sobre los procesos asistenciales y sobre la relación con la sociedad.

Pero decíamos que, además de la salud, la educación también se había situado en el foco formativo en IA. En este sentido, el consejero de Educación y Universidades, Antoni Vera, se ha reunido recientemente en Madrid, en la sede de Microsoft, con la directora de Capacitación de Inteligencia Artificial de Microsoft España, Sonia Marzo, y con Rubén Iturrarte, director de Estrategia e Innovación de Founderz para firmar un acuerdo de colaboración con ambas entidades, con el objetivo de impulsar la formación básica en inteligencia artificial entre el alumnado y el profesorado de Baleares.

La iniciativa tiene como finalidad reforzar las competencias digitales de la comunidad educativa y facilitar el acceso a conocimientos fundamentales sobre el uso responsable, seguro y ético de la inteligencia artificial en el ámbito educativo.

El convenio prevé la puesta en marcha de un itinerario formativo específico sobre los fundamentos de la inteligencia artificial aplicada al ámbito educativo, desarrollado por Founderz en colaboración con Microsoft. La formación tendrá una duración total de ocho horas y combinará sesiones en línea con trabajo autónomo a través de una plataforma de aprendizaje digital, así como una actividad final de aplicación práctica en el aula.

La inteligencia artificial ha transformado el ecosistema digital y los centros educativos no son ajenos a esta realidad. Por ello, la Consejería de Educación y Universidades quiere anticiparse a los retos y oportunidades que conlleva su incorporación a la vida cotidiana del alumnado y del profesorado a través de la formación.

Con la firma de este acuerdo, este departamento avanza en su compromiso con una educación adaptada a los nuevos retos tecnológicos, orientada a preparar mejor al alumnado para su futuro académico y profesional y a fomentar un uso consciente de las herramientas digitales en los centros educativos.