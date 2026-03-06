Menorca crea su propio plan de monitorización de flujos turísticos más allá del gemelo digital de todo el archipiélago

Las claves nuevo Generado con IA Menorca lanza un plan propio de monitorización de flujos turísticos con dispositivos que detectan terminales móviles y servicios de marketing de proximidad. El contrato, valorado en 534.559 euros, incluye instalación, mantenimiento y software para analizar el comportamiento de los visitantes en zonas turísticas y comerciales. El sistema busca optimizar la gestión y planificación del turismo, mejorar servicios públicos y fomentar un modelo turístico más sostenible mediante el análisis anónimo de datos de presencia. El proyecto de Menorca se desarrolla en paralelo al gemelo digital de Baleares, que fue presentado en la feria de turismo de Berlín y busca gestionar en tiempo real la ocupación de playas y zonas costeras.

Uno de los proyectos de presente y de futuro a nivel tecnológico en Baleares es el gemelo digital de todo el archipiélago. Este proyecto pretende revolucionar la gestión y aplicación de los datos que se generan en sectores como el turismo, los servicios públicos y el medioambiente.

El Gemelo Digital de Baleares generado será una réplica del litoral balear alimentado con datos en tiempo real que permitirán, por ejemplo, ordenar los flujos de personas en determinados momentos y lugares para evitar la saturación turística; predecir el comportamiento de masas de agua en una tormenta extrema, o coordinar los diferentes servicios de emergencias en una situación que así lo requiera.

Aun así, pese a tratarse de un proyecto del gobierno autonómico para toda la región insular, los gobiernos propios de cada isla (denominados Consell) también están trabajando de forma independiente en proyectos parecidos, sobre todo, en el sector turístico.

DISRUPTORES ya había advertido del caso de Ibiza, pero ahora llega otro ejemplo, el del Consell de Menorca, que ha sacado a licitación del suministro, instalación, mantenimiento y servicios de dispositivos para el conteo y control de flujos de personas basado en la detección de terminales móviles y servicios de marketing de proximidad.

La iniciativa, explican desde el Consell, se enmarca dentro del eje tres –'Transición digital'-, de los proyectos del 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del año 2021: Puerto de Maó. Puerto Sostenible 2030 (PSTD 2021)' y 'Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos PSTD Consell de Menorca 2023 (PSTD 2023)', financiados por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

El expediente aprobado es un contrato por un importe de 534.559 euros y también se ha aprobado el pliego de cláusulas administrativas y el pliego de prescripciones técnicas. El plazo de presentación de ofertas finalizará el día 23 de marzo, incluido.

El contrato tiene como objetivo el suministro, la instalación y el mantenimiento de dispositivos para el conteo y control de los flujos de personas mediante la detección de terminales móviles, así como la prestación de servicios de marketing de proximidad en zonas turísticas y comerciales de la isla de Menorca, incluyendo la instalación de sensores en espacios exteriores y la implementación de un software de monitorización y análisis del comportamiento de los visitantes con sistema de interacción con los usuarios.

El objetivo que persigue el Servicio de Innovación del Consell de Menorca con esta licitación es dotarse de un sistema de análisis pasivo de señales de radio (Wi-Fi/BLE) que utiliza algoritmos complejos para generar identificadores únicos y persistentes para los dispositivos, superando las limitaciones de la aleatorización de MAC.

Su propósito es la analítica de presencia y comportamiento de grupos de dispositivos (y, por extensión, de personas portadoras), siempre bajo un estricto paraguas de privacidad y anonimato.

Por otra parte, con esta licitación se pretende mejorar la gestión y planificación del turismo mediante datos reales sobre la afluencia y los movimientos de personas. Esto permite optimizar servicios e infraestructuras (transporte, información turística, seguridad, limpieza, etc.), diseñar campañas de promoción específicas para fomentar el turismo en temporadas bajas o en zonas menos visitadas y favorecer un modelo turístico más sostenible y equilibrado.

Volviendo al gemelo digital de todo el archipiélago, implementado por el gobierno autonómico, esta misma semana la feria de turismo de Berlín ha servido para que el ejecutivo de Marga Prohens haya sacado pecho de este proyecto.

El gemelo digital, de promoción en Berlín

La presentación ha tenido lugar en el stand de las Islas Baleares y ha contado con la participación del director general de Innovación y Transformación Digital, Sebastián González, así como de representantes de la empresa adjudicataria del proyecto, NTT DATA, responsable del desarrollo tecnológico de esta infraestructura digital.

Durante su intervención, González ha subrayado que las Islas Baleares "se encuentran en un momento decisivo" como territorio insular, frágil y altamente dinámico, "donde el equilibrio entre crecimiento económico, sostenibilidad ambiental y bienestar ciudadano es esencial". "Somos un destino líder a escala internacional, y precisamente por eso tenemos una responsabilidad mayor. El reto es que el crecimiento no se base en el volumen, sino en el valor, protegiendo nuestro patrimonio natural y mejorando la calidad de vida de nuestros residentes", ha señalado.

En esta primera fase, el Gemelo Digital se articula en torno a tres casos de uso prioritarios que responden a los principales retos del territorio, el primero de los cuales es el turístico. El gemelo digital turístico está orientado a monitorear y gestionar en tiempo real la ocupación de playas y zonas costeras. Mediante sensores, datos de movilidad, información meteorológica y fuentes administrativas, el sistema permitirá optimizar los flujos de visitantes, evitar situaciones de saturación, activar sistemas de alerta cuando se superen determinados umbrales de capacidad y mejorar la experiencia turística al tiempo que se preservan los espacios naturales. Esta herramienta facilitará una planificación turística más sostenible y basada en datos objetivos.

El segundo caso de uso es el gemelo digital de sostenibilidad y el tercero, el emergencias costeras.