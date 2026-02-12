Emprendimiento 'tech' a base de maquinaria y charlas: el ParcBit y el CentreBit de Palma y Mallorca refuerzan su posición

La Fundación Bit, entidad dependiente de la Consejería de Economía, Hacienda e Innovación del gobierno de las Islas Baleares, es uno de los ejes principales sobre los que pivota toda la acción innovadora y de emprendimiento del archipiélago.

Pero, como no podía ser de otra forma, no se trata de conformarse con haberlo conseguido, el ecosistema exige más y la voluntad de la fundación es dar respuesta.

Como parte de esta estrategia, tanto el ParcBit de Palma como el CentreBit de Menorca, dos de los centros de innovación más reconocidos de la fundación, van a mejorar sus prestaciones y demuestran, con algunos de los servicios que prestan, que esa voluntad de mejora va a más.

Sin ir más lejos, la presidenta autonómica, Marga Prohens, presentó en enero el Plan de Atracción y Fidelización de Empresas y Talento en el ParcBit dotado con 68 millones de euros. Y con respecto al CentreBit de Menorca tiene vigente un Plan de Impulso -5,8 millones-.

Pero vayamos a las acciones concretas. El primer ejemplo lo encontramos en un contrato que refleja lo anterior. La Fundación Bit ha adjudicado el contrato para el suministro, instalación, formación y mantenimiento de maquinaria tecnológica y consumibles para los laboratorios de fabricación digital (FabLab) de Mallorca y Menorca, con una inversión total de casi un millón de euros, concretamente 957.249,51 euros.

Este contrato permitirá reforzar las capacidades tecnológicas del laboratorio de fabricación digital del ParcBit de Palma y del CentreBit Menorca y consolidar estos espacios como infraestructuras clave para impulsar la innovación, la fabricación digital y el apoyo a empresas, emprendedores, centros educativos y proyectos de I+D+I en las Islas Baleares.

Esta actuación está incluida en los dos planes de impulso. En el caso del centro mallorquín, se refleja en el objetivo estratégico número 5 –'Implantar infraestructuras especializadas en desarrollar y validar tecnologías disruptivas'-, que incluye la creación de un laboratorio de fabricación digital orientado a la industria 4.0.

En el caso del centro menorquín, la línea estratégica número 2, sobre infraestructuras y equipamiento, incluye diversas actuaciones de ampliación y mejora del laboratorio de fabricación digital ya existente en las instalaciones de Alaior.

El contrato tramitado mediante procedimiento abierto está dividido en tres lotes. El primero, sobre fabricación y transformación de metales, se ha adjudicado a SamyLabs, por importe de 653.145,90 euros. Este lote incluye maquinaria avanzada para procesos de fabricación metálica, con una mejora en el plazo de entrega y una ampliación del período de garantía hasta los cinco años.

El segundo lote, referido a fabricación digital multimaterial, escaneado 3D y posprocesamiento, se ha adjudicado a 3DZ Abcise, por importe de 230.208,55 euros. Este equipo permitirá ampliar las capacidades en impresión 3D, escaneado y tecnologías multimaterial.

Por último, el tercer lote, centrado en consumibles técnicos y materiales especializados, se ha adjudicado también a 3DZ Abcise, por un importe máximo de 73.895,06 euros. Este lote garantizará el suministro de materiales y consumibles necesarios para el correcto funcionamiento de los laboratorios de fabricación digital durante los próximos tres años.

El contrato prevé, además del suministro, la instalación, puesta en marcha, formación y mantenimiento de los equipos, con el objetivo de asegurar una operatividad correcta y maximizar su aprovechamiento por parte de los usuarios.

Esta acción se enmarca en el compromiso del ejecutivo autonómico por impulsar la transformación digital y la innovación tecnológica en el archipiélago, proporcionando a los laboratorios de fabricación digital las infraestructuras necesarias para fomentar la creatividad, la investigación y el desarrollo de proyectos innovadores. Además, de este modo, se desarrolla el objetivo del Gobierno para convertir a los FabLab en laboratorios tecnológicos públicos para desarrollar cursos y talleres enfocados a las escuelas para despertar vocaciones STEM.

Charlas

El impulso a la tecnología y al emprendimiento a través de talleres y charlas es otra de las acciones que demuestran esa vocación de mejora en estos centros de referencia.

De hecho, recientemente, el CentreBit de Menorca acogió una charla sobre emprendimiento tecnológico, dirigida a personas emprendedoras y proyectos innovadores de la isla. La iniciativa se enmarca también en la estrategia de apoyo a las empresas innovadoras del Plan de Impulso del centro, orientado a reforzar el CentreBit como hub de innovación tecnológica y a impulsar el crecimiento del tejido empresarial innovador de Menorca.

El encuentro sirvió para dar a conocer los recursos y servicios del programa EmprenBit, centrado en la captación, acompañamiento y apoyo al emprendimiento, así como en la dinamización de la comunidad empresarial vinculada al CentreBit Menorca.

En el marco de la charla, participó Jaume Agustí, socio fundador de la empresa emergente Medfeel, empresa beneficiaria del programa EmprenBit en el ParcBit, que compartió su experiencia de los últimos dos años en el ecosistema.

Agustí destacó las ventajas de formar parte del programa, especialmente en lo que se refiere al acompañamiento técnico, el acceso a recursos especializados y la conexión con otras iniciativas innovadoras.

Durante el año 2025, el programa EmprenBit ha recibido un total de 59 solicitudes de emprendedores interesados, de las cuales seis corresponden a Menorca, lo que pone de manifiesto el creciente interés por acceder a los servicios de emprendimiento e innovación que ofrece el programa.

De este conjunto de solicitudes, se han admitido 14 proyectos innovadores, con una tasa de aceptación del 23,7%, basada en criterios de viabilidad empresarial, potencial innovador y sostenibilidad.