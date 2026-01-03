El gemelo digital de Baleares marca el paso mientras la IA aplicada y la salud digital ganan peso en la región

El 2025 concluye con la presentación de un proyecto que sensoriza las zonas turísticas para predecir situaciones de impacto. También se ha presentado un plan estratégico para la eHealth.

Las claves nuevo Generado con IA Cataluña ha reordenado su estrategia digital para 2025, priorizando la inteligencia artificial y el desarrollo del sector de los chips. Se ha creado la Fundación InnoFAB para impulsar un centro de semiconductores avanzados, con una sala blanca de 2.000 m² y financiación europea. La nueva Dirección General de IA y la estrategia hasta 2030 prevén beneficiar a 5.000 pymes, transformar 200 servicios y formar a 30.000 empleados públicos. El gobierno catalán impulsa el proyecto AINA para IA en catalán y lanza iniciativas como el transporte de sangre con drones y robots para análisis de agua.

Es importante que una región se implique con las nuevas tecnologías o con las nuevas olas tecnológicas. La Escuela Balear de Administración Pública (EBAP), dependiente del ejecutivo de Margarita Prohens, ha decidido incrementar en un 194% la oferta de cursos en materia de inteligencia artificial dirigidos al personal al servicio de la administración de la comunidad autónoma.

¿El motivo? La gran demanda generada el pasado año. El incremento de la oferta obedece al elevado interés del curso de 'Introducción a la IA y aplicaciones en el trabajo diario', celebrado en 2024, del que se recibieron un total de 1.052 solicitudes para las 95 plazas convocadas. Dicho de otro modo, la demanda multiplicó por once la oferta.

No menos importante es que la inteligencia artificial tenga también su vertiente de aplicaciones. En este sentido, este año hemos conocido como un equipo de investigadores de la Universitat de les Illes Balears (UIB) lleva años tras la pista de los avispones invasores. Fueron los primeros en confirmar la presencia del avispón asiático en Mallorca (allá por el año 2015) y participaron de manera activa en su erradicación (2020).

Posteriormente desarrollaron una aplicación móvil (Vespapp) e impulsaron campañas de colaboración ciudadana que permitieron detectar gran parte de los nidos de esta especie en la isla.

Durante estos años, el equipo ha trabajado también en el análisis genético de los nidos detectados, que han permitido confirmar que ha habido como mínimo dos introducciones independientes del avispón asiático en la isla. En resumen, no es un problema que, ni mucho menos, pueda darse por solucionado.

Es ahí donde entran las nuevas soluciones para su control, donde la inteligencia artificial parece que va a tener un papel protagonista.

En la línea de lo anterior también es de suma importancia que esa región haya consolidado en 2025 su apuesta por la diversificación económica más allá del turismo con iniciativas como la presentación del Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital de las Illes Balears 2025-2029.

Este plan garantizará a los pacientes del Servicio de Salud una medicina personalizada y de precisión que pondrá a disposición de los profesionales y ciudadanos las últimas innovaciones digitales para transformar y modernizar el sistema sanitario, explican fuentes autonómicas.

El Plan Estratégico permitirá poner el sistema sanitario público balear "a la vanguardia digital y conseguir una sanidad más participativa, preventiva, predictiva, personalizada y con la población en el centro de todas las decisiones", explican desde el gobierno insular.

Todo lo anterior es importante, muy importante. Pero si hay algo de lo que el gobierno balear se siente especialmente orgulloso es de su flamante gemelo digital. Presentado en esta recta final de año, es un proyecto pionero si hablamos de todo un archipiélago y que pretende revolucionar la gestión y aplicación de los datos que se generan en sectores como el turismo, los servicios públicos y el medioambiente.

Este proyecto, financiado con 4,6 millones provenientes de fondos europeos, creará una infraestructura tecnológica que permitirá recopilar y analizar datos de nuestro territorio orientados a mejorar la gestión turística, los recursos hídricos y la seguridad y emergencias.

El Gemelo Digital de Baleares generado será una réplica del litoral balear alimentado con datos en tiempo real que permitirán, por ejemplo, ordenar los flujos de personas en determinados momentos y lugares para evitar la saturación turística; predecir el comportamiento de masas de agua en una tormenta extrema, o coordinar los diferentes servicios de emergencias en una situación que así lo requiera.

Los gemelos digitales son una nueva manera de abordar el tratamiento de los datos que hasta ahora se trataban de manera independiente y que, mediante esta nueva plataforma, no solo crearán una representación virtual de nuestro territorio, sino que la dotarán de capacidad de simulación y predicción en tiempo real.

A partir de información captada por sensores, imágenes de satélite, y otros dispositivos, y gracias a tecnología de vanguardia como la inteligencia artificial o el machine learning, se creará un ecosistema de datos que estará a disposición de diferentes agentes para diferentes finalidades.

La coordinación de los diferentes agentes y administraciones será clave en este proyecto, que se construye sobre cuatro pilares fundamentales que garantizan su utilidad tanto para la administración como para el sector privado: interoperabilidad, soberanía del dato, gobernanza, y trazabilidad.

Conviene destacar que este gemelo digital es posible gracias a la instalación de todo tipo de antenas de telecomunicaciones y sensores, que posibilitan el flujo rápido de datos entre sistemas para un análisis más fiable y efectivo.