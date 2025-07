Un ciudadano tendrá voz y voto en las decisiones sobre conectividad digital del sistema de salud de Baleares

La novedad y la innovación, a veces, no está tanto en el proyecto en sí -que también-, sino en la manera de tomar ciertas decisiones.

Se está viendo en los últimos tiempos cómo algunas comunidades autónomas están presentando planes estratégicos de salud digital para los próximos años, encaminados a diseñar herramientas tecnológicas para un sistema sanitario más cercano y eficiente para el ciudadano.

Dos de estos territorios son Cantabria y Baleares y en la región insular es donde han decidido innovar, como decíamos, en esa fase inicial necesaria para la toma de decisiones.

El Servicio de Salud de Baleares ha constituido el Comité Autonómico de Comunicación Digital con la Ciudadanía, un órgano de carácter consultivo y asesor que se ha configurado con la intención de que se convierta en una herramienta clave para liderar y coordinar los proyectos estratégicos que están redefiniendo la forma en que el sistema sanitario público se comunica con la población.

Por primera vez, y ahí está la disrupción, este órgano contará con la voz de los ciudadanos. Pero no a través de la típica consulta o participaciones puntuales, sino de forma continuada. Y lo hará colocando en el comité a un representante de los ciudadanos, con voz y voto; es decir, con derecho a decidir o intentar impedir propuestas cuando éstas perjudiquen o no mejoren la relación digital del sistema público de salud con los ciudadanos.

Aunque el gobierno balear no ha concretado cómo se va a elegir a ese representante, sí que ha sacado pecho de esta innovación. "Esta figura es un salto cualitativo en el modelo participativo, al no limitarse a una consulta puntual o externa, sino que se integra de manera permanente en el proceso de diseño, seguimiento y evaluación de las iniciativas de comunicación digital. El Servicio de Salud apuesta así por una sanidad más cercana, dialogante y corresponsable, en la que los usuarios no son simples receptores de mensajes, sino agentes activos del cambio", argumentan desde el gobierno insular.

El comité se enmarca en el impulso a iniciativas como el Canal de Salud para la Ciudadanía, la Plataforma de Atención Digital Personalizada (PADP) o el proyecto ÚNICAS, orientados todos ellos a una transformación digital centrada en la accesibilidad, la continuidad asistencial, la personalización y la participación ciudadana.

Ni que decir tiene que esta iniciativa forma parte del Plan Estratégico de Transformación, Innovación y Salud Digital de las Illes Balears 2025-2029, presentado hace unos meses y que también incluye otras propuestas como la monitorización inteligente del paciente, la cual, por medio del uso de dispositivos conectados, hará un seguimiento remoto de la salud, para mejorar la atención, reducir hospitalizaciones y optimizar la gestión clínica; o la plataforma de telemedicina para diagnóstico y seguimiento de enfermedades dermatológicos a distancia, que mejorará el acceso y reducirá tiempos de espera.

La introducción de la inteligencia artificial en los procedimientos habituales de los profesionales sanitarios permitirá conseguir objetivos perseguidos durante mucho tiempo, como la desburocratización de la consulta y de los procesos administrativos para optimizar tiempos, mejorar la eficiencia operativa y reducir la carga de trabajo de los profesionales.

Se implementará también un centro de control avanzado de monitorización y gestión en tiempo real de recursos y pacientes para optimizar los recursos, asistencia sanitaria y la toma de decisiones.

Estas son sólo algunas de las 70 medidas estratégicas que conforman el plan. Pero volvamos a una de ellas, la del comité de comunicación digital.

El comité estará formado por representantes de todas las gerencias del Servicio de Salud, de diferentes subdirecciones y órganos estratégicos —como comunicación, tecnologías, atención al usuario, protección de datos o sistemas de información asistenciales—, así como por perfiles técnicos y expertos. Entre sus funciones está la gobernanza de los proyectos digitales dirigidos a la ciudadanía, las barreras organizativas y la difusión interna y externa de los avances logrados.

Con la creación del comité, el Servicio de Salud refuerza su compromiso con una atención más humana y digital a la vez, donde la tecnología actúa como aliada para facilitar el acceso, mejorar la experiencia del paciente y promover decisiones más informadas. Esta apuesta organizativa no sólo mejora la eficiencia o la calidad de la atención, sino que consolida un nuevo marco de relación con los ciudadanos basado en la transparencia, escucha activa y participación real.

El Comité Autonómico será un espacio de colaboración permanente, en el que confluirán la visión institucional y la perspectiva ciudadana para construir, de forma conjunta, una sanidad más conectada y centrada en las personas, según explican desde el gobierno de Baleares.