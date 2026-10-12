El guiño definitivo de Asturias al futuro de la industria: desarrollará una manzana del talento y la innovación en Avilés

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LO ESENCIAL Las claves El Gobierno de Asturias creará la Manzana del Talento y Emprendimiento Industrial en Valliniello (Avilés), movilizando una inversión global de 9,6 millones de euros en tres años. El complejo contará con una incubadora para albergar simultáneamente a un mínimo de once empresas, espacios para formación, I+D y áreas de validación de nuevas tecnologías. El proyecto estará especializado en tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, robótica, fabricación aditiva (impresión 3D) y metrología aplicada a la industria 4.0. La infraestructura se desarrollará en dos fases con un horizonte de ejecución fijado en 2028 y financiado en parte por el Fondo de Transición Justa.

Que Asturias es una de las regiones que con más cariño trata a la industria 4.0 con ayudas, programas de talento o todo tipo de incentivos al desarrollo de tecnología para este sector es algo que sabe todo el mundo.

Pero el gobierno regional no está dispuesto a desistir de este empuje y lo cierto es que ha tenido una idea que se va a convertir en el guiño definitivo al sector, en la prueba de que el ejecutivo asturiano va a seguir cuidando a su industria, en este caso, a través del talento y la innovación.

Y lo va a hacer en una de las cunas de la industria española, Avilés. Allí el Gobierno de Asturias ya tiene en agenda la puesta en marcha la Manzana del Talento y Emprendimiento Industrial de Valliniello.

Es más, ya ha abierto el proceso para seleccionar el proyecto que permitirá gestionar y dinamizar el futuro polo de innovación.

El Principado plantea un plan de actividad para el complejo que contará con una incubadora para un mínimo de once empresas, espacios para formación, investigación y desarrollo y validación de nuevas tecnologías.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, informó hace unos días al Consejo de Gobierno del arranque de este proyecto estratégico, que reforzará el ecosistema de innovación industrial de Avilés.

La actuación se desarrollará en dos fases y movilizará una inversión global de 9,6 millones de euros en tres años, de los que 6,7 millones corresponden a la cofinanciación del Fondo de Transición Justa (FTJ).

La Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Sekuens quiere anticipar la selección del proyecto de gestión y dinamización para que la definición de la actividad avance en paralelo a la contratación de las obras, cuya licitación se publicará en las próximas semanas.

La propuesta seleccionada deberá garantizar la incubación simultánea de un mínimo de once empresas y desarrollar una programación estable de actividades de formación, aceleración empresarial, investigación, demostración y transferencia tecnológica, divulgación y dinamización, orientadas a favorecer la colaboración entre empresas, centros de conocimiento y agentes del ecosistema regional de innovación.

La Manzana del Talento estará especializada en el desarrollo y aplicación de tecnologías avanzadas en los procesos industriales. Entre sus ámbitos prioritarios figuran la inteligencia artificial, la robótica, la automatización, la fabricación aditiva o impresión 3D, la metrología avanzada, la digitalización de los procesos productivos y el análisis de datos industriales.

El objetivo es crear un espacio en el que las empresas puedan probar nuevas tecnologías, demostrar que funcionan, adaptarlas a procesos industriales reales y llevarlas al mercado.

La infraestructura se desarrollará en dos fases. La primera comprende la rehabilitación del antiguo centro de Formación Profesional de Valliniello, la demolición de cuatro construcciones que no pueden recuperarse y la urbanización exterior de la parcela. Esta intervención cuenta con un presupuesto base de 6,2 millones de euros y un plazo de ejecución previsto de veinte meses.

El edificio rehabilitado dispondrá de 1.515 metros cuadrados útiles interiores y 209 de espacios exteriores. La instalación albergará áreas de incubación para empresas emergentes, despachos, zonas de trabajo compartido, aulas, salas de reuniones y videoconferencia, otra de conferencias y un espacio polivalente para presentaciones.

Superficie y usos

La segunda fase contempla la construcción de un edificio modular destinado a la demostración tecnológica y experimentación industrial, con una superficie aproximada de 1.728 metros cuadrados.

Este espacio permitirá desarrollar actividades de investigación, experimentación, validación y demostración de tecnologías, así como avanzar en el escalado de soluciones antes de su implantación industrial y en la transferencia de tecnología vinculada a los proyectos empresariales desarrollados en el polo de innovación.

La actuación permitirá recuperar un ámbito actualmente infrautilizado y convertirlo en un activo para atraer talento, empresas, inversión y nuevas actividades económicas. La Manzana del Talento reforzará, además, la posición de Avilés como uno de los principales espacios industriales y tecnológicos de Asturias.

"No queremos limitarnos a rehabilitar un edificio; queremos que la infraestructura tenga contenido, empresas y proyectos, y que nazca preparada para aprovechar todas sus capacidades desde su puesta en funcionamiento", ha explicado el consejero.

"Esta infraestructura nace para conectar talento, tecnología e industria. Pretendemos que sea un lugar en el que las empresas encuentren capacidades para crecer y donde la industria asturiana pueda desarrollar y probar las soluciones que necesita para competir", ha añadido.

La actuación se ejecutará con un horizonte global situado a finales de 2028 y forma parte de los proyectos impulsados con el FTJ para diversificar la economía, modernizar el tejido productivo y generar nuevas oportunidades en los territorios afectados por la transición energética.

Las empresas y entidades interesadas en participar en el desarrollo del proyecto podrán consultar toda la información en la página de Sekuens y presentar sus propuestas hasta el 9 de noviembre.

Tras la presentación del proyecto para Valliniello, el consejero también se refirió a los compromisos anunciados en el debate de orientación política por el presidente del Principado, Adrián Barbón, en relación con su departamento, entre ellas la puesta en marcha del Mapa de la Innovación para dar visibilidad al talento tecnológico que atesora Asturias y potenciar la capacidad de atracción de fondos e inversiones.