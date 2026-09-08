El papel de la universidad en la estrategia asturiana de innovación: del desarrollo de talento al impulso de 'hubs'

Representantes de la Universidad de Oviedo, en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) DISRUPTORES

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Las claves Generado con IA La Universidad de Oviedo impulsa la innovación en Asturias a través de la consolidación de nueve hubs de conocimiento, incorporando ahora el ámbito aeroespacial. Destacan el Hub de Energía, Hub Azul y el Hub de Materias Primas, alineados con prioridades industriales y científicas europeas. El proyecto internacional con el Two-meter Twin Telescope permitirá a la universidad investigar asteroides cercanos a la Tierra y reforzar su colaboración internacional. La Universidad de Oviedo ha aumentado la captación de fondos europeos y se sitúa como la segunda universidad pública española con mayor porcentaje de proyectos concedidos en Generación del Conocimiento.

Hoy en día, toda región tiene sus estrategias en materia de innovación o en el ámbito tecnológico. Inteligencia artificial, sostenibilidad, semiconductores, sector aeroespacial, 'agrotech'… Las posibilidades son inmensas.

Pero los propios cargos políticos son conscientes de que una estrategia es solo teoría, es solo una declaración de intenciones. Hace falta una notable cantidad de agentes más allá de la política que contribuyan a pasar a la acción.

Y, en este sentido, el papel de una universidad puede resultar capital, en términos de capacitación de talento o de transferencia de conocimiento. Asturias y la Universidad de Oviedo son un buen ejemplo de ello.

Hace unos días, el rector de la institución académica ovetense, Ignacio Villaverde, defendió en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) un modelo de innovación basado en la especialización inteligente y organizado en torno a los grandes retos científicos, tecnológicos y sociales del siglo XXI.

Una estrategia que, según explicó, ya se traduce en la consolidación de nueve hubs de conocimiento y que incorpora ahora el ámbito aeroespacial como nueva línea de desarrollo, con la que la institución aspira a ampliar sus capacidades de investigación y colaboración internacional.

Durante el acto, el rector destacó que esta estrategia se traduce también en la creación de nuevos centros de investigación y el impulso a proyectos internacionales que refuerzan el papel de la institución como agente de desarrollo para Asturias.

El rector explicó que la Universidad de Oviedo ha desarrollado en los últimos años una Estrategia de Especialización Inteligente con un mapa de instrumentos y palancas cuyo objetivo es concentrar capacidades allí donde la institución puede aportar un mayor valor a Asturias y competir con éxito en los ámbitos nacional e internacional.

“El máximo responsable académico ha explicado que esta estrategia ha permitido consolidar áreas de especialización como el Hub de Energía, referente en transición energética; el Hub Azul, con la Cátedra Azul y llamado a desempeñar un papel protagonista en el desarrollo de la sociedad y la economía azul; y el Hub de Materias Primas y Recursos Naturales, plenamente alineado con una de las grandes prioridades industriales de Europa.

La Universidad de Oviedo cuenta actualmente con nueve hubs, frente a los cuatro inicialmente previstos. El rector ha destacado que se trata de un mapa "vivo, en permanente revisión", que permite concentrar capacidades y generar nuevas líneas de especialización en función de los grandes desafíos científicos, tecnológicos y sociales.

En este contexto, la Universidad de Oviedo cuenta con el Centro Universitario de Investigación y Desarrollo del Agua (CUIDA), que integra capacidades en ingeniería, ciencias ambientales y tecnologías del agua para impulsar la investigación y la innovación en torno al medio marino y la economía azul, con proyectos centrados, entre otros ámbitos, en la eliminación de microplásticos de ríos y mares.

También cuenta con el Asturias Raw Materials Institute (AsRaM), especializado en materias primas críticas, minería, metalurgia, economía circular y digitalización, cuyos investigadores han captado cerca de diez millones de euros en financiación competitiva durante los últimos cinco años.

Junto a ellos, el rector ha subrayado la evolución del Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial (CEISIA), ahora transformado en instituto universitario de investigación, al igual que el INDUROT.

Con todo, la Universidad de Oviedo trabaja ya para ampliar sus capacidades estratégicas con un futuro décimo hub, el Aeroespacial, que nace al amparo de nuevas oportunidades de investigación y colaboración internacional.

Two-meter Twin Telescope

El rector ha anunciado que esta nueva línea estratégica se apoyará en el proyecto internacional de defensa planetaria recientemente concedido a la Universidad de Oviedo, en el que participa la investigadora Noemí Pinilla-Alonso, y en el acuerdo alcanzado para utilizar el Two-meter Twin Telescope del Observatorio del Teide.

El acceso a esta infraestructura permitirá a investigadores de la Universidad de Oviedo participar en el estudio de asteroides cercanos a la Tierra, conectando el trabajo desarrollado en Asturias con algunas de las grandes prioridades científicas internacionales.

El rector ha destacado que esta apuesta responde al mismo principio que guía el conjunto de la Estrategia de Especialización Inteligente: identificar ámbitos en los que la Universidad de Oviedo pueda desarrollar capacidades diferenciales, generar conocimiento y contribuir a responder a grandes desafíos.

Durante su intervención, Villaverde ha repasado algunos de los resultados que, a su juicio, reflejan la evolución de la estrategia de especialización inteligente de la institución. Este esfuerzo se ha traducido, según ha explicado, en 22 cátedras institucionales y 17 cátedras de empresa, además de un ambicioso PPI orientado a la especialización inteligente, más de 600 proyectos de investigación y más de 40 proyectos europeos.

Ha destacado asimismo la presencia activa de la Universidad de Oviedo en dos alianzas universitarias internacionales, INGENIUM y CRUSOE-AUREA, así como su participación en el consorcio con el Real Colegio Complutense en la Universidad de Harvard.

Además de los datos destacados por el rector durante su intervención, la Universidad de Oviedo ha reforzado en los últimos años otros indicadores vinculados a su actividad investigadora y a la captación y retención de talento.

La institución se ha situado como la segunda universidad pública española con mayor porcentaje de proyectos concedidos en la última convocatoria de Generación del Conocimiento de la Agencia Estatal de Investigación y ha incrementado de forma notable la captación de fondos europeos.

Tras las intervenciones de las autoridades, la apertura institucional ha dado paso a la mesa redonda Innovación como compromiso, no es magia, moderada por Íñigo Ezquerra, director de Innovación Abierta de ArcelorMittal. Ha contado con la participación de Deva Menéndez Teleña, del Departamento de Ciencia y Tecnología Náutica; Germán Orizaola Pereda, del Departamento de Biología de Organismos y Sistemas; María Paz Fernández García, del Departamento de Física; y Lucía Rodríguez Olay, del Departamento de Ciencias de la Educación.

Todos ellos han compartido experiencias sobre innovación en investigación, docencia y transferencia de conocimiento, poniendo de relieve el compromiso de la Universidad de Oviedo con una innovación conectada con las necesidades de la sociedad y del tejido productivo.