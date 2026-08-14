Asturias activa su hoja de ruta hacia una Administración más ágil con una IA segura y al servicio del ciudadano

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández, en la presentación de la estrategia regional sobre inteligencia artificial esta semana. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA Asturias ha aprobado la Estrategia Nodal de Capacidades en Inteligencia Artificial de Asturias 2026-2031 (Encina) para transformar su Administración pública. La estrategia busca una IA pública, segura, centrada en el ciudadano y basada en principios de transparencia, ética y protección de datos. Se avanza hacia una mayor soberanía tecnológica, con la creación de infraestructuras, conocimiento y un Comité de Supervisión Ética para el uso responsable de la IA. El objetivo es agilizar los trámites, mejorar la atención ciudadana y reforzar la eficiencia de los servicios públicos, sin sustituir a las personas.

La implantación de la inteligencia artificial en la Administración pública es uno de los campos de aplicación de esta tecnología tan disruptiva y transformadora que más margen de crecimiento tiene en la actualidad. No obstante, su avance no puede progresar sin garantizar la seguridad y ética que el manejo de los asuntos públicos exige.

Asturias ha sido desde el inicio de la actual ola de la inteligencia artificial una de las Comunidades autónomas a la cabeza en España a la hora de desarrollar una "IA pública, segura y al servicio de la ciudadanía".

Esta semana se ha dado un paso definitivo en esta línea. El Gobierno de Asturias ha activado esta ambiciosa meta con la aprobación de la Estrategia Nodal de Capacidades en Inteligencia Artificial de Asturias 2026-2031 (Encina), una hoja de ruta que marcará los pasos de la región en este campo en los próximos años.

La vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, ha destacado que la inteligencia artificial "representa una oportunidad histórica para mejorar los servicios públicos y hacer más fácil la vida de la ciudadanía".

Llamedo, que ha presentado esta semana la estrategia en el pabellón del Principado en Fidma, ha explicado que "Asturias ha decidido afrontar este reto con ambición, pero también con responsabilidad". "Queremos aprovechar todo el potencial de esta tecnología sin renunciar a los principios que definen la acción pública: la transparencia, la protección de los derechos de las personas y la igualdad de oportunidades", ha precisado.

Encina diseña una programación hasta 2031 con objetivos, mecanismos de gobernanza e indicadores que permitirán medir el impacto real en los trámites administrativos y en la prestación de servicios públicos.

El proyecto ayudará a establecer infraestructuras y a generar conocimiento y herramientas propias para incorporar la IA a los servicios públicos con el objetivo de mejorar el acceso a la Administración, agilizar los trámites y aumentar su eficiencia.

Iniciativa autonómica pionera

De este modo, se avanza hacia una mayor soberanía tecnológica, siempre bajo principios de transparencia, ética, protección de datos, seguridad y supervisión humana permanente.

Con esta estrategia, que ya cuenta con el visto bueno del Consejo de Gobierno, el Principado culmina un proceso desarrollado a lo largo de esta legislatura y se sitúa entre las primeras comunidades en dotarse de una regulación específica para el uso de la IA en la Administración y su sector público.

Los responsables regionales durante la presentación de la estrategia Encina. DISRUPTORES

En el marco de este proceso se constituyó también el Comité de Supervisión Ética, Normativa y de Desarrollo de Innovación en IA (Sendia), encargado de velar por un uso responsable, inclusivo y centrado en las personas de estas tecnologías.

El Ejecutivo ha impulsado distintas experiencias de aplicación práctica de la IA en ámbitos como la gestión documental, la contratación pública, la atención ciudadana o la mejora de procesos administrativos, lo que ha permitido evaluar su potencial antes de abordar una estrategia integral.

"Queremos aprovechar todo el potencial de esta tecnología sin renunciar a la transparencia, la protección de los derechos de las personas y la igualdad de oportunidades" Gimena Llamedo, vicepresidenta del Principado de Asturias

"Asturias no quiere una IA que sustituya a las personas, sino una tecnología que incremente las capacidades, mejore la atención y refuerce la cercanía de la Administración con la ciudadanía”, ha asegurado Llamedo".

El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial, Javier Fernández, que ha acompañado a la vicepresidenta en la presentación, ha subrayado que la principal novedad de esta estrategia es que no se limita a incorporar herramientas de IA, sino que construye una capacidad pública propia.

"Queremos que Asturias disponga de infraestructuras, conocimiento, talento y mecanismos de gobernanza que permitan desarrollar y supervisar estas tecnologías desde el interés general", ha concluido.