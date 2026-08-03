Asturias y su empujón industrial: el apoyo a su centro tecnológico 'top' y a los centros empresariales de I+D+I

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno de Asturias refuerza su apoyo al centro tecnológico Idonial, considerado clave para acelerar la innovación industrial y la transformación digital de las empresas. Idonial destaca por su especialización en fabricación avanzada, sistemas ciberfísicos y proyectos pioneros en bioimpresión y dispositivos médicos personalizados. En seis años, Asturias ha pasado de tener dos a dieciséis centros empresariales de I+D+I, movilizando más de 48 millones de euros en inversiones. El programa autonómico ha concedido más de 22 millones en ayudas a centros que trabajan en ámbitos como descarbonización, inteligencia artificial, biotecnología y energías renovables.

Más allá de grandes estrategias o de grandes iniciativas a largo plazo, la gestión de la política digital de una comunidad autónoma también se mide en el día a día. Y ahí, las diferentes apuestas por apoyar a determinadas entidades o por impulsar la colaboración público-privada, resultan claves.

En Asturias, por ejemplo, no todo gira en torno a la nueva Ley de Ciencia, la estrategia de inteligencia artificial o los proyectos de reconversión de antiguos pozos mineros en zonas de especialización tecnológica.

El gobierno del Principado ha demostrado este mes de julio cómo la industria sigue siendo, en parte, la niña de sus ojos. Y lo ha hecho con dos apoyos evidentes: uno a su centro tecnológico de referencia (Idonial) y otro a los centros empresariales de I+D+I.

En el primer caso, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado el papel estratégico de Idonial para acelerar la innovación industrial, apoyar a las empresas y generar nuevas oportunidades de desarrollo económico y empleo cualificado.

Sánchez, que visitó recientemente las instalaciones en Gijón del mayor centro tecnológico de Asturias, ha asegurado que Idonial constituye un "auténtico laboratorio de innovación al servicio de la industria, capaz de acompañar a las empresas en el desarrollo, validación y adopción de nuevas tecnologías antes de su incorporación a los procesos productivos".

La visita se centró en las capacidades de la sede gijonesa, especializada en tecnologías de fabricación avanzada y sistemas ciberfísicos. Entre los proyectos más desarrollados destaca la colaboración con el HUCA para el diseño y fabricación de corsés inteligentes para pacientes con escoliosis.

Gracias a la fabricación aditiva, estos dispositivos pueden producirse en una sola jornada y adaptarse a las características de cada paciente e incorporar además sensórica para monitorizar su evolución clínica.

Idonial también trabaja con el hospital asturiano en el desarrollo de un innovador escáner vertical y en proyectos pioneros de bioimpresión, una disciplina con potencial para transformar ámbitos como la medicina personalizada, la fabricación de fármacos y la creación de tejidos vivos. La investigación abarca toda la cadena de valor, desde el diseño de bioimpresoras y materiales específicos hasta sus aplicaciones biomédicas.

Otro de los ámbitos estratégicos del centro es el desarrollo de sistemas ciberfísicos para mejorar la competitividad industrial. Estas tecnologías integran inteligencia artificial, robótica, sensórica avanzada, análisis de datos y simulación de procesos para optimizar la producción y acelerar la transformación digital de las empresas.

Uno de los elementos diferenciales de Idonial es la denominada IA informada por la física, basada en los datos obtenidos de los ensayos y equipamientos tecnológicos del propio centro.

La visita permitió conocer también algunas de las infraestructuras más innovadoras del centro, entre ellas el robot humanoide Unitree G1, destinado a tareas de investigación y experimentación tecnológica.

La visita se enmarca en la nueva etapa impulsada tras la firma del convenio de colaboración entre el Gobierno de Asturias e Idonial suscrito en marzo, por el que el Principado movilizará 9 millones durante el periodo 2026-2028 para consolidar su transformación como centro tecnológico de referencia de la comunidad. El acuerdo contempla una financiación plurianual de cuatro millones este año, tres millones en 2027 y dos millones en 2028.

Más prueba del apoyo del gobierno regional a este centro tecnológico, imposible. Un apoyo como el que el ejecutivo de Adrián Barbón ofrece a los centros empresariales de I+D+I.

De dos a 16 centros de innovación

El consejero de Ciencia ha recordado que, en apenas seis años, Asturias ha pasado de dos a dieciséis centros de estas características, impulsados por grandes y medianas empresas que han apostado por generar conocimiento aplicado desde la comunidad. “La mejora de la competitividad y el despliegue de nuestras potencialidades van ligados al binomio empresa-innovación”, ha afirmado.

Los centros empresariales de I+D+I apoyados por el Principado han movilizado 48,4 millones de inversión de 2020 a 2025. Sánchez facilitó estos datos durante la visita que realizó hace unos días a Zidinvent, el centro de I+D+I de Zitrón, en Gijón, dedicado al desarrollo de nuevos productos, procesos y soluciones tecnológicas avanzadas para sistemas de ventilación industrial.

Sánchez ha destacado la función clave de estos equipamientos en la mejora de la competitividad de las empresas asturianas y en la generación de empleo cualificado. "Cuando hablamos de innovación no hablamos de una declaración de intenciones, sino de una política sostenida en el tiempo, con presupuesto, colaboración entre el sector público y las empresas y resultados tangibles para Asturias", ha señalado.

El Gobierno de Asturias puso en marcha en 2020 el programa autonómico de apoyo a los centros de I+D+I. Desde entonces, ha concedido 22,13 millones en ayudas que han permitido movilizar inversiones por valor de 48,4 millones en estas instalaciones. En la actualidad, la red está integrada por 16 equipamientos especializados en ámbitos como la descarbonización, el hidrógeno verde, la inteligencia artificial, la hiperautomatización, la movilidad sostenible, la biotecnología, la nanotecnología o la energía eólica marina.

Con respecto a la visita realizada por el consejero, cabe destacar que Zitrón es una empresa industrial con sede en Gijón y especializada en el diseño, fabricación y suministro de sistemas de ventilación para minería, túneles de carretera, ferrocarriles, metros e infraestructuras subterráneas.

Su actividad innovadora combina ingeniería propia, digitalización, inteligencia artificial, simulación avanzada y desarrollo de nuevos componentes para mejorar la seguridad, la eficiencia, la fiabilidad y la sostenibilidad de sus soluciones. A través de Zidinvent, la firma impulsa proyectos vinculados a monitorización y mantenimiento predictivo, plataformas IoT, simulación CFD, nuevos materiales, reducción de ruido, control inteligente de vibraciones y nuevas aplicaciones industriales y energéticas.