Asturias y una estrategia de IA pensada para que la región "no sea solo consumidora sino también generadora"

Las claves

Las claves Generado con IA Asturias presenta su Estrategia de Inteligencia Artificial para impulsar el desarrollo propio y no depender solo de tecnología externa. La hoja de ruta busca mejorar servicios públicos, reforzar la competitividad empresarial y garantizar la protección de derechos ciudadanos. Se crea el Comité de Supervisión Ética, Normativa y de Innovación en IA (Sendia) para aportar visión técnica, jurídica y social al despliegue de la IA. La estrategia incluye formación para empleados públicos, colaboración con universidades y empresas, y el desarrollo de infraestructuras tecnológicas propias.

Asturias no quiere perder el tiempo en relación con la inteligencia artificial. A principios de 2025 fue una de las regiones que siguió la estela de Galicia al desarrollar una ley específica sobre esta tecnología.

Pero ahora, más de un año y medio después, ha decidido desplegar y comenzar a trabajar en una estrategia que debería servir para establecer la gobernanza, la aplicación y las oportunidades que pueden derivarse de la normativa.

En juego, obviamente, hay mucho más que la mera aplicación de IA en la administración. También va a importar y mucho cómo la IA transita hacia las empresas, cómo se desarrollan políticas de atracción de inversiones o cómo se fomenta el desarrollo de talento.

El caso es que el Gobierno de Asturias ha presentado las líneas maestras de la Estrategia de Inteligencia Artificial del Principado, una hoja de ruta que guiará el desarrollo e implantación de esta tecnología durante los próximos años con el objetivo de mejorar los servicios públicos, reforzar la competitividad del tejido productivo y avanzar hacia una Administración más cercana, eficiente y centrada en las personas.

El documento se ha dado a conocer en la primera reunión del Comité de Supervisión Ética, Normativa y de Innovación en Inteligencia Artificial (Sendia), el órgano independiente creado por el ejecutivo para aportar una visión técnica, jurídica, académica y social al despliegue de la inteligencia artificial en la administración pública.

La vicepresidenta del ejecutivo autonómico, Gimena Llamedo, quien preside el nuevo comité, ha destacado que Asturias afronta una transformación tecnológica de gran alcance con un modelo propio basado en la innovación, la confianza y la protección de los derechos de la ciudadanía.

"La inteligencia artificial representa una oportunidad extraordinaria para modernizar los servicios públicos, mejorar la atención a las personas y reforzar la competitividad, pero queremos hacerlo con garantías, poniendo siempre a las personas en el centro y asegurando que la tecnología se desarrolla al servicio del interés general", ha afirmado.

La estrategia sitúa la comunidad entre los territorios más avanzados en el uso responsable de la inteligencia artificial en el sector público. Asturias fue una de las primeras autonomías en dotarse de un marco normativo específico para regular esta tecnología en la administración y ahora da un nuevo paso con una planificación integral, que aborda desde la gobernanza y la protección de derechos hasta el desarrollo de capacidades tecnológicas, la formación y la innovación.

El documento responde a algunos de los grandes desafíos de las administraciones públicas, como el aumento de la demanda ciudadana, la creciente complejidad de los procedimientos y la necesidad de aprovechar las oportunidades tecnológicas sin generar nuevas brechas sociales.

"La IA debe ayudarnos a simplificar tareas, reducir cargas administrativas y ganar tiempo para permitir que los empleados públicos puedan dedicar más esfuerzos a las tareas que exigen criterio profesional, cercanía y atención humana", ha precisado Llamedo.

La estrategia contempla el desarrollo progresivo de nuevas capacidades tecnológicas propias, infraestructuras para IA, entornos seguros de experimentación y plataformas que permitan desplegar soluciones avanzadas con garantías de transparencia, trazabilidad y supervisión humana.

También prevé reforzar la colaboración con universidades, centros tecnológicos, empresas y agentes sociales. En definitiva, se busca que Asturias no sea solo una usuaria de inteligencia artificial desarrollada por otros, sino un territorio capaz de generar conocimiento, atraer talento y desarrollar capacidades propias en ámbitos estratégicos

La hoja de ruta incorpora, además, un importante componente de formación y capacitación para el personal público, con el fin de garantizar que la transformación digital se produzca de forma segura e inclusiva.

"Referente en una IA útil y confiable"

"Queremos que Asturias sea un referente en una inteligencia artificial útil, segura y confiable, que ayude a resolver problemas reales, que proteja los derechos fundamentales y que contribuya a mejorar la vida de las personas", ha resaltado la vicepresidenta.

La constitución de Sendia supone un nuevo refuerzo del modelo de gobernanza impulsado por el Principado. El comité está integrado por representantes de la Administración, la Universidad de Oviedo, organizaciones empresariales, centros tecnológicos, agentes sociales, entidades del tercer sector y profesionales especializados en ámbitos como la tecnología, el derecho, la protección de datos y la ética.

Su función será emitir recomendaciones y aportar conocimiento independiente para garantizar que el desarrollo de la IA se realiza con los máximos niveles de transparencia, responsabilidad y control.

Uno de sus primeros cometidos será el análisis del borrador de la Estrategia Digital, previo a su aprobación en Consejo de Gobierno.

El Gobierno de Asturias consolida, pues, un modelo "pionero" de inteligencia artificial pública que combina innovación tecnológica, gobernanza democrática y protección de derechos.