Ningún rincón de Asturias sin innovación: minas reconvertidas y polos 'tech' para dinamizar zonas rurales

Las claves

Las claves Generado con IA Asturias impulsa la innovación rural convirtiendo antiguas minas en centros tecnológicos y creando polos de innovación en zonas despobladas. El Polo de Innovación del Occidente, con sede en Luarca, busca modernizar el sector agroalimentario y ganadero, fomentar el emprendimiento y facilitar el relevo generacional. El pozo de Carrio alberga el primer invernadero subterráneo de España, donde se ensayan cultivos en condiciones extremas mediante hidroponía e iluminación LED. El gobierno asturiano también planea centros de datos y fomenta la colaboración público-privada, con fondos destinados a atraer empresas y proyectos innovadores al medio rural.

Desde hace años, el compromiso del gobierno de Asturias con la dinamización económica de las zonas rurales ha sido total. Primero, había que asegurar la conectividad. Reto conseguido. Pero, más tarde, había que generar oportunidades a través del fomento de la innovación. Y en ello está el ejecutivo de Adrián Barbón.

Para conseguirlo ha optado por diversas iniciativas. La más llamativa, referenciada ya en alguna ocasión en DISRUPTORES, es la de convertir las antiguas minas en centros de innovación. La más reciente, idear polos de innovación en zonas más despobladas para generar nuevas oportunidades económicas.

De hecho, el mejor ejemplo de esta última iniciativa es el del Polo de Innovación del Occidente. Este servicio está pensado como instrumento estratégico para modernizar el sector agroalimentario y ganadero, impulsar el emprendimiento tecnológico y generar nuevas oportunidades de actividad económica en el medio rural.

El Principado planea que la sede de este proyecto en la localidad de Luarca se convierta en un centro de escalado industrial para tecnologías relacionadas con la digitalización y la formación de profesionales especializados, que ayudará a las compañías a adoptar los avances de la industria 4.0, como la inteligencia artificial, la robótica o el internet de las cosas, entre otras.

Los consejeros de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, y de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, han defendido las oportunidades que ofrece este proyecto en el occidente asturiano durante la inauguración de la jornada 'Paraíso Natural Impact'.

El encuentro, en cuya apertura ha participado también el alcalde de Valdés, Oscar Pérez, ha reunido a empresas, startups, inversores, administraciones y agentes del ecosistema innovador con el objetivo de activar proyectos vinculados al futuro del medio rural.

El gobierno del Principado plantea el polo como un entorno de experimentación y escalado industrial, donde empresas y emprendedores puedan validar soluciones tecnológicas antes de su despliegue a gran escala. Entre las líneas de trabajo se incluyen el desarrollo de software de gestión para el sector lácteo, la sensorización de explotaciones o la robotización de procesos productivos.

Además, el proyecto contará con un importante componente formativo, orientado a capacitar a profesionales en el uso de nuevas tecnologías y facilitar la incorporación de jóvenes al sector, tanto por cuenta ajena como a través del emprendimiento, y favorecer de esta forma el relevo generacional.

El objetivo es que Luarca se convierta en la sede de un centro capaz de atraer proyectos innovadores y consolidar nuevas actividades económicas en la comarca.

El Polo de Innovación del Occidente formará parte de la red de polos tecnológicos que el ejecutivo está desplegando para reforzar la cohesión territorial y diversificar la economía asturiana a través de la innovación.

Este modelo conecta diferentes espacios especializados en ámbitos como la agroalimentación, en el caso del antiguo pozo de Carrio; la economía del dato, del pozo San Jorge; o el desarrollo industrial, en Valliniello (Avilés), con el objetivo de generar sinergias.

Cabe recordar que el pozo de Carrio, el dedicado a la agroalimentación, es el que ha dado los primeros resultados dentro de esta estrategia. Y es que se ha puesto en marcha un proyecto singular e innovador que convierte una antigua bocamina del pozo en el "primer invernadero subterráneo del país".

Se trata de una iniciativa pionera de agricultura minera, enmarcada en el programa Agroalnext, financiado con fondos regionales y europeos Next Generation, que busca sentar las bases de la agricultura del futuro: verde, digital y resiliente al cambio climático.

Primeras experiencias

El proyecto experimental ensaya cultivos en condiciones extremas mediante un sistema de hidroponía –un sistema de cultivo que prescinde de la tierra- en un ambiente controlado sin luz natural, sustentado con iluminación led.

El ensayo piloto incluye cinco variedades vegetales: brotes de uso culinario, plantas aromáticas, hojas verdes, wasabi, guisantes, hongos y salicornia, una planta halófita que se adapta a ambientes extremos.

Otra de las iniciativas que están en la mente del gobierno del Principado es la creación de un centro de procesamiento de datos, que servirá como la base de la nube asturiana. El objetivo es establecer una instalación única que proporcione soluciones tecnológicas, que garantice la ciberseguridad y que permita a las administraciones del Principado de Asturias trabajar con inteligencia artificial, big data y el internet de las cosas (IoT). Estará ubicado en el pozo San Jorge.

Volviendo al Polo de Innovación del Occidente, el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, ha subrayado que la nueva iniciativa permitirá "acompañar proyectos desde la idea hasta su aplicación real, para que una solución tecnológica deje de ser solo un prototipo y pueda convertirse en una herramienta útil para muchas explotaciones, empresas y muchos profesionales".

Por su parte, el titular de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha puesto de relieve la importancia del polo como instrumento estratégico para el occidente asturiano y ha apostado por la incorporación de la innovación, la investigación y la tecnología al sector agroalimentario y ganadero.

La jornada 'Paraíso Natural Impact' ha servido también para reforzar la colaboración entre agentes públicos y privados en torno al desarrollo del medio rural. Durante el encuentro se han presentado iniciativas como el fondo Paraíso Natural Ventures, impulsado por la Sociedad Regional de Promoción, Caja Rural de Asturias y el Grupo Central Lechera Asturiana, que cuenta con un fondo de partida de dos millones, destinado a atraer empresas y proyectos innovadores capaces de generar empleo en la comunidad.

El director de la Agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación Sekuens, David González, ha explicado también el programa Paraíso Natural Scale Up, orientado a facilitar la implantación en Asturias de proyectos tecnológicos en fase de crecimiento vinculados al ámbito agroalimentario.