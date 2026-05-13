El 'radar' asturiano que capta emprendimiento científico para convertirlo en empresas

Las claves

Las claves Generado con IA Seis proyectos científicos surgidos en la Universidad de Oviedo y Finba buscan convertirse en empresas gracias al programa 'RadarLab' del Gobierno de Asturias. 'RadarLab', gestionado por CEEI-Asturias, ofrece formación, asesoramiento y networking a investigadores para transformar ideas innovadoras en empresas de base científica. Las iniciativas abarcan desde fuentes de alimentación para satélites hasta modelos anatómicos para cirugía y nanotecnología para el tratamiento renal. Asturias celebra el primer año de su Ley de Ciencia, que ha impulsado instrumentos y medidas para fortalecer el sistema científico, la innovación y la colaboración con el sector productivo.

MT-Space, Fórmula Windy, AureaPlus, Build-E, Nanobet y Siamlep son seis proyectos que tienen algo en común: nacieron como una idea en la universidad para solucionar de forma innovadora determinados problemas y están ahora en vías de convertirse en una empresa que va a generar negocio a sus creadores.

Y todo ello gracias al gobierno de Asturias y al programa 'RadarLab', promovido por la Consejería de Ciencia e Innovación.

A través del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI-Asturias), esta consejería ya tiene los resultados preliminares de seis iniciativas que aspiran a convertirse en empresas derivadas (spin-off) de la Universidad de Oviedo y de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado (Finba).

Con este programa, el gobierno regional busca impulsar el emprendimiento científico en la comunidad.

Estos proyectos forman parte de 'RadarLab', un programa de valorización de resultados de I+D dirigido a personal investigador que desea ampliar el impacto de sus trabajos y trasladar sus resultados más allá del ámbito académico, con el objetivo de transformarlos en empresas.

A lo largo del programa, los participantes han recibido formación especializada, asesoramiento y apoyo para hacer contactos (networking). Asimismo, han tenido la oportunidad de dar visibilidad a sus proyectos en eventos de referencia a nivel nacional, como Science4Industry o el Foro Transfiere, lo que les ha permitido analizar la viabilidad de sus iniciativas empresariales en un entorno real.

RadarLab está gestionado por CEEI-Asturias y cuenta con la colaboración de nueve grandes empresas con centros de I+D+I: Alsa, ArcelorMittal, Capsa, Gonvarri, Nalón Innova, PMG, Satec Hub, TSK y Windar. Como entidades promotoras participan la Universidad de Oviedo, el CSIC, Serida, ISPA-Finba, Idonial, CTIC y Asincar.

En cuanto a los proyectos, cabe decir que MT-Space desarrolla fuentes de alimentación modulares para su uso en satélites; Fórmula Windy es un centro integral de ingeniería del viento para el análisis y validación de estructuras mediante túnel aerodinámico, simulación y formación técnica; AureaPlus es una plataforma para la profesionalización del conocimiento mediante inteligencia artificial, realidad virtual y contenidos interactivos; Build-E es una iniciativa para la integración inteligente de edificios en la red eléctrica, orientada a optimizar su consumo y generación energética; Nanobet desarrolla nanopartículas capaces de encapsular inhibidores de proteínas para el tratamiento del daño renal; y, por último, Siamlep es un modelo anatómico destinado al entrenamiento en la intervención quirúrgica de próstata mediante la técnica Holep (enucleación prostática con láser de holmio).

En la jornada de presentación de resultados participaron el director general de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas, quien subrayó la importancia de la transferencia de conocimiento y del emprendimiento en el ámbito de la I+D+I, y la directora de CEEI Asturias, Cristina Fanjul, que detalló el desarrollo del programa.

'RadarLab' ha incluido sesiones formativas sobre emprendimiento científico, modelos de negocio, financiación, aspectos legales y comunicación eficaz. Además, se han celebrado más de 36 sesiones de asesoramiento individualizado para acompañar a los equipos en sus procesos de maduración empresarial.

El CEEI Asturias ya trabaja en la tercera edición de esta iniciativa, que incorporará un nuevo servicio de refuerzo a equipos. Su lanzamiento está previsto para junio y el plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta mediados de septiembre.

Un año de la ley de ciencia

Siguiendo en el terreno científico, como ya avanzó DISRUPTORES hace unas semanas, Asturias se encuentra celebrando el primer año de la entrada en vigor de su flamante Ley de Ciencia. Hace unos días, el consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, compareció ante la Junta General para hacer balance.

Explicó que la ley ya ha desplegado diversos instrumentos y tiene nuevas medidas en preparación, orientadas a reforzar un sistema científico más sólido, competitivo y conectado tanto con el tejido productivo como con la sociedad.

Durante su intervención, ha subrayado que Asturias dispone por primera vez de "una arquitectura estable de gobernanza científica y de innovación orientada a transformar el modelo productivo desde el conocimiento".

El desarrollo de la ley se está materializando en ámbitos clave como el nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación (PCTI), el Registro del Sistema Asturiano de Ciencia, Tecnología e Innovación (RESACI), el Observatorio Asturiano de la Innovación, la carrera investigadora, el impulso a los centros de I+D+I empresariales, la compra pública de innovación y, especialmente, la planificación del calendario de convocatorias.

En este sentido, el consejero ha recordado que el actual PCTI 2024-2027 moviliza cerca de 200 millones de euros e integra más de una treintena de medidas estructuradas en torno a cuatro ejes: talento, investigación excelente, I+D+I empresarial y transferencia y colaboración.

Asimismo, ha explicado que el Principado avanza en la puesta en marcha del RESACI y del Observatorio Asturiano de la Innovación mediante el desarrollo de sistemas avanzados de gestión e inteligencia de datos, que permitirán mejorar la coordinación, la evaluación y el seguimiento del ecosistema científico asturiano.

En el ámbito de la innovación empresarial, Sánchez ha destacado el apoyo sostenido a los centros de I+D+i de grandes empresas: desde 2020 se han respaldado 97 proyectos, con más de 22 millones de euros en subvenciones y una inversión global movilizada cercana a los 53 millones.

El consejero también ha señalado que el presupuesto de 2026 contempla la creación de tres nuevos centros públicos de investigación, mediante fórmulas mixtas entre el Principado y la Universidad de Oviedo. Estos centros estarán especializados en investigación oncológica y enfermedades raras, investigación cislunar y estudios sobre el origen de la vida.

Otro de los ámbitos destacados es el impulso a la compra pública de innovación, con la tramitación de un expediente de compra pública precomercial por valor de 1,17 millones de euros destinado a bancos de pruebas de nanosatélites y motores de cohetes. Además, se están iniciando los trabajos para implantar bancos de prueba regulatorios (sandbox) en Asturias.

En paralelo, el titular de Ciencia ha puesto en valor el esfuerzo en internacionalización y divulgación científica, con iniciativas como la creación de la Unidad de Cultura Científica y la Cátedra de Cultura Científica, orientadas a reforzar la proyección exterior de la ciencia asturiana.