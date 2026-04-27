La innovación asturiana y su 'misión': unir administración, universidad y empresa con foco en salud y defensa

Las claves

Las claves Generado con IA Asturias lanza la tercera edición del programa de Misiones Científicas, invirtiendo más de un millón de euros en proyectos tecnológicos de salud, sostenibilidad y digitalización. Cinco proyectos piloto reúnen a empresas, universidades y centros tecnológicos para desarrollar soluciones como captura de CO2, fachadas inteligentes y centros de datos sostenibles. La inversión en innovación empresarial en Asturias alcanzó los 318 millones en 2024, creciendo un 55% respecto a periodos anteriores y fomentando la creación de nuevas empresas. El gobierno asturiano impulsa ayudas de 700.000 euros para proyectos de I+D+i entre centros de investigación y empresas, con el objetivo de fortalecer la transferencia de conocimiento y la competitividad.

Todo objetivo requiere de una misión. Porque no puedes alcanzar un sueño si no recorres un camino. Y es en ese camino donde casi siempre está la clave.

En política digital, una cosa es imaginarse un escenario, y otra bien distinta hacerlo posible. Y el gobierno de Asturias ha decidido poner mucho de su parte para que aquello que quiere conseguir tenga los mimbres suficientes para hacerse realidad.

El gobierno de Asturias ha presentado recientemente la tercera edición de su programa de Misiones Científicas, una iniciativa que movilizará una inversión superior al millón de euros para desarrollar soluciones tecnológicas en sectores estratégicos como la salud, la sostenibilidad y la digitalización. El programa, gestionado a través de la Agencia Sekuens, subvenciona cinco proyectos piloto en los que colaboran una treintena de empresas, centros tecnológicos y organismos de investigación.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado que este programa ha consolidado un modelo de innovación colaborativa único en la comunidad. Las misiones científicas no solo consisten en convocatorias de ayudas, sino que forjan un ecosistema diseñado para conectar la administración, la universidad y la empresa privada bajo un objetivo común: resolver los retos sociales de Asturias.

Los proyectos seleccionados este año actúan como demostradores de la capacidad industrial y de diseño de la comunidad. Una de las iniciativas es Air Cal. Se trata del desarrollo de tecnología pionera para capturar CO2 directamente del aire, enfocada en la descarbonización industrial.

Otro de los proyectos es Asturias Factory Hub y tiene como objetivo la innovación en construcción industrializada, que incluye la creación de fachadas inteligentes que regulan el calor de forma natural.

Por su parte, el Asturias Data Center consistirá en el desarrollo de centros de procesamiento de datos sostenibles para liderar la era del big data y minimizar la huella de carbono, mientras que Latido se erige en una consulta cardio-preventiva 4.0 que utiliza inteligencia artificial y nutrición personalizada para abordar la salud de una población envejecida. Por último, Talos tiene que ver con digitalización y eficiencia energética aplicada a la industria de la defensa.

La presentación también ha servido para poner en valor la tendencia positiva del ecosistema innovador asturiano. Según los datos que ha ofrecido el consejero, la inversión en innovación empresarial alcanzó los 318 millones en 2024, un 55% más que en periodos anteriores. Además, en el primer trimestre de este año se han creado 515 nuevas empresas en la comunidad, lo que supone un crecimiento del 28% respecto al mismo período del ejercicio anterior.

"Lo que tiene que rodear el espíritu de la misión es acabar en algo que la gente pueda ver; que pueda ver para qué sirve la ciencia", ha apuntado Sánchez. Estas misiones científicas suponen, a su juicio, un claro ejemplo de transferencia de conocimiento para convertirlo en beneficios tangibles para la sociedad asturiana.

Las misiones aprobadas, que cuentan con una financiación directa de más de 700.000 euros y con fondos Feder, se orientan a dar respuesta a retos complejos y de alto impacto, alineados con la Estrategia de Especialización Inteligente (S3), mediante la cooperación efectiva entre empresas, universidades y centros tecnológicos.

Para gestionar esta convocatoria, la Agencia Sekuens cuenta con la colaboración técnica de la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt).

Centros de investigación y empresas

Por otra parte, la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo impulsará el desarrollo de proyectos de I+D+I entre centros de investigación y empresas con una línea de ayudas de 700.000 euros. La Agencia Sekuens acaba de publicar una nueva convocatoria del programa de Proyectos en red, con el que se persigue fomentar la transferencia de conocimiento. El plazo de presentación de solicitudes estará abierto hasta el 18 de mayo.

Estas ayudas, cofinanciadas por la Unión Europea a través del Feder, están dirigidas a organismos públicos de investigación del Estado, universidades públicas, centros públicos de I+D y entidades e instituciones sanitarias públicas y privadas vinculadas o concertadas con el Sistema Nacional de Salud que desarrollen actividad investigadora.

Esta línea persigue favorecer la mejora competitiva de empresas y otras entidadesautonómicas, así como fortalecer la excelencia del ecosistema de investigación del Principado e impulsar la transferencia de tecnologías innovadoras al tejido productivo.

Las entidades beneficiarias podrán adquirir equipamiento e instrumental, contratar a personal de apoyo, comprar materias primas y suministros, realizar formación y congresos científicos, además de cubrir gastos derivados del registro de propiedad intelectual, entre otros fines.