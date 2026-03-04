Enfermedades de piel bajo control gracias a la IA: del desconcierto a la efectividad del sistema público de salud

Un médico 'escanea' con el móvil a una paciente para saber el tipo de afección cutánea que padece.

Las claves nuevo Generado con IA El Servicio de Salud de Asturias ha implementado una herramienta de inteligencia artificial para mejorar la detección y gestión de enfermedades dermatológicas desde Atención Primaria. La solución, desarrollada por Legit.Health junto a Telefónica Tech e Idonia, permite a los médicos de familia analizar imágenes de la piel y valorar la gravedad de más de 300 patologías en tiempo real. La iniciativa busca reducir la presión en dermatología, optimizar recursos sanitarios y democratizar el acceso a la atención especializada, reforzando la confianza de los pacientes en el sistema público. El proyecto es un ejemplo de colaboración público-privada, situando a Asturias como una de las regiones pioneras en la aplicación clínica de inteligencia artificial en el ámbito sanitario.

Collanzo es un pequeño núcleo poblacional asturiano de apenas 30 habitantes. Poca gente -incluidos algunos de sus vecinos- imaginaría que, aquí, las enfermedades relacionadas con la piel están bajo control, más que en otro lugar. Y todo ello gracias a la inteligencia artificial.

En el consultorio periférico de esta pedanía trabaja Jacob López Fernández, médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. "No voy a negar que, al principio, determinados pacientes, sobre todo los de mayor edad, son escépticos ante estas tecnologías porque piensan que van a sustituir al profesional sanitario", concede.

Esta frase resume un sentir general contra el que la administración pública debe luchar cada día y más aún en el ámbito sanitario. El propio facultativo explica cuál es la solución ante tanto escepticismo: "Cuando se les explica qué es la herramienta y se les garantiza que, siempre que sea necesario, tendrán a su disposición la consulta presencial con el dermatólogo, lo entienden y lo aceptan bien".

En casos como el que nos ocupa, la prevención de enfermedades como el cáncer de piel hace que todo sea más fácil de entender.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias ha incorporado una herramienta clínica de inteligencia artificial en su red de centros de salud para mejorar la detección temprana de enfermedades de la piel y agilizar la derivación de los casos más graves.

El objetivo es reducir la presión asistencial en dermatología y optimizar el uso de los recursos sanitarios desde Atención Primaria.

El proyecto, desarrollado con la tecnología de Legit.Health y con la colaboración de Telefónica Tech e Idonia, dota a los médicos de familia de una solución de inteligencia artificial capaz de analizar imágenes clínicas y ofrecer una valoración objetiva de la gravedad de cada caso en tiempo real.

Andy Aguilar, CEO y cofundadora de Legit.Health, convivió durante años con enfermedades dermatológicas crónicas, enfrentándose a listas de espera prolongadas y a un seguimiento insuficiente. Esa vivencia fue el detonante para crear una solución tecnológica con un objetivo claro: acompañar al sistema sanitario y a los profesionales para que ningún paciente se quede sin atención dermatológica a tiempo por falta de especialistas.

"Nos dimos cuenta de que no era un problema individual, sino estructural y global. La escasez de dermatólogos y el retraso en diagnósticos críticos, como el melanoma, tienen un impacto directo en la supervivencia de los pacientes", explica Aguilar a DISRUPTORES.

La solución tecnológica derivada de esa reflexión fue un software como dispositivo médico (SaMD) basado en IA, capaz de analizar imágenes de la piel, identificar más de 300 patologías y medir automáticamente su gravedad. "La herramienta no sustituye al médico; es un soporte clínico que mejora la toma de decisiones", remarca la CEO.

De hecho, explican desde la tecnológica, este software actúa como una segunda opinión "experta, estructurada y trazable", que refuerza la toma de decisiones del médico de cabecera y mejora la continuidad asistencial. "Es como poner un asistente dermatológico experto en el bolsillo del médico de familia", señalan desde la compañía.

Equipo de Legit.Health.

Situar esta herramienta en el ámbito de la medicina familiar es una decisión estratégica. "La Atención Primaria es la puerta de entrada al sistema sanitario y, en muchos casos, el primer contacto del paciente con un problema dermatológico", recalca Andy Aguilar.

"Tenemos que dar a los médicos de familia herramientas que les faciliten el trabajo diario y les ayuden a hacer un mejor triaje, especialmente en patologías que no siempre forman parte de su especialidad", explica, antes de añadir que, "al poner inteligencia artificial en sus manos, estamos empoderando el primer nivel asistencial y democratizando el acceso a la atención dermatológica".

El resultado, pues, es un sistema más equitativo, eficiente y centrado en las personas. "El uso de tecnología avanzada refuerza la confianza en el sistema sanitario y permite un seguimiento más preciso de la evolución de la enfermedad. Ni falta de adaptación ni desconfianza: "Al final, lo que una persona busca es una respuesta, sentirse atendida y acompañada en su proceso".

Lo corrobora el médico de familia de Collanzo. "Si bien es cierto que existen reticencias en cuanto a la calidad clínica, la pérdida de control del profesional o el impacto en la relación médico-paciente, a medida que la tecnología se integre más, se forme adecuadamente a los profesionales y se establezca una regulación clara, se convertirá en una herramienta indispensable en la práctica diaria", argumenta Jacob López.

Más casos de uso de IA

El médico, desde el punto de vista de un médico especialista en Medicina Familiar, ve muchas posibilidades en la inteligencia artificial aplicada a la salud. De hecho, reconoce que el Área de Salud de Mieres -a la que pertenece Collanzo- "es pionera en Asturias en la utilización de la IA".

De hecho, según reconoce, "antes de la IA en teledermatología, ya se contaba en el servicio de urgencias del hospital con una IA que facilita la toma de decisiones médicas en la valoración de pruebas radiológicas urgentes".

La startup tecnológica, sin embargo, apuesta por centrarse en el ámbito dermatológico. "Estamos totalmente enfocados en la dermatología porque es uno de los mayores cuellos de botella del sistema actual. Queda mucho camino por recorrer para que el acceso sea universal y rápido, y queremos dedicar todo nuestro talento a resolver este desafío específico antes de explorar otros horizontes", asume la CEO.

De momento, con este despliegue, Asturias se posiciona como una de las comunidades pioneras en la aplicación de inteligencia artificial clínica en Atención Primaria, apostando por un modelo sanitario más eficiente, preventivo y centrado en el paciente, en el que la tecnología se pone al servicio de los profesionales y de la calidad asistencial.

Y todo ello, por cierto, gracias a la colaboración público-privada que ha unido al gobierno asturiano, a Legit.Health, a Telefónica y a Idonia.

Legit.Health aporta el 'corazón' del proyecto: "Nuestra inteligencia artificial certificada para el análisis dermatológico". Idonia actúa como el 'orquestador', asegurando que la IA se integre perfectamente en el flujo de trabajo médico y que las imágenes se gestionen con total seguridad. Finalmente, Telefónica Tech ha sido el motor y coordinador estratégico.

"Cuando cada actor aporta su especialidad, la innovación deja de ser una promesa y se convierte en una solución operativa para el sistema sanitario", concluyen desde la compañía.