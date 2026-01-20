La hiperautomatización industrial asturiana que asoma gracias a la inyección millonaria del gobierno regional

El impulso de cualquier administración regional es clave para tratar de que su tejido empresarial desarrolle nuevas soluciones en sectores clave para el futuro de un territorio. En Asturias, el año ha comenzado con dos importantes líneas de ayudas públicas destinadas, principalmente, al ámbito industrial, que permitirán ya no solo generar innovación y tecnología aplicada, sino también generar impacto económico y empleo.

La palabra hiperautomatización está detrás de un programa de ayudas de casi 6 millones de euros que la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo ha aprobado para proyectos de I+D+I que desarrollen soluciones en hiperautomatización en las empresas.

Las subvenciones, que gestiona la Agencia Sekuens, apoyarán trece proyectos de 32 compañías y permitirán movilizar 11,3 millones y crear trece puestos de trabajo.

El objetivo de la convocatoria es potenciar proyectos de investigación industrial o desarrollo experimental en colaboración, que tengan como finalidad la puesta en marcha de soluciones de hiperautomatización en empresas y que estén enmarcados en uno de los sectores, ámbitos y tecnologías STEP (Plataforma de Tecnologías Estratégicas para Europa).

Los proyectos que se beneficiarán de este apoyo económico, según explican fuentes autonómicas, aportan al mercado interior un elemento innovador, emergente y de vanguardia con un potencial económico significativo. Entre ellos, destacan los dirigidos a fomentar el uso de exoesqueletos o de tecnologías como la inteligencia artificial; los asistentes para la robotización inteligente o los gemelos digitales, entre otros.

Los proyectos beneficiarios se estructuran en torno a distintas líneas de aplicación de la hiperautomatización. Desde el gobierno autonómico se citan algunos ejemplos.

Así, por ejemplo, Hiperia desarrolla soluciones de hiperautomatización de procesos industriales mediante inteligencia artificial; Auria es un asistente universal basado en IA para la hiperautomatización avanzada de procesos industriales; Soldia+, por su parte, investiga nuevos procesos de soldadura robotizada, inteligente y asistida en entornos industriales.

También en el campo de los asistentes encontramos Aurix25-27, un agente creado con tecnología de radio que utiliza ancho de banda muy amplio para la robotización inteligente en logística industrial con experiencia digital. Los exoesqueletos son protagonistas en Ergobot, una propuesta de hiperautomatización industrial centrada en el trabajador mediante exoesqueletos, IoT e inteligencia artificial.

La industria sanitaria también tiene cabida en este paquete de impulso a la innovación. Hipersalud es una plataforma electroquímica en la nube con capacidades de análisis multiplicadas.

Y ya si hablamos de industria propiamente dicha, esta línea de ayudas beneficiará a Safetwin o Twinbuild, dos soluciones basadas en gemelos digitales basados en modelo de procesamiento de datos edge computing e inteligencia artificial para mejorar la seguridad en entornos industriales con elementos móviles y para construcción modular, respectivamente. O a Hiperam, que desarrolla una célula robotizada para fabricación aditiva mediante tecnología DED (Deposición Directa de Energía) en condiciones industriales reales. También beneficiará a Aqua, un robot cuadrúpedo cualificado para la hiperautomatización de centrales hidroeléctricas.

Por último, Hiperacer investigará nuevas arquitecturas para la hiperautomatización de la acería del futuro; Detectia creará una solución de visión artificial y robótica para la detección y clasificación inteligente de defectos en entornos industriales; y Dipia y Recap, que desarrollarán sendas plataformas inteligentes para la digitalización de procedimientos industriales y la reparación de componentes críticos mediante procesos híbridos inteligentes.

Desde la puesta en marcha de esta línea de ayudas, en 2025, se han aprobado un total de 24 proyectos de 48 empresas, pertenecientes la gran mayoría (quince) a medianas empresas; mientras que diez proyectos fueron presentados por pequeñas empresas y once por microempresas.

Pero hay más. Además de la hiperindustrialización, el gobierno de Asturias también va a destinar más de 3,5 millones de euros para impulsar la actividad de los centros de I+D+I de las grandes empresas. El objetivo es el mismo, impulsar esa innovación en entornos reales, en este caso, de corporaciones clave en la economía asturiana.

Los principales centros de I+D+I

El Principado apoyará veinte proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental, impulsados por nueve compañías, que movilizarán más de 7,5 millones de inversión y fortalecerán la labor de estas instalaciones como agentes clave de innovación aplicada y transferencia tecnológica al tejido productivo.

Así, la compañía Alsa desarrollará un proyecto enfocado a la movilidad segura, a través de un sistema de telemetría inteligente que analiza en tiempo real datos de los vehículos para mejorar la seguridad y anticipar situaciones de riesgo en la conducción.

Por su parte, ArcelorMittal impulsará seis programas de investigación aplicada a procesos y tecnologías industriales avanzadas. Entre otras acciones, desarrollará sensores para detectar emisiones de polvo en plantas siderúrgicas, tecnología que detecta partículas contaminantes en tiempo real, catalizadores para generar hidrógeno limpio a partir de gases industriales, nuevas soluciones para obtener hidrógeno y CO₂ de alta pureza aprovechando los propios gases de la industria, tecnología para capturar CO₂, sistemas inteligentes para analizar microestructuras del acero, predicción acelerada de propiedades del acero con modelos físicos e inteligencia artificial, etcétera.

Por citar otros ejemplos, Gonvarri MS R&D llevará a cabo dos proyectos orientados a infraestructuras sostenibles y a la industria 4.0 sobre paneles acústicos multifuncionales y automatización avanzada en plantas industriales. Idesa desarrollará dos actuaciones relacionadas con tecnologías del hidrógeno y nuevas soluciones industriales. Diseñará un nuevo tanque horizontal para almacenar hidrógeno y un nuevo tipo de depósito industrial (belly tank).

Linter impulsará un proyecto que une inteligencia artificial e industria, centrado en el desarrollo de un sistema capaz de optimizar cómo se gestionan y utilizan fluidos en procesos industriales, reduciendo consumos y costes; y Nalón Innova creará tres proyectos sobre sostenibilidad y salud, centrados en la investigación para transformar residuos de la industria petroquímica en materiales sintéticos de alto valor que contribuirán a la economía circular y la reducción de desechos, así como a limpiar el biogás de forma más sostenible. Uno de ellos incluye una plataforma experimental basada en modelos humanos para el estudio del envejecimiento cutáneo.

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha destacado que el resultado de esta convocatoria supone un nuevo hito en este programa de colaboración público-privada. "Los centros empresariales tienen gran capacidad de arrastre sobre el resto de agentes del sistema de ciencia y tecnología, movilizan mucha inversión privada y constituyen un punto de apoyo fundamental para la retención y atracción de talento", ha precisado.

Este programa, que comenzó en 2020, ha facilitado que el número de centros de I+D+I de grandes empresas haya pasado de dos a 16 desde 2020. En este periodo, el Principado ha financiado 97 proyectos, con una subvención acumulada de 22,1 millones, que ha contribuido a movilizar un total de 53 millones, para consolidar una red de centros que actúa como palanca para la competitividad y diversificación del tejido productivo regional.