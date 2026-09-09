Una antigua fábrica "invadida por las ratas" será el nuevo hogar del emprendimiento del Ayuntamiento de Zaragoza

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Las claves Generado con IA La antigua fábrica de Giesa en Zaragoza será transformada en Distrito 7, un gran ecosistema audiovisual impulsado por el Ayuntamiento. El proyecto supone una inversión municipal de 20 millones de euros e incluirá producción audiovisual, formación, emprendimiento y empresas del sector. La empresa internacional EFD gestionará los platós, con una inversión de un millón de euros y un canon de 8,6 millones, para atraer rodajes y coproducciones. Distrito 7 contará también con áreas de emprendimiento, formación profesional y la futura Filmoteca de Zaragoza, buscando retener talento y revitalizar barrios cercanos.

La reutilización de edificios abandonados con propósitos relacionados con la innovación es una de las mejores muestras de la implicación de los ayuntamientos con sus ecosistemas de emprendimiento.

Zaragoza es una de las ciudades que ha dado ejemplo en los últimos tiempos. Concretamente, la alcaldesa de la capital de Aragón, Natalia Chueca, ha anunciado estos días que las obras de transformación de la antigua fábrica de Giesa estarán finalizadas en octubre.

En ese momento será cuando el Ayuntamiento procederá a su recepción y comenzará la última fase para poner en funcionamiento Distrito 7, el gran ecosistema audiovisual impulsado por el gobierno municipal.

Natalia Chueca ha visitado las instalaciones, acompañada de los consejeros de Presidencia y Economía, Ángel Lorén y Carlos Gimeno, para comprobar el avance de unos trabajos que, según ha destacado, se están desarrollando conforme al calendario previsto, "sin retrasos ni sorpresas".

La transformación de la antigua fábrica de Giesa supone recuperar para la ciudad un espacio industrial que durante años permaneció abandonado y degradado para convertirlo en uno de los proyectos estratégicos de Zaragoza.

"Durante años fue un espacio invadido literalmente por las ratas. Hoy, aquí donde estamos, estamos levantando Distrito 7, el gran ecosistema audiovisual de nuestra ciudad. Esto no es casualidad, es gestión", ha señalado Chueca.

El Ayuntamiento de Zaragoza está realizando una inversión de 20 millones de euros en Distrito 7, concebido como un espacio en el que convivirán producción audiovisual, formación, emprendimiento y empresas vinculadas al sector.

La alcaldesa ha destacado que el objetivo es "generar empleo de calidad", evitar que los profesionales zaragozanos del sector audiovisual tengan que abandonar la ciudad para desarrollar sus carreras y atraer nuevas inversiones empresariales. Se trata, además, de reforzar una industria que actualmente representa alrededor del 1% del PIB de Aragón.

Uno de los principales pasos para la puesta en marcha del complejo ya se ha producido con la adjudicación de los platós a EFD, compañía internacional de origen mexicano y referente del sector audiovisual en México y otros países de Hispanoamérica.

La empresa ha depositado un aval superior a los 300.000 euros y se ha comprometido a realizar una inversión de un millón de euros en los platós de Distrito 7, además de pagar un canon de 8,6 millones de euros.

EFD será la encargada de activar un centro de producción con capacidad para generar una ocupación estable de las instalaciones, atraer diferentes tipos de rodajes y reforzar el posicionamiento de Zaragoza dentro del mapa audiovisual español.

Además, la compañía se ha comprometido a favorecer la llegada de coproducciones, rodajes en español y servicios de apoyo a producciones internacionales interesadas en trabajar en España.

Natalia Chueca ha contrapuesto este modelo de gestión, basado en las garantías económicas y la protección de los recursos públicos, con anteriores concesiones de gobiernos.

Zaragoza Activa

"Nosotros no adjudicamos nada sin garantías", ha afirmado la alcaldesa, quien ha recordado el precedente de algunas concesiones de los espacios de la Expo durante gobiernos socialistas, "entregadas sin avales ni cánones que pagar", como ocurrió con el antiguo spa de Ranillas.

La finalización de las obras permitirá avanzar paralelamente en el resto de áreas que conformarán Distrito 7. Así, durante este mes de septiembre el Ayuntamiento sacará a licitación otras tres piezas fundamentales del proyecto.

Por una parte, se pondrán en marcha el área de emprendimiento, a través de Zaragoza Activa, y el área de empresas, que permitirán completar el ecosistema empresarial y creativo vinculado al audiovisual.

Asimismo, durante el último trimestre del año saldrá a licitación el área de formación, después de que el recurso contra la concertación del Bachillerato impidiera que este mismo curso pudieran comenzar a formarse en Distrito 7 alrededor de 400 alumnos de diferentes estudios audiovisuales. La previsión es que el próximo curso pueda desarrollarse esta actividad formativa con la concertación del Gobierno de Aragón y la correspondiente licitación pública del área de Formación Profesional.

Distrito 7 será además un equipamiento gestionado directamente por el Ayuntamiento de Zaragoza. Una vez recibidas las obras y completado el amueblamiento, está previsto que una docena de funcionarios municipales desarrollen su actividad en estas instalaciones. El complejo albergará también la futura Filmoteca de Zaragoza, para la que se está adecuando el gran salón de actos de la antigua fábrica.

El calendario municipal contempla que la primera película pueda proyectarse ya en enero de 2027, iniciando así una nueva etapa cultural en este espacio y contribuyendo a dinamizar los barrios del entorno.

Natalia Chueca ha destacado que Distrito 7 representa también una forma de entender la transformación de Zaragoza basada en recuperar espacios degradados y darles nuevos usos que generen actividad económica, empleo y oportunidades.

"Distrito 7 es la demostración de la puesta en valor de un patrimonio industrial abandonado", ha señalado la alcaldesa, quien ha recordado que el proyecto contó con la participación y el respaldo de los vecinos desde sus primeras fases.

La alcaldesa ha concluido destacando que la transformación de Giesa permitirá que Zaragoza pase de contar con una fábrica abandonada a disponer de un polo capaz de retener el talento joven, atraer nuevos profesionales e inversiones y contribuir a la revitalización de los barrios de San José, Montemolín y Las Fuentes.