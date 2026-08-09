Zaragoza da salida por fin a su esperada ordenanza del gobierno del dato casi dos años después de anunciarla

Las autoridades del Ayuntamiento de Zaragoza, tras la aprobación de la ordenanza. DISRUPTORES

Las claves

Las claves Generado con IA El Ayuntamiento de Zaragoza ha aprobado su ordenanza de Gobierno del Dato, convirtiéndose en la primera capital de España en contar con esta normativa. La ordenanza establece un marco para gestionar de forma ordenada, segura y coordinada toda la información municipal, mejorando la transparencia y la calidad de los servicios públicos. La norma facilitará trámites más ágiles, menos burocracia para los ciudadanos y el acceso a datos abiertos para empresas y entidades, promoviendo la innovación. Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de transformación digital e inteligencia artificial en Zaragoza, acompañada por proyectos tecnológicos y financiación europea.

En septiembre se cumplirán dos años desde que el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia del Ayuntamiento de Zaragoza, Carlos Gimeno, anunció que su ciudad iba a convertirse en la primera capital de provincia en tener una ordenanza de Gobierno del Dato.

Pues bien, aunque ha tardado más de lo previsto, esta ordenanza ya ha visto la luz. Este mes de julio, el pleno del consistorio de la capital de Aragón ha aprobado el texto.

La ordenanza establece el marco para gestionar de manera ordenada, actualizada, protegida y coordinada toda la información que maneja el Ayuntamiento, desde los datos relacionados con los servicios públicos, los trámites administrativos, la movilidad o el urbanismo hasta las ayudas, los equipamientos municipales y los principales indicadores de ciudad.

El concejal delegado de Transformación Digital, Miguel Ángel García Muro, fue quien defendió la ordenanza en el pleno, que contó con el apoyo de PP y Vox. Garciá Muro destacó que Zaragoza va a ser la primera capital de España en disponer de una ordenanza del dato, "una normativa técnica pero con una enorme utilidad pública para mejorar los datos, protegerlos, ordenarlos, abrirlos y utilizarlos para prestar mejores servicios".

Otras entidades locales también están comenzando a avanzar en esta dirección, entre ellas las que forman parte de la Red Española de Ciudades Inteligentes (RECI), vinculada a la Federación Española de Municipios y Provincias.

Esta normativa, además, no es una propuesta aislada, sino que está integrada en una estrategia más ambiciosa de transformación digital e inteligencia artificial "vinculada a proyectos estratégicos que van a marcar el futuro de Zaragoza", manifestó el concejal delegado, quien precisó que sirve para gestionar mejor toda la información que ya dispone el consistorio.

En resumen, "busca que los datos municipales estén ordenados, actualizados, protegidos y disponibles para tomar mejor decisiones y prestar mejores servicios", detalló.

Por otro lado, dota de mayor transparencia a la administración local y facilita que emprendedores y empresas puedan utilizar la información pública para proponer soluciones innovadoras, al tiempo que se agilizan trámites y mejoran servicios digitales.

En definitiva, "no va de tecnología por tecnología, va de usar mejor la información pública para que Zaragoza funcione mejor, sea más transparente y preste servicios más útiles, rápidos y seguros a sus vecinos", destacó García Muro, quien terminó su intervención agradeciendo a los técnicos municipales el esfuerzo y trabajo desarrollado dentro de un proceso complejo "en el que se ha trabajado buscando el mayor consenso posible".

Durante el periodo de información pública, el proyecto de ordenanza no recibió ninguna alegación por parte de la ciudadanía. En la fase política de su tramitación se presentaron 44 votos particulares de los grupos municipales (20 de Vox, 19 de Zec y 5 del PSOE). De ellos, 13 fueron inadmitidos por razones legales y jurídicas, nueve recibieron el respaldo unánime de los grupos, doce fueron aprobados por mayoría absoluta y únicamente diez se votaron en contra.

La Ordenanza de Gobierno del Dato permitirá avanzar desde una administración basada en documentos dispersos hacia un modelo que trabaje con información fiable y compartida entre las distintas áreas municipales. De esta manera, se reducirán duplicidades, se facilitará la coordinación interna y se dispondrá de mejores herramientas para adoptar decisiones basadas en datos reales.

Para los ciudadanos, su aplicación podrá traducirse en trámites más ágiles, una menor necesidad de aportar información que ya obre en poder del Ayuntamiento, mejores servicios digitales y un acceso más sencillo a la información pública. También favorecerá que empresas, universidades, entidades y profesionales puedan reutilizar los datos abiertos municipales para desarrollar estudios, herramientas y soluciones de interés para la ciudad.

La norma permitirá, asimismo, afrontar el uso de tecnologías como la inteligencia artificial con datos de calidad, bajo criterios de seguridad y control y con pleno respeto a la protección de los datos personales.

Ciudad pionera en la ordenanza tipo de la FEMP

Zaragoza fue una de las ciudades que participó en la elaboración de la ordenanza tipo promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias. El Ayuntamiento aprobó la consulta pública previa en diciembre de 2023 y, posteriormente, tramitó el proyecto, lo sometió a información pública y recibió las aportaciones de los grupos políticos.

A lo largo del procedimiento se han elaborado los correspondientes informes técnicos y jurídicos, se han incorporado las correcciones necesarias y se ha remitido nuevamente la documentación a los grupos municipales hasta dejar preparado el texto.

Esta tramitación ha coincidido con la puesta en marcha de proyectos municipales de gran relevancia relacionados directamente con el gobierno del dato, como la evolución de la arquitectura digital del Ayuntamiento, los nuevos modelos de plataforma tecnológica, el desarrollo de infraestructuras en la nube, la creación de espacios de datos y la incorporación de la inteligencia artificial a los servicios públicos.

La ciudad ha conseguido, además, financiación para dos proyectos de la convocatoria europea destinada al desarrollo de espacios de datos para comunidades inteligentes.

La ordenanza queda así integrada en una estrategia más amplia de transformación digital que determinará la evolución de los servicios públicos municipales durante los próximos años.