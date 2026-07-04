Aragón pone cerco a la diabetes con IA y tecnología textil: un calcetín inteligente que anticipa el problema

Las claves

Las claves Generado con IA Aragón impulsa la innovación sanitaria con el desarrollo de un calcetín inteligente que anticipa riesgos asociados al pie diabético. El proyecto STAND, financiado por la UE y coordinado por la Universidad de Coventry, integra sensores y materiales avanzados para monitorizar parámetros clave en personas con diabetes. La solución emplea inteligencia artificial y algoritmos explicables para facilitar la detección precoz y la intervención médica, mejorando la calidad de vida del paciente. La iniciativa apuesta por materiales sostenibles y el ecodiseño, reforzando el liderazgo europeo en tecnologías textiles inteligentes aplicadas a la salud.

Hace unas semanas, contábamos cómo el Instituto Tecnológico de Aragón (ITA) y el Servicio Aragonés de Salud (SALUD), ambas entidades de titularidad pública, han firmado un convenio de colaboración para diseñar y desplegar una plataforma de agentes de inteligencia artificial que servirá como infraestructura tecnológica de referencia para el desarrollo de futuros proyectos de automatización en salud.

La iniciativa constituye un paso estratégico en el proceso de transformación digital de la sanidad aragonesa y permitirá crear una arquitectura común, segura y escalable sobre la que desarrollar soluciones basadas en inteligencia artificial destinadas a mejorar la eficiencia de los procesos, reforzar la capacidad de respuesta del sistema sanitario y optimizar la atención a la ciudadanía.

Pero un análisis más profundo nos revela que el Gobierno de Aragón está comprometido con todo lo que tiene que ver con la innovación sanitaria y la aplicación de tecnología en este ámbito.

En este contexto, llegan nuevas y esperanzadoras noticias sobre el posicionamiento del ejecutivo regional en el sector. De nuevo el ITA y, esta vez, de la mano del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón) forman parte del proyecto europeo STAND (Sensing Textiles enabled with Advanced Novel Materials for Diabetic Footcare), una iniciativa financiada por la Unión Europea que tiene como objetivo desarrollar una nueva generación de textiles inteligentes para mejorar la detección temprana y la prevención de complicaciones asociadas al síndrome del pie diabético.

Coordinado por la Universidad de Coventry (Reino Unido), el proyecto reúne durante casi cuatro años a un consorcio multidisciplinar de entidades europeas especializadas en materiales avanzados, electrónica flexible, tecnologías textiles, análisis de datos y salud digital.

El síndrome del pie diabético constituye uno de los principales retos sanitarios asociados a la diabetes. La pérdida de sensibilidad provocada por el daño nervioso y los problemas circulatorios aumenta el riesgo de lesiones, úlceras e infecciones que, si no se detectan a tiempo, pueden derivar en complicaciones graves.

Para abordar este desafío, el proyecto STAND desarrollará un innovador Smart Sock o calcetín inteligente capaz de monitorizar de forma continua parámetros clave como la presión, la temperatura y la humedad del pie.

Gracias a la integración de materiales avanzados, sensores textiles y electrónica flexible, el sistema podrá identificar señales tempranas de riesgo y facilitar una intervención precoz por parte de pacientes y profesionales sanitarios.

Además, la plataforma incorporará algoritmos de aprendizaje automático y modelos explicables de inteligencia artificial que transformarán los datos recogidos por los sensores en información útil para la evaluación del riesgo y la toma de decisiones clínicas.

El proyecto está liderado por el Centre for Manufacturing and Materials Research y el Centre for Creative Cultures Research de la Universidad de Coventry, y apuesta por un enfoque centrado en el usuario para garantizar que la solución desarrollada sea cómoda, accesible y fácilmente integrable en la vida diaria de las personas con diabetes.

Según el profesor Andrew Cobley, investigador principal del proyecto, STAND combina capacidades europeas en ciencia de materiales, textiles inteligentes, electrónica, diseño e investigación clínica para desarrollar una solución práctica que contribuya a mejorar la calidad de vida de los pacientes y a reducir la incidencia de complicaciones asociadas al pie diabético.

Además de sus objetivos sanitarios, STAND incorpora criterios de sostenibilidad desde las primeras fases de desarrollo. El proyecto utilizará materiales de bajo impacto ambiental y aplicará principios de ecodiseño para mejorar la reciclabilidad de los componentes y reducir su huella ambiental.

Con esta iniciativa, Europa refuerza su apuesta por el desarrollo de tecnologías textiles inteligentes aplicadas a la salud, impulsando nuevas oportunidades industriales y contribuyendo a la creación de sistemas sanitarios más eficientes, preventivos y centrados en el paciente.

La participación del ITA en STAND refuerza su compromiso con la investigación aplicada y la innovación tecnológica en ámbitos estratégicos como la salud digital, los materiales avanzados y las tecnologías inteligentes para el bienestar de las personas.

Por su parte, la implicación del IIS Aragón, a través del Grupo de Investigación en Patología Vascular liderado por el doctor Gabriel Inaraja, se centra en la definición de los requisitos clínicos de la solución, la obtención y análisis de datos clínicos para el desarrollo y validación de los algoritmos predictivos, así como en la evaluación de la aplicabilidad y utilidad de la tecnología en pacientes con riesgo de desarrollar complicaciones asociadas al pie diabético.