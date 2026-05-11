El desarrollo 'tech' de Aragón pierde poder en el organigrama del nuevo gobierno: ya no tiene rango de vicepresidencia

Las claves

Las claves Generado con IA El desarrollo tecnológico en Aragón pierde rango en el nuevo gobierno, pasando de una vicepresidencia a una consejería. Eva Valle asume la responsabilidad de las políticas tecnológicas, relevando a Mar Vaquero, quien se centrará en tareas institucionales. Aragón impulsa la creación de un centro de excelencia en inteligencia artificial ética y responsable, con el apoyo de Microsoft e Ibercaja. La región invertirá más de 20 millones de euros en el parque tecnológico DAT Alierta y consolida su apuesta por la innovación y tecnologías duales.

Vaya por delante que las políticas de desarrollo digital y atracción de talento e inversiones tecnológicas para Aragón van a seguir siendo una prioridad en el nuevo gobierno regional surgido de las elecciones autonómicas del pasado mes de febrero.

Pero la entrada de VOX ha obligado a hacer algunos cambios en el organigrama con respecto al anterior mandato de Jorge Azcón, el reelegido presidente.

Y uno de esos cambios ha sido la pérdida de poder orgánico de las mencionadas políticas de desarrollo tecnológico: de estar incluidas en una consejería con rango de vicepresidencia a ser relegadas -si se permite la expresión- a una simple consejería, que, por otra parte, de simple no tiene nada.

Su responsable hasta ahora, Mar Vaquero, seguirá siendo vicepresidenta, pero en lugar de seguir gestionando estas estrategias de desarrollo económico, va a tener un papel más institucional.

Eso sí, el hecho de que parte de su equipo en el gobierno anterior, según ha podido saber DISRUPTORES- vaya a permanecer en la nueva consejería de Economía, asegura, al menos, cierto continuismo.

De momento, lo único oficial es que Eva Valle se convierte desde ya en la nueva responsable de este tipo de estrategias y sobre sus espaldas ya pesa una primera responsabilidad: mantener y consolidar todo el crecimiento experimentado en la región en los últimos años de trabajo de Vaquero.

El currículum de Valle invita a pensar que esa consolidación podría estar más que asegurada, a tenor de sus desempeños anteriores, en entidades como el Banco de España, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o el Ministerio de Economía y Hacienda -fue directora de la Oficina Económica en tiempos de Mariano Rajoy-.

Esta zaragozana, que ha sido uno de los fichajes más laureados de Azcón para su nuevo equipo, tiene un reto importante por delante, pero un bagaje a sus espaldas que hace pensar que Mar Vaquero deja en buenas manos este departamento.

La labor de Vaquero en la pasadalegislatura logró posicionar a Aragón a nivel Europeo con la llegada de gigantes como Microsoft o AWS y proyectos multisectoriales que tuvieron a la tecnología y a la innovación como pilares fundamentales.

Especialmente prolífica fue la recta final del mandato. Hay varios ejemplos que demuestran que eso va a ser así. Uno de los más importantes es la consolidación de The Wave, un evento de alto nivel tecnológico que sigue sumando más y más participantes y ponentes de alto nivel.

Pero ha habido más. Aragón va a invertir más de 20 millones de euros para que el CIRCE esté dentro del parque tecnológico Distrito Aragonés de Tecnología (DAT Alierta).

Centro de IA ética y responsable

Con ello, se va a edificar un centro de más de 50.000 metros que abarcará oficinas y un laboratorio. Será uno de los edificios más grandes y destacables del DAT. En 2027 comenzarán las obras que concluirán a comienzos de 2029.

Aragón se ha convertido en una región dispuesta a todo en favor de la tecnología. Este mismo año, una alianza formada por el Gobierno de Aragón, la multinacional tecnológica Microsoft y el banco y fundación Ibercaja ha conseguido desarrollar el que será el primer centro de excelencia de inteligencia artificial ética y responsable del país.

Por si a esta comunidad autónoma le faltaba algo para acabar de catapultarse a la categoría de región de moda en el ámbito tecnológico, llega ahora un servicio encaminado que persigue, como objetivo fundacional, democratizar el uso de la IA, pero, a la vez, lograr que este se produzca de manera responsable.

Un hito que se va a conseguir a través de la habilitación de una plataforma virtual y física llamada IAON que va a contar con contenidos digitales para personas y empresas, formación y eventos de todo tipo.

Tanta es la importancia que está adquiriendo Aragón en el ámbito tecnológico que no ha dudado también en posicionarse en el sector de las tecnologías duales, un ámbito por el que muchas regiones están apostando, pero quizá no todas tengan los mismos mimbres. Aragón es una de ellas, tanto del primer grupo como del grupo que tiene mimbres.

Todo ello y mucho más ha llegado el momento de consolidarlo y, por qué no, reforzarlo. Eva Valle tiene ahora esa responsabilidad.