Aragón exhibe músculo 'tech' en The Wave: del apoyo de las grandes multinacionales a un 'triángulo virtuoso'

La vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, durante una visita a la zona de expositores de The Wave.

Las claves

Las claves Generado con IA La tercera edición de The Wave en Zaragoza ha superado los 18.000 asistentes y 250 ponentes, consolidando a la ciudad como referente tecnológico internacional. Grandes empresas como Amazon Web Services, Microsoft, Hiberus e Integra han participado activamente, presentando novedades en inteligencia artificial, ciberseguridad y automatización. El Instituto Aragonés de Empleo ha presentado una innovadora herramienta de realidad virtual para la evaluación de competencias laborales. El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado el foro internacional AI Cities Summit, que se celebrará el próximo año para impulsar el desarrollo económico de la inteligencia artificial.

Aragón ha vivido esta semana su cita tecnológica más esperada. La tercera edición del congreso The Wave ha sido un hervidero estos días de charlas, debates, anuncios y demostraciones que han convertido Zaragoza en capital tecnológica internacional.

La omnipresencia de la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, o una completa agenda de debate organizada por la consultora tecnológica Integra han sido dos de los puntos clave de la edición de este año.

Con respecto al primer punto, Vaquero ha sido la encargada de radiografiar desde varios puntos de vista todo lo que estaba pasando en los pasillos de The Wave. Lo primero, las cifras. El evento ha batido los récords de las dos ediciones anteriores, al superar los 18.000 asistentes y los 250 ponentes, que han compartido durante tres jornadas las tendencias más pioneras del mundo y mostrarán el potencial de Aragón.

El evento se ha organizado este año en cinco grandes áreas:PlanetZero, donde se han abordado los grandes retos estratégicos; Lunar Lab, como laboratorio de ideas y aprendizaje práctico; NebulaLounge, orientado al networking de alto nivel; ExpoHorizon, espacio expositivo para mostrar soluciones tecnológicas aplicables; además de un escenario exterior, que ha ofrecido todo tipo de experiencias tras la actividad en el Palacio de Congresos. Como novedad, este año ha crecido con contenidos en Mobility City, centrados en el sector de los centros de datos.

Compañías líderes como Amazon Web Services, Hiberus, Integra, Ibercaja, Microsoft o Telefónica han tenido una intensa y activa participación en un evento que también ha tenido algún que otro anuncio.

Así, por ejemplo, el Instituto Aragonés de Empleo (INAEM) ha presentado una herramienta innovadora que permitirá a los usuarios enfrentarse a situaciones reales de trabajo mediante vídeos 360º, tomando decisiones en tiempo real y descubriendo sus competencias profesionales clave. Un proyecto piloto de innovación basado en realidad virtual, orientado al entrenamiento y evaluación de competencias transversales de las personas usuarias de los servicios públicos de empleo.

Y otro anuncio, en este caso realizado por la vicepresidenta en funciones en torno al centro tecnológico Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta. Siete empresas y entidades han formalizado su interés por instalarse en el edificio de oficinas de DAT Alierta, en Zaragoza. Este servicio "va a seguir posicionando a Aragón como el epicentro tecnológico más dinámico de Europa", presume Mar Vaquero.

En una jornada dedicada a los jóvenes, Vaquero explicó que "en Aragón tenemos un triángulo virtuoso, gracias a la tecnología y la innovación, que ya está marcando el rumbo de nuestro futuro, con tres vértices que laten con fuerza: el DAT Alierta en Zaragoza; Walqa, en Huesca; y Technopark, en Alcañiz".

Otro de los anuncios destacados vino de la mano del Ayuntamiento de Zaragoza. La capital aragonesa estrenará el próximo año AI Cities Summit, un foro internacional que nace para impulsar el desarrollo económico de la inteligencia artificial.

AI Cities Summit reunirá a gobiernos, inversores e industria para abordar el desarrollo económico vinculado a la infraestructura digital y la inteligencia artificial. En el foro, se expondrán públicamente los retos y necesidades que se afrontan para dotar a los territorios de infraestructuras clave para el desarrollo de la IA.

Volviendo a The Wave, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón ha celebrado que "el feedback que hemos recibido es que el nivel de las charlas de esta edición de The Wave es muy elevado, y que la implicación de las empresas está siendo enorme: Aragón cada vez interesa más al tejido empresarial español e internacional", ha aplaudido.

Datos, ciberseguridad y talento, en el espacio de Integra

Una de las empresas más implicadas en este sentido ha sido la consultora tecnológica Integra, que ha desarrollado una agenda paralela de lo más potente.

Jorge Sanz, director de Data & AI en Integra, inauguró la participación despejando la duda más común en el tejido empresarial: cómo aterrizar la IA con un enfoque práctico. La primera jornada no solo abordó el cómo, sino también el marco, con una mesa redonda clave sobre la normativa PECAL. En este bloque, Daniel Rey (IAF) y José Ignacio Marqués (Integra) explicaron el camino para que las empresas accedan al sector Defensa, un nicho de alta exigencia pero enormes oportunidades.

La gobernanza del dato, la hiper-personalización y la ciberseguridad crítica, con la presentación del SOC de Microsoft como el escudo definitivo contra las amenazas en tiempo real, fueron algunas de las citas importantes de la primera jornada.

Ya en la segunda, Luis Cívico, consultor Aplicaciones de Gestión Empresarial en Integra, demostró cómo el ERP Business Central se ha convertido en el cerebro de las empresas gracias a la automatización.

Pero si hubo un bloque que captó las miradas fue el dedicado a la innovación aeroespacial. Gabriel García (Integra) conversó con Alejandro Ibrahim (Aeropuerto de Teruel) sobre cómo los drones y la tecnología avanzada están redefiniendo la movilidad y generando nuevos modelos de negocio en el territorio.

La última jornada puso el acento en el activo más importante: las personas. A través de la Integra Technology School y su programa de FP, la compañía demostró su compromiso con la formación de los desarrolladores del mañana, conectando directamente las aulas con las necesidades de las organizaciones tecnológicas.