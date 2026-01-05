Un parque tecnológico y un centro de excelencia en IA consolidan a Aragón como potencia nacional

El congreso The Wave, que ha quintuplicado su participación, demuestra que la región es un referente para tecnológicas de primer nivel mundial.

Las claves nuevo Generado con IA Aragón se consolida como referente nacional en tecnología con la inauguración de un parque tecnológico y el desarrollo de un centro de excelencia en inteligencia artificial. El gobierno aragonés invertirá más de 20 millones de euros en la integración del centro tecnológico CIRCE en el Distrito Aragonés de Tecnología (DAT Alierta), con un edificio de más de 50.000 metros cuadrados. La región destaca por su ecosistema industrial y tecnológico, su autosuficiencia energética y la atracción de inversiones de grandes empresas como Microsoft y AWS. Se lanza IAON, una plataforma virtual y física para democratizar el uso responsable de la inteligencia artificial entre ciudadanos y empresas.

Aragón vivió el pasado año 2024 en un constante sueño. No se puede decir que nadie se lo esperara, pero lo cierto es que muchos descubrieron cómo esta región se ha convertido en un potente tractor de grandes proyectos tecnológicos, con marcas como Microsoft y AWS a la cabeza confiando en el territorio aragonés.

Para lo que sirvió durante este recién despedido 2025, ha sido para constatar que lo de Aragón no es flor de un día va a seguir una trayectoria ascendente.

Hay varios ejemplos que demuestran que eso va a ser así. Uno de los más importantes es la consolidación de The Wave, un evento de alto nivel tecnológico que este año ha quintuplicado su cifra de asistentes con respecto al año anterior.

Sólo este dato ya tendría que valer para medir su éxito. Pero el congreso ha dado mucho más de sí: grandes anuncios, atracción de nuevas inversiones -o, al menos, el interés en realizarlas por parte de actores foráneos-, iniciativas innovadoras en directo…

A ello han ayudado no sólo los anuncios tecnológicos que han dado a conocer algunas de las empresas participantes, sino también los nuevos proyectos que anunció el presidente del gobierno de Aragón, Jorge Azcón, y que permiten ahondar en el objetivo de continuar como hub tecnológico de referencia en Europa.

Así ha sido. Azcón eligió dar una importante noticia durante su discurso en el congreso. Anunció que el gobierno de Aragón va a invertir más de 20 millones de euros para que el CIRCE esté dentro del parque tecnológico Distrito Aragonés de Tecnología (DAT Alierta).

Con ello, se va a edificar un centro de más de 50.000 metros que abarcarán oficinas y un laboratorio. Será uno de los edificios más grandes y destacables del DAT. En 2027 comenzarán las obras que concluirán a comienzos de 2029.

A raíz de ese anuncio, las novedades se han producido a gran velocidad. Si el pasado 25 de febrero se licitó la redacción del proyecto de ampliación del Instituto Tecnológico de Aragón, que será una realidad por un importe aproximado de 8 millones de euros, meses después se convocó el concurso de ideas para definir cómo será el futuro edificio de Formación Profesional, que supondrá un desembolso de 10 millones de euros.

A ello hay que agregar el anuncio de la llegada del centro tecnológico CIRCE al DAT Alierta, gracias a una inversión de 20 millones de euros.

Pero las buenas noticias no se quedan ahí. Este año también se conoció que el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Aragón va a iniciar un ambicioso proceso de renovación de sus instalaciones con el objetivo de integrarlo al DAT Alierta, adecuarlo a la consonancia estética y criterios de construcción del nuevo espacio y poder así aumentar las posibilidades de un emplazamiento llamado a convertirse en uno de los principales epicentros del sector a nivel nacional e internacional.

Aragón se ha convertido en una región dispuesta a todo en favor de la tecnología. Este mismo año, una alianza formada por el Gobierno de Aragón, la multinacional tecnológica Microsoft y el banco y fundación Ibercaja ha conseguido desarrollar el que será el primer centro de excelencia de inteligencia artificial ética y responsable del país.

Por si a esta comunidad autónoma le faltaba algo para acabar de catapultarse a la categoría de región de moda en el ámbito tecnológico, llega ahora un servicio encaminado que persigue, como objetivo fundacional, democratizar el uso de la IA, pero, a la vez, lograr que este se produzca de manera responsable.

Un hito que se va a conseguir a través de la habilitación de una plataforma virtual y física llamada IAON que va a contar con contenidos digitales para personas y empresas, formación y eventos de todo tipo.

Tanta es la importancia que está adquiriendo Aragón en el ámbito tecnológico que no ha dudado también en posicionarse en el sector de las tecnologías duales, un ámbito por el que muchas regiones están apostando, pero quizá no todas tengan los mismos mimbres. Aragón es una de ellas, tanto del primer grupo como del grupo que tiene mimbres.

Eso al menos es lo que se deduce de uno de los datos aportados por el Gobierno de Aragón: una facturación que ya alcanza los 2.700 millones de euros. Pero no es el factor económico el que sirve de base para justificar por qué este territorio está llamado a ser un actor importante en el ámbito de las tecnologías duales. Las cuestiones geoestratégicas cuentan y mucho en la ecuación.

La comunidad aragonesa, explican fuentes autonómicas, cuenta con infraestructuras avanzadas, como el aeropuerto de Zaragoza, preparado para operaciones logísticas y militares, bases y centros de mando, así como la Academia General Militar, la de Logística, el CUD o el aeropuerto de Teruel, convertido en un hub industrial aeronáutico internacional.

Eso, por no hablar de un ecosistema industrial y tecnológico cada vez más consolidado, con clústeres altamente especializados en aeronáutica, logística, tecnología y fabricación.

Otra fortaleza importante es la sostenibilidad y autosuficiencia energética, generando el 183% de la energía que consumimos, explican las mismas fuentes.