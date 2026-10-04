El consejero José Antonio Nieto, junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en el congreso 'Potencial Digital 2026' que se celebra en Cáceres. DISRUPTORES

Andalucía y Extremadura, la 'L' ibérica que quiere ser potencia digital porque antes "siempre hemos llegado tarde"

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LO ESENCIAL Las claves Andalucía y Extremadura quieren reforzar su colaboración para crear un gran ecosistema digital interregional en el sur de Europa. José Antonio Nieto defiende aprovechar la revolución tecnológica para evitar que ambos territorios vuelvan a quedar rezagados, como en transformaciones económicas anteriores. La economía digital aporta el 17,2% del PIB andaluz y el 16% del extremeño; Andalucía aspira a elevar su Valor Añadido Bruto digital al 22,1% al final de la legislatura. La cooperación busca impulsar la IA, la robotización, mejores servicios públicos y empleo cualificado; la Agencia Digital de Andalucía ha apoyado a más de 1.100 startups en cinco años.

La 'L' que conforman geográficamente las comunidades autónomas de Extremadura y Andalucía dicen tener la llave para convertirse en un potente y extenso ecosistema interregional en el sur de Europa. Y esa llave lleva adherida la palabra colaboración.

Hace unos días, esa idea de fusión autonómica se insinuó durante un encuentro entre los líderes de ambas regiones, en el marco del congreso 'Potencial Digital', celebrado en Cáceres.

Pero lo más curioso del caso es la motivación que mueve a ambas comunidades a establecer o, mejor dicho, a intensificar sus puentes colaborativos. Y esa razón tiene que ver con el pasado.

Lo resumió el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto: "Nuestros dos territorios cuentan con la experiencia de haber llegado más tarde a anteriores procesos de transformación económica".

Y esta es una circunstancia que, a su juicio, debe servir ahora como impulso para afrontar con ambición la revolución tecnológica. "En este momento, esa experiencia nos lleva a querer avanzar, a querer reclamar nuestro espacio, nuestro sitio en la nueva revolución que está llegando", afirmó.

Así pues, el consejero andaluz ha reivindicado la colaboración entre Andalucía y Extremadura para aprovechar las oportunidades que ofrece la nueva revolución tecnológica y evitar que el sur de España vuelva a quedar relegado en un proceso de transformación económica y social.

Nieto participó junto a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una visita a los espacios expositivos del encuentro.

Durante su intervención, en la que compartió escenario con el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, y el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital de Extremadura, Guillermo Santamaría, Nieto destacó la consolidación de 'Potencial Digital' como una referencia en el ámbito tecnológico.

El consejero subrayó, además, la relación entre ambas comunidades y la oportunidad de reforzar una colaboración que permita avanzar conjuntamente en materia de transformación digital.

En este sentido, destacó que la transformación tecnológica ya está modificando de manera profunda la vida de los ciudadanos, y ha defendido que sus efectos deben extenderse a distintos ámbitos.

"La tecnología tiene que jugar un papel esencial en la economía, tiene que jugar un papel esencial en la nueva cultura, pero tiene que jugar también un papel esencial en la calidad de vida que le damos a nuestros vecinos", señaló.

En este sentido, destacó que la transformación tecnológica ya está modificando de manera profunda la vida de los ciudadanos y ha defendido que sus efectos deben extenderse a distintos ámbitos.

"La tecnología tiene que jugar un papel esencial en la economía, tiene que jugar un papel esencial en la nueva cultura, pero tiene que jugar también un papel esencial en la calidad de vida que le damos a nuestros vecinos", señaló.

Impacto sobre el PIB

Andalucía quiere seguir avanzando en este ámbito, con una economía digital que representa ya el 17,2% del PIB andaluz, y con el objetivo de elevar el peso del Valor Añadido Bruto digital hasta el 22,1% al final de la legislatura. Por cierto, la economía digital extremeña alcanza, según algunas fuentes, el 16%.

Ambas están por debajo de la media nacional, de ahí que la unión de fuerzas tal vez podría resultar beneficiosa.

El consejero incidió especialmente en el papel que deben desempeñar las administraciones públicas ante este proceso. Nieto consideró necesario que las empresas continúen invirtiendo en tecnología y en inteligencia artificial, pero también que las administraciones se incorporen plenamente a esta transformación y estén preparadas para aprovechar sus posibilidades. "Es también necesario que las administraciones públicas se hayan subido a ese tren y encabezando ese cambio", defendió.

Entre los objetivos de esta transformación, situó la protección de los ciudadanos, la mejora de los servicios públicos y la generación de nuevas oportunidades. "Queremos proteger a nuestros ciudadanos, que nadie se quede atrás y conseguir que tengan más oportunidades, que tengan mejores servicios, que tengan mejor empleo", explicó.

Nieto destacó, asimismo, el potencial de tecnologías como la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico y la robotización, que "son ya herramientas de un uso cotidiano", y apostó por convertirlas en una palanca de desarrollo para las administraciones y para el conjunto de la sociedad.

En esta línea, defendió la creación de un ecosistema digital capaz de generar oportunidades de empleo cualificado para los jóvenes que se forman en Andalucía y Extremadura. "Tenemos que crear un ecosistema digital que permita que haya oportunidades de empleo de alto nivel para los chavales que se forman en nuestro territorio", señaló.

Startups

En este ámbito, la Agencia Digital de Andalucía ha acelerado, formado y acompañado en los últimos cinco años a más de 1.100 startups y proyectos y ha impulsado el talento de más de 2.500 personas emprendedoras, dentro de las distintas iniciativas de apoyo al emprendimiento digital.

El consejero ha subrayado que Andalucía y Extremadura ya colaboran en distintos proyectos y ha mostrado su voluntad de ampliar esta cooperación en los próximos años. "Queremos que esa hermandad, esa relación sirva para avanzar más rápido, para poder prestar mejores servicios a nuestros vecinos, a nuestros hermanos de Extremadura y de Andalucía", ha afirmado.

En este sentido, algunas de las startups vinculadas al programa Misión Andalucía están presentes en Potencial Digital, como muestra de la importancia de conectar el ecosistema emprendedor andaluz con otros territorios, empresas, inversores, universidades y otros emprendedores.

Finalmente, Nieto reiteró su disposición a seguir trabajando conjuntamente con el Gobierno de Extremadura y tendió la mano para impulsar nuevas iniciativas. "Desde luego nuestra mano está tendida para seguir trabajando en todo lo que necesitéis y que dependa de la Junta de Andalucía", ha concluido.