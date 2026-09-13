Alhambra de Granada: todo el pasado al servicio del futuro

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Las claves Generado con IA La Alhambra de Granada estrena un gemelo digital, convirtiéndose en el primer patrimonio mundial con esta tecnología avanzada. El gemelo digital permite monitorizar, diagnosticar y anticipar el deterioro del monumento mediante sensores, inteligencia artificial y análisis de datos en tiempo real. Gracias a estas innovaciones, se mejoran los protocolos de emergencia y conservación, y se optimiza tanto la gestión patrimonial como la experiencia del visitante. El proyecto Alhambra Living Lab integra nueve tecnologías disruptivas y permite explorar virtualmente áreas normalmente cerradas al público mediante realidad aumentada y entornos inmersivos.

La Vuelta Ciclista a España celebra hoy su última etapa en un escenario poco habitual, Granada. Normalmente es Madrid el punto final de una de las pruebas ciclistas más importantes del mundo, pero en esta ocasión, se ha elegido la ciudad andaluza como colofón debido a que la capital del país está tomada por la Fórmula 1.

El caso es que la organización de la Vuelta ha diseñado un circuito urbano que tiene un protagonista incontestable e imponente: la Alhambra de Granada. No necesita presentación este enclave, declarado Patrimonio de la Humanidad. Su historia, su pasado, son su principal reclamo.

Pero eso no quiere decir que el pasado no pueda mirar al futuro. Y este impresionante monumento de origen islámico no solo es ya historia sino que va a seguir marcando hitos con un guiño tecnológico que lo convierten, según fuentes de la Junta de Andalucía, en el primer patrimonio de la humanidad del mundo con un gemelo digital completo.

Esta tecnología permite gestionar, conservar y difundir el conjunto monumental nazarí mediante tecnologías avanzadas de inteligencia artificial, simulación y análisis de datos en tiempo real. De hecho, ya ha demostrado utilidad durante el reciente enjambre sísmico registrado en la provincia de Granada.

En concreto, esta réplica virtual inteligente ha ofrecido a los gestores del monumento la posibilidad de diagnosticar el estado estructural del conjunto monumental y evaluar la eficiencia de los planes de emergencia, lo que refuerza la toma de decisiones basada en datos críticos.

La iniciativa, desarrollada en el marco del proyecto Alhambra Living Lab, ha sido impulsada por la Agencia Digital de Andalucía en colaboración con el Patronato de la Alhambra y Generalife, la Universidad de Granada y la empresa tecnológica Libelium, con una inversión superior a los 2,3 millones de euros, cofinanciada en un 75% por los fondos europeos NextGeneration de la Unión Europea en el marco del proyecto 'Spain Living Lab', integrado dentro del programa 'Retech'.

Durante la presentación, la consejera de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte, Patricia del Pozo, ha destacado que gracias a esta plataforma "Andalucía inaugura un nuevo paradigma en la conservación patrimonial basado en el conocimiento y el uso integrado de tecnologías avanzadas para anticipar riesgos y garantizar la sostenibilidad del monumento".

La consejera de Cultura señala que el gemelo digital de la Alhambra y Generalife, "lejos de ser una simple copia virtual del conjunto nazarí, constituye una herramienta científica de primer nivel para el diseño de nuevas estrategias de conservación preventiva del monumento".

En este sentido, Del Pozo ha valorado que Alhambra Living Lab "es un laboratorio cultural digital de altas prestaciones que permite el seguimiento no invasivo del estado estructural de este conjunto único en el mundo, anticipando por dónde puede presentar deterioro".

"Podemos proyectar reparaciones, predecir desgastes, simular la acción de los agentes climáticos y los movimientos tectónicos y estudiar los flujos de los visitantes sin dejar huellas en el monumento, a modo de radiografía perenne y dinámica que nos permite ver bajo la piel de su historia y detectar las tensiones invisibles al ojo humano", ha informado la consejera, que argumenta que el gobierno andaluz demuestra una vez más que la comunidad está a la vanguardia en políticas públicas de conservación, investigación y difusión patrimonial.

Por su parte, el consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha indicado que el proyecto supone "una nueva forma de proteger, comprender y compartir con el mundo uno de los mayores tesoros patrimoniales de la humanidad", y ha afirmado que la Alhambra "entra en una nueva era en la que el patrimonio histórico deja de gestionarse únicamente desde la observación para hacerlo también desde la anticipación".

Los responsables públicos, durante la presentación del proyecto. DISRUPTORES

Nieto ha resaltado la utilidad del gemelo digital en los recientes movimientos sísmicos que han azotado Granada, permitiendo analizar el comportamiento estructural de forma continuada. "Las sondas distribuidas por el recinto miden el impacto residual y las derivas de tensión en la arquitectura tras los movimientos, garantizando que el objetivo de conservación patrimonial se cumpla con datos técnicos rigurosos. Esta metodología permite identificar fatigas silenciosas y deformaciones progresivas que podrían pasar desapercibidas".

Además, tras el seísmo, los sensores de monitorización de afluencias permitieron al equipo de seguridad contrastar el comportamiento real de los flujos de personas en las zonas de mayor sensibilidad, como los Palacios Nazaríes o la Puerta de la Justicia, frente a las predicciones del simulador dinámico de evacuaciones. Los mapas de calor e indicadores analíticos confirmaron que los patrones de movimiento y el repliegue hacia áreas abiertas seguras (como la Plaza de los Aljibes) se alinearon con los modelos predictivos predefinidos, lo que validó la eficacia de los protocolos de emergencia ensayados virtualmente y verificó a través de los registros de datos que las áreas críticas quedaron totalmente desalojadas.

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha destacado que "aprovechar la tecnología y la inteligencia artificial para adentrarnos en el pasado de la Alhambra, mejorar su gestión presente y anticiparnos a su futuro es gestionar con excelencia nuestro patrimonio. Con este gemelo digital, el monumento se convierte también en uno de los más avanzados del mundo".

El gemelo digital constituye una réplica virtual inteligente del conjunto monumental capaz de integrar información procedente de sensores, sistemas de monitorización ambiental, inteligencia artificial y modelos predictivos para observar, comprender y simular en tiempo real el comportamiento del monumento y su entorno.

Nueve tecnologías disruptivas

La plataforma integra nueve tecnologías disruptivas, Internet de las cosas (IoT), big data, inteligencia artificial, gemelo digital, realidad extendida, blockchain, ciberseguridad, gamificación y mundo virtual, que convierten a la Alhambra en un auténtico laboratorio vivo de innovación patrimonial.

El sistema incorpora, además, 39 sensores para la monitorización de aforos y movimientos de visitantes, siete dispositivos destinados al control estructural de edificios históricos y 16 sensores ambientales para el seguimiento de la calidad del aire, el suelo, el ruido y las partículas en suspensión. Asimismo, permite detectar fenómenos meteorológicos adversos y optimizar el consumo de agua y energía para avanzar hacia una gestión más sostenible.

Toda esta información se integra en una representación tridimensional del monumento que muestra no solo lo que está ocurriendo en cada momento, sino que también prevé escenarios futuros y apoya la toma de decisiones.

Uno de los principales avances del proyecto es la incorporación de capacidades de conservación predictiva que permiten identificar posibles problemas antes de que se produzcan daños visibles o irreversibles.

Gracias a la inteligencia artificial y al análisis continuo de datos estructurales y ambientales, se pueden detectar anomalías, anticipar procesos de deterioro, evaluar el impacto de factores externos sobre los materiales históricos y simular distintos escenarios de conservación.

El proyecto incorpora, igualmente, nuevos servicios orientados a enriquecer la experiencia de los visitantes. Entre ellos destacan las recreaciones digitales de espacios habitualmente cerrados al público, como la Torre de la Cautiva, la Torre de las Infantas, el Peinador de la Reina, el Patio del harén, el Baño de Comares, la Torre de los Picos o el Aljibe del Conde de Tendillas, que podrán explorarse mediante experiencias de realidad aumentada.

Asimismo, la plataforma incluye un entorno inmersivo en un mundo virtual que permitirá recorrer virtualmente, mediante un avatar, espacios emblemáticos como el Palacio de Carlos V o el Patio de Comares, asistir a conferencias, actividades culturales y conciertos, e interactuar con otros usuarios desde cualquier lugar del mundo.

Otro de los elementos más innovadores es la incorporación de un asistente basado en inteligencia artificial generativa, entrenado con documentación científica, histórica y patrimonial del Patronato de la Alhambra y Generalife. Este sistema es capaz de responder en múltiples idiomas y adaptar sus contenidos a distintos perfiles de usuario, desde escolares y familias hasta investigadores especializados.

Esta aproximación convierte a la Alhambra en uno de los primeros conjuntos patrimoniales del mundo en integrar la conservación arquitectónica y la gestión medioambiental dentro de un mismo ecosistema digital inteligente.

La experiencia desarrollada en la Alhambra constituye un modelo de referencia para otros espacios patrimoniales de la comunidad.