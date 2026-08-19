Andalucía ya concentra casi el 40% de toda la inversión pública en digitalización que se realiza en España

Las claves

Las claves Generado con IA Andalucía concentra el 36,6% de la inversión pública en digitalización realizada en España, liderando el ranking nacional. La Agencia Digital de Andalucía y SANDETEL ocupan las dos primeras posiciones como organismos públicos con mayor inversión tecnológica, sumando más de 131,7 millones de euros en el primer semestre de 2026. La economía digital representa el 17,2% del PIB andaluz, consolidando a Andalucía entre las tres regiones españolas con mayor empleo tecnológico y contribución al valor añadido digital nacional. Más del 94% de la población andaluza usa Internet y más de la mitad de las pymes emplea tecnologías avanzadas, situando a la región entre las más dinámicas de Europa en transformación digital.

Una manera de comprobar si una comunidad autónoma se toma en serio la digitalización es echar un vistazo a lo que invierte. Pero ahí nos topamos con un problema: es muy difícil cuantificar esas inversiones concretas porque suelen estar muy diseminadas por cada una de las consejerías que componen un gobierno regional.

Ahora bien, de vez en cuando, algunas entidades se toman la molestia de hacer un minucioso trabajo de análisis para recopilar datos concretos que permitan sacar conclusiones.

Una de ellas es Tenders Tool, un organismo que ha hecho un análisis que identifica las entidades públicas españolas con mayor inversión tecnológica. De este estudio no emergen grandes sorpresas: las regiones más pobladas son las más inversoras.

Eso sí, si hubiera que apostar para adivinar la autonomía con más inversión quizá la apuesta segura sería decir Madrid, Barcelona o el País Vasco. Pero no. Aquí sí hay sorpresa. Porque es Andalucía la que se lleva el honor de estar en lo más alto de la clasificación.

Andalucía es la comunidad autónoma que más ha invertido en digitalización durante el primer semestre de 2026 y se ha consolidado como el principal licitador público en tecnología de la información y las comunicaciones en España.

Así lo corrobora el citado análisis, que sitúa a la Agencia Digital de Andalucía (ADA) y a la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL) en las dos primeras posiciones del ranking nacional de organismos públicos inversores en tecnología, con más de 131,7 millones de euros adjudicados en los meses de enero a junio entre ambas entidades.

El estudio detalla que los siete organismos con mayor volumen de adjudicación en España sumaron, en conjunto, 359.643.992 euros y formalizaron 113 contratos, con un importe medio cercano a los 3,18 millones de euros por adjudicación.

El consejero andaluz de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, ha subrayado estos datos, y ha destacado que la comunidad andaluza concentra el 36,6% de toda la inversión pública en digitalización realizada en España. "Es decir, Andalucía capitaliza hoy más de una tercera parte de lo que invierten las administraciones públicas españolas en digitalización", ha subrayado.

"La transformación digital se ha convertido en una condición estructural para la competitividad y el crecimiento económico, y Andalucía ha decidido situarse en la vanguardia de este proceso mediante una apuesta sostenida por la inversión, la innovación y la colaboración con el sector empresarial", ha señalado Nieto.

Este liderazgo inversor consolida a Andalucía como el principal cliente tecnológico público de España y convierte a la comunidad en uno de los mercados más dinámicos para las empresas especializadas en inteligencia artificial, ciberseguridad, infraestructuras digitales, gestión del dato y servicios tecnológicos avanzados.

En concreto, el ranking de 'TendersTool' está encabezado por la Agencia Digital de Andalucía, que adjudicó contratos por valor de 71,07 millones de euros distribuidos en 24 expedientes. En segunda posición se sitúa la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (SANDETEL), con 60,72 millones de euros y 20 adjudicaciones, mientras que la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ocupa el tercer puesto con 59,13 millones de euros repartidos en 13 contratos.

Le sigue la Dirección Económico Financiera de la Dirección General de Infraestructura del Ministerio de Defensa, que alcanzó los 43,33 millones de euros. El ranking lo completan la Sociedad Informática del Gobierno Vasco (EJIE), que registró 43,21 millones de euros, el Hospital General Universitario de Ciudad Real, con un volumen cercano a los 42 millones de euros, y la Fundación para la Universitat Oberta de Cataluña, con 40,19 millones de euros.

Según TendersTool, este tipo de análisis permite a las empresas del sector TIC identificar los organismos con mayor capacidad inversora, anticipar oportunidades de negocio y adaptar sus estrategias comerciales en función del perfil de contratación de cada administración, diferenciando entre entidades con un elevado número de expedientes recurrentes y aquellas que concentran su inversión en grandes proyectos tecnológicos.

El 17,2% del PIB andaluz

Actualmente, la economía digital representa el 17,2% del PIB andaluz, tras aumentar casi cinco puntos porcentuales en poco más de diez años, lo que ha permitido a Andalucía consolidarse como la tercera comunidad autónoma con mayor contribución al Valor Añadido Bruto digital nacional.

Asimismo, el Índice de Economía y Sociedad Digital (DESI) sitúa a Andalucía entre las regiones europeas con mayor dinamismo en transformación digital gracias a sus avances en conectividad, competencias digitales, digitalización empresarial y servicios públicos digitales.

La comunidad cuenta además con más de 140.000 profesionales tecnológicos, situándose entre las tres primeras españolas en volumen de empleo tecnológico.

Respecto a la madurez digital, más del 94% de la población andaluza utiliza Internet, mientras que cerca de un tercio de las pequeñas y medianas empresas comercializa sus productos o servicios a través de canales 'online' y más de la mitad utiliza tecnologías avanzadas como inteligencia artificial, computación en la nube o analítica de datos.

"La evolución de estos indicadores demuestra que Andalucía avanza con paso firme hacia un modelo administrativo y económico más innovador, competitivo y apoyado en la tecnología como motor de desarrollo" ha concluido Nieto.